Okullar bu yıl hangi tarihte ne zaman açılacak? 2017-2018 yılı yeni eğitim öğretim dönemi kayıtları ve müfredatları nasıl olacak?

Yaz tatilinin bitmesine yakın milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği "Yeni eğitim öğretim ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?" soruların yanıtlarını bu haberimizde derledik. MEB'ten okulların açılacağı tarih ile ilgili açıklama geldi. 2017-2018 yılında okulların ne zaman açılacağı ve yaz tatilinin sona ereceği tarih araştırılırken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) beklenen açıklama geldi. MEB üzerinden 'okullar ne zaman açılacak' sorusu gündemini koruyor. Okulların ne zaman açılacağı sorusu MEB'e sorulurken, e-Okul’daki veli bilgilendirme sistemi bakanlık tarafından güncelleniyor. Eğitim yılı içerisinde veliler en sağlıklı şekilde öğrencilerini takip edebilecek. Okullar ne zaman açılacağını merak eden milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 eğitim öğretim yılı takvimi ile ilgili açıklama yaptı. Yaz tatilinin bitmesine yakın okulların açılacağı tarih ile ilgili yapılan açıklamanın detaylarını bu haberimizde yer verdik. Buna göre, yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman başlayacak? Kayıt tarihleri ne zaman? 2017-2018 eğitim öğretim yılı müfredatta neler var? okul kayıtları başladı mı? Yeni kayıt süreci nasıl olacak? Öğrenciler e okul üzerinden kaydı nasıl yapılacak? soruların yanıtlarını bu haberimizde bulabilirsiniz...



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Uzun bir süredir merak edilen okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabı bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; okullar bu sene 18 Eylül 2017 Pazartesi günü açılacak. İlk dönem 19 Ocak 2018 tarihinde sona ererken, ikinci dönem 5 Şubat 2018'de başlayacak. 8 Haziran 2018 Cuma günü ise 2017-2018 eğitim öğretim yılı sona erecek.



2018 YILINDA 15 TATİLİ NE ZAMAN?



Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.



2017- 2018 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILINDA OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan çalışma takvimine göre 18 Eylül 2017'de başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.







9 Haziran 2017 tarihinde okullar kapandı. Aradan 69 gün geçti, okullar ne zaman açılacak sorusu yaz tatilinde olan öğrencilerin ve velilerin gündemine girdi. Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 eğitim takvimini 15 Mayıs 2017 tarihinde açıkladı. 18 Eylül 2017 Pazartesi günü ders zili çalıyor. Öğrenciler 31 gün sonra eğitim öğretim yılına giriş yapıyor. Öğrenciler okula başladıktan 4 ay sonra, 19 Ocak 2017 tarihinde yarıyıl tatiline girecek. Öğrenciler için ikinci dönem eğitim hayatı 5 Şubat 2017 tarihinde başlayıp, 8 Haziran 2017 tarihinde sona erecek.



E-Okul sistemi üzerinden önemli bilgilendirme Dokuz yıldır faaliyetini sürdüren e-okul veli, öğretmen, öğrenci arasındaki ilişkiyi teknolojik açıdan en iyi yere getirmeye çalışıyor. 2007 yılından önceki süreçlerde, koordinasyon eksikliği yüzünden birçok öğrenci tam olarak kendini yetiştirememiştir.



Öğretmen ve veli arasındaki kopukluğun en büyük bedelini öğrenciler yaşamıştır. Her ne kadar veli toplantıları gerçekleşse de, bu toplantılar birebir değil, genel olarak gerçekleşmiştir. Bu da öğrencinin gerek ders başarısını gerek ahlaki durumunu oldukça etkilemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu sistemi sayesinde daha profesyonel, daha modern ve en önemlisi öğrencinin üzerinden daha iyi bir eğitim sağlanmıştır. 2007 yılında açılan site, ilk başlarda sadece öğrencinin sınav notalarına göre sistemini kurarken, ilerleyen yıllarda büyük bir yol kat etmiştir. Bu da veli açısından oldukça önem taşımaktadır. Evladını en iyi şekilde takip edebilmekte ve ona göre tedbir sağlayabilmektedir. Sistemin üç farklı girişi bulunmaktadır.



