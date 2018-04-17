Okullar 2018 ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı MEB takvimi nasıl? sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından büyük bir merakla araştırılmaya devam ediyor. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının bitimine az bir zaman kala öğrenciler yaz tatili planlarını yapmak adına, okulların kapanacağı tam tarihi merak ediyorlar. 18 Eylül'de okula başlayan öğrenciler bir an önce yaz tatilinin gelmesini ve okulların kapanmasını istiyorlar. Yoğun sınav temposu ve sıcak havaların yoğunlaşmasıyla birlikte öğrenciler kendilerini bir an önce yazlık bir ortama bırakmak istiyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan iş takvimiyle birlikte okulların kapanacağı tarih belli oldu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulların kapanacağı tarih...



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



18 Eylül'de ilk ders gününe başlayan öğrenciler, 2017-2018 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline 19 Ocak Cuma günü girmiş ve yarıyıl tatili 4 Şubat 2018 tarihine kadar tatil yapmıştı. Öğrenciler 5 Şubat tarihinde başladıkları yeni dönemin ardından 8 Haziran 2018 tarihinde karne alacak ve üç ay sürecek olan yaz tatiline girecek. Tatilin bitmesinin ardından okullar Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, 17 Eylül 2018 pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.







2018 RESMİ TATİLLER



Milyonlarca memur, çalışan ve öğrenciyi ilgilendiren 2018 resmi tatiller takvimi belli oldu. İşte 2018 yılında yapılacak resmi tatiller;



01 OCAK 2018 PAZARTESİ - YILBAŞI



23 NİSAN 2018 PAZARTESİ - ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI



01 MAYIS 2018 SALI - EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ



19 MAYIS 2018 CUMARTESİ - ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI



RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ



14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ



15 HAZİRAN 2018 CUMA - RAMAZAN BAYRAMI 1 GÜN



16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - RAMAZAN BAYRAMI 2 GÜN



17 HAZİRAN 2018 PAZAR - RAMAZAN BAYRAMI 3 GÜN



15 TEMMUZ 2018 PAZAR - 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ









KURBAN BAYRAMI TATİLİ



20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ - KURBAN BAYRAMI AREFESİ



21 AĞUSTOS 2018 SALI - KURBAN BAYRAMI 1. GÜN



22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA - KURBAN BAYRAMI 2. GÜN



23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - KURBAN BAYRAMI 3. GÜN



24 AĞUSTOS 2018 CUMA - KURBAN BAYRAMI 4. GÜN



30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - ZAFER BAYRAMI



29 EKİM 2018 - CUMHURİYET BAYRAMI