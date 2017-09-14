Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla illere gönderilen genelgede, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıt işlemlerinin, ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Kayıt işlemi sırasında velilerden fatura, sözleşme gibi herhangi bir belgenin talep edilmemesi gerektiği belirtilen genelgede, okul yönetimlerince mevzuatta yeri olmayan bu tür belgelerin velilerden talep edilmemesi ancak kayıt alanı içinde olmadığı ve adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediğinden kuşku duyulan durumlarda köy ve mahalle muhtarları ile koordineli bir şekilde gerekli araştırmanın yapılarak kanun hükümlerine aykırı davrananlarla ilgili işlem yapılması istendi.

Genelgede, kayıtlarda bir sonraki eğitim ve öğretim yılında zorunlu eğitime başlayacak çocuklar ile okulun bulunduğu kayıt alanındaki çocuklara öncelik tanınmasının esas olduğu vurgulanarak, okul müdürlüklerince e-Okul'da aday kayıt listesinde öğrenci olup olmadığının kontrol edilmesi ve bu öğrencilerin kesin kayıt işlemlerinin ivedilikle tamamlanması gerektiğine işaret edildi.

Gün ışığına dikkat edilecek

İllerdeki iş çalışma takviminin coğrafi şartlar, iklim ve çevre koşullarındaki farklılıklar göz önüne alınarak hazırlanması ve kış saati uygulamasına geçilmeyeceği için öğrenci servislerinin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmemesi gerektiği belirtilen genelgede, ilk dersin başlama saatinin gün ışığından daha fazla yararlanılmasını temin edecek şekilde belirlenmesi talimatı verildi.

Devamsızlıklar veliye bildirilecek

Genelgede, öğrencilerin okula devamlarının sağlanması için gerekli bilgilere de yer verildi. Bu kapsamda, ilk derse girdiği halde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu okul yönetimince velisine ivedilikle bildirilecek.