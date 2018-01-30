Öğretmen maaşı uzmana eşitlendi

Ek ders ücreti hariç uzman öğretmenin maaşı 4 bin TL'yi buldu. Ek derslerle bu rakam 4 bin 500 TL'yi geçiyor. İlk kez bu yıl uzman öğretmenlerin maaşı çocuk yardımıyla 4 bin TL'nin üzerine çıktı. Yeni başlayan bir öğretmenin maaşı ise 3 bin TL'yi geçti. Evli, eşi çalışmayan ve bir çocuklu öğretmenin maaşına da 205 TL ek ücret geliyor.

EK ÜCRET BİN TL'Yİ GEÇİYOR

Ek ders ücreti ve hafta sonu kurslarıyla öğretmen maaşları bin TL'ye kadar artabiliyor. Bu ay evli, çocuklu ve eşi çalışmayan yeni atanan bir öğretmen 3 bin 295 TL maaş aldı. 3 yıllıklar 3 bin 336 TL, 15 yıllıklar ise 3 bin 559 TL oldu. 18 yıllık öğretmen 3 bin 608 TL, 25 yıllık öğretmen ise 3 bin 756 TL maaş alacak. 25 yıllık, 1'inci dereceden ve uzman olmuş bir öğretmenin maaşı ise 3 bin 961 TL olarak hesaplandı. Asgari geçim indirimi ile öğretmenin eline geçecek maaş 4 bin TL'nin üzerine çıkacak.