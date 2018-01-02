Öğretmenlerin özür grubu yer değişikliği başvuruları başladı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin özür grubu yer değiştirme başvuruları alınmaya başlandı.
- AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvurularının bugünden itibaren 8 Ocak'a kadar alınacağı bildirildi.
Öğretmenlerin eğitim kurumu tercihleri ise 11-17 Ocak'ta alınacak.
Öğretmen atamaları 19 Ocak'ta yapılacak.
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