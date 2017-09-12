Okula uyum sürecini kolaylaştırmak için nelere dikkat edilmeli?

Tatil boyunca doyasıya eğlenen, oynayan ve istedikleri aktiviteleri yapan öğrenciler için, okulların açılma zamanının yaklaşmasıyla birlikte her sınıfta uyum sorunu yaşayan öğrencilerle karşılaşmamız mümkün oluyor. İlkokula yeni başlayacak çocuklarda ise durum biraz daha farklı olabiliyor. Bu süreci okul fobisine dönüşmeden aldığımız birkaç küçük önlemle atlatabilmek mümkün.

Daha önce okul öncesi kurumda eğitim görerek ilkokula başlayan çocukların, bu eğitimi görmeyenlere oranla daha katılımcı, girişimci ve uyumlu bir davranış sergiler. Ancak, her ne kadar çocuk okul öncesi dönemi, evden ve özellikle anneden ayrılma sürecini deneyimlemiş olsa da ilkokulun pek çok yönüyle anaokulundan farklıdır. Bu nedenle, çocuğunuz geçtiğimiz yıl sorunsuz bir okul dönemi geçirmiş̧ olsa bile, her çocuk okulun ilk günlerinde duygusal açıdan zorlanabilir.

Anne babalar, kaygı durumlarını çocuğa yansıtmamalı

Okula uyum sürecinde yaşanan zorlukların her çocukta farklı şekillerde görülebileceğini vurgulayan ide okulları psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi; çocuğun okula başlamasının hem anne babalar hem de çocuk için önemli bir olay olduğu, ancak bu konunun üzerinde çocuğu kaygılandıracak kadar çok durulmasının çocuğun uyum sürecini zorlaştırabileceğini belirtti.

Her çocuğun okulu kabulü ve uyumu farklı olacaktır. Anne ve babanın bu konulardaki hazır oluşu, olayları algılayıp takındığı tavırlar çocuğun da tepkilerini etkiler. Bu nedenle anne ve babaların kaygılarını fark edip bunlarla ilgili önlemler alması oldukça önemlidir.

Okuldan bahsederken kaygılarını giderecek bir ses tonuyla konuşulmalı.

Doğumdan sonra başlayan ve okul döneminde de süren en temel kaygılardan ve korkulardan biri ebeveynlerden, özellikle anneden ayrılmaktır. Okula yeni başlayan çocuklarda görülen okul korkusu anneden ayrı kalma korkusuyla ilgilidir. Çocuklarınıza okula başlamanın başlangıçta zor gelebileceğini ama zaman içinde okula alışacağını, okulda öğretmenleri ve arkadaşları ile birlikte vakit geçirmekten mutluluk duyacaklarını normal bir duygu tonuyla açıklayın.

Okulda gününün nasıl geçtiğine dair sohbet edin.

Çocuğunuz okuldan eve geldiğinde gününü nasıl geçirdiği ile ilgili sohbet etmeniz onun okul deneyimlerini sizinle paylaşarak rahatlamasını sağladığı gibi okula uyum sürecini de hızlandırır. Ancak bu sohbetlerin sorgulayıcı bir şekilde olmamasına, çocuğunuza sorgulanıyor hissi yaşatmamasına dikkat edilmelidir.

Okulun ilk günü ayrılırken nelere dikkat edilmeli?

Çocuğunuzu okul hakkında önceden bilgilendirerek belirsizliği ortadan kaldırın. Yanınızda olmadığınızda da onun mutlu olacağına dair güven verebilirsiniz, bu durum çocuğu da rahatlatır. Eğer sizin kaygılı olduğunuzu fark ederse, okulun güvenli bir yer olmadığına dair düşünceler geliştirir. Kullanılan ifadelerin kısa ve net olması; ayrıca anne babaların söz ve davranışlarının da tutarlı olması çok önemlidir.

Vedalaşma uzun sürmemelidir. Okul çıkışı onu tam zamanında alacağınızı, ya da servise bineceğini, evde mutlaka karşılayacak bir yakınının olduğunu ona açıklayın.

Bu zorlu sürecin en fazla 2 hafta süreceğini ifade eden ide okulları psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi; “Çocuğunuzun ilkokula başlaması, siz anne ve babaların hayatında da yeni bir başlangıç olarak düşünülmektedir. Çocuk kadar ailenin de bu yeni yaşantıya uyum sağlama süreci söz konusudur. Çocuğunuzun içinde bulunduğu kaygılı durum, yumuşatılmaya çalışılmalı, tek ilgi ve konu merkezi “okul” olarak düşünülmemelidir. Çocuğu rahatlatacak bu kaygısını giderecek farklı ilgilere dikkatini çekme yoluna gidilmelidir. Onun kendini rahatlıkla ifade edebileceği yaratıcı sanat faaliyetleri, spor, müzik vb. gibi uğraşlar, arkadaşlarıyla bir araya gelebileceği ortamlar çocuğunuzu rahatlatacaktır.” dedi.

Aynı zamanda, çocuğun okula uyumunu kolaylaştırmak için sınıf öğretmeni ve okuldaki psikolojik danışman ile kurulan işbirliği olumlu ve hızlı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.