Öğretmen/idari giriş, öğrenci girişi-veli bilgilendirme sistemi girişi. Öğretmenler ve idareciler, öğrencilerin notlarını, davranışlarını, başarı grafiğini kendi sistemi üzerinden girebilmektedir. Öğrenci girişi ise okuldaki sınav notlarını, başarısını veya başarısızlığını öğrenci sistemi içerisinde görebilir. Veli, ise bilgilendirme sistemi üzerinden öğrencinin görmediği, öğretmenin öğrenciyle alakalı düşüncelerini bu sistem üzerinden görebilmektedir. Veli ve öğrenci TC Kimlik üzerinden sistemi kaydedebilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri bu sistemin daha çok yararlı olabilmesi içinde dünya üzerindeki eğitim sistemi üzerinden hareket etmektedir. Yetkililer, öğrencilerin başarısının daha iyi olabilmesi için teknolojinin tüm imkanlarından yararlanmaktadır. Avrupa’daki ve Amerika’daki sistemler incelenmektedir ve bu inceleme üzerinden Türkiye’deki sistemi daha iyi bir şekilde entegre edebilmektedir.

MEB, e-okul sistemini 2017-2018 yıllarında görsel olarak değiştirmiştir ve görsellik açısından daha rahat ve daha hızlı sonuçlar almayı bekliyor. İlerleyen zamanlarda bu sistemin daha çok gelişmesi beklenilmektedir.







Yeni müfredat



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Güncellenen Öğretim Programları'nın tanıtımı toplantısında 2017-2018 eğitim dönemi yeni müfredatını açıkladı. Müfredatlarda öne çıkan yeniliklere ilişkin de açıklama yapan Bakan Yılmaz, yenilenen müfredatların sade ve anlaşılır olmasının ön planda tutulduğunu, öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler belirlenirken derslerin doğasının dikkate alındığını vurguladı. Yılmaz, yenilenen müfredatlarla öğrencilere kazandırılması hedeflenen temel yeterlilik ve becerilerin, tüm disiplin alanları için ortak verildiğini belirtti.



Obezite müfredatta



Hayat bilgisi, Türkçe ve müzik dersleriyle ilgili de bilgi veren Bakan Yılmaz, "oyun ve fizik etkinlikleri" dersine obezitenin eklendiğini, beden eğitimi dersinin isminin "beden eğitimi ve spor" olarak değiştirildiğini söyledi. Beden eğitimi ve spor dersine, bilinçli spor yapmak, madde bağımlılığının ve dopingin zararları konularının eklendiğini belirten Yılmaz, sosyal bilgiler dersine ise dijital okuryazarlık, çevre, finansal, harita ve medya okuryazarlıkları, yenilikçi düşünme becerileri, öz denetim, diyagram çizme ve yorumlamanın eklendiğini anlattı.



“Atatürkçülük, Atatürk´ün kurduğu Cumhuriyet´i güçlendirmekten geçer” Bakan Yılmaz, bu derste ayrıca Millî Mücadeleye katılan İsmet İnönü, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, Sütçü İmam, kadın kahramanlardan Halide onbaşı, Şerife Bacı, Fatma Seher Erden, Gördesli Makbule, Tayyar Rahmiye gibi isimlerin yeni müfredatta yer aldığına vurgu yaptı.Yılmaz, bu derste öğretilecek başlıkları saydıktan sonra, "Şimdi sorarım. Atatürk´ün hangi kazanımıyla ilgisi vardı da çıkarıldı? Hangi konu eksik kaldı? Tek kimse söyleyebilir mi? Atatürk´e ilişkin öğretilmesi gereken ancak çıkarılan hiçbir konu yoktur. " ifadelerini kullandı.







Pilot program başlıyor



Ortaokul 5´inci sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim hedefine ilişkin bilgi veren Yılmaz, yeni uygulamayı pilot illerden başlatacaklarını, sonuca göre yabancı dil eğitimini Türkiye´nin tamamında gerçekleştireceklerini ifade etti. Bakan Yılmaz, "Şu anda atanmak üzere bekleyen İngilizce öğretmenlerinin hepsini alsak bile ihtiyacımızı karşılamıyor. Buradan mevcut İngilizce öğretmenlere hizmet içi eğitimlerin arttırılması lazım. Hepsini alsak bile ihtiyacımız var. O halde Türkiye´de İngilizce eğitimi veren kurslar, üniversiteler ve diğer okullar dahil bir iş birliği yapılması lazım." dedi.



15 Temmuz yeni müfredatta



Güncellenen öğretim programları arasında yer alan 4, 5, 6 ve 7´nci sınıflarda okutulan sosyal bilgiler dersi öğretim programında "toplumsal hayatımızda demokrasi" kazanımının işlenmesi sırasında, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü´nün ele alınmasını isteyeceklerini bildiren Yılmaz, Türkçe dersleri ile Anadolu imam hatip lisesi meslek derslerinde de 15 Temmuz´un da yer alacağını kaydetti.