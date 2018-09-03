Okullar ne zaman açılacak kaç gün kaldı 2018 2019 MEB takvimi Yaz tatili ne zaman bitecek? Milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman açılacağını sorguluyor. 3 aylık yaz tatili ne zaman sona eriyor? Üç aylık uzun bir tatilin ardından okulların açılacağı tarih MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan iş takviminde okulların açılacağı tarih 17 Eylül Pazartesi günü açılacağı belirtildi. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre daha erken yeni eğitim ve öğretim yılına başlayacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

8 Haziran 2018 Cuma günü kapanan okullar, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü açılacak. Bir sonraki eğtim öğretim yılının sona erme tarihi ise 14 Haziran 2019 Cuma günü olarak belirlendi. 2018 - 2019 eğitim - öğretim yılının sömestr tatili ise 18 Ocak 2019'da başlayacak.

MEB EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ 2018-2019

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 6 Haziran 2018 tarihinde yayımladığı genelgeye göre; okullar 17 Eylül 2018 tarihinde açılıyor. Birinci kanaat dönemi 124 gün sonra, 18 Ocak 2019 tarihinde sona eriyor. 15 tatil 21 Ocak’ta başlıyor, 1 Şubat 2019 tarihinde sona eriyor. İkinci kanaat dönemi 4 Şubat 2019 tarihinde başlarken, okullar ne zaman kapanıyor, sorusuna MEB cevap verdi: 14 Haziran 2019 Cuma günü eğitim-öğretim dönemi sona eriyor.

ÖĞRENCİLER 2019 YILINDA HAFTA İÇİ HANGİ GÜNLER OKULA GİTMEYECEK

2018 resmi tatil günleri, resmi gazetede yayımlanırken, öğrenciler hafta içi hangi günler okula gitmeyecek, sorusuna yanıt verildi. Buna göre; 1 Ocak 2019 Salı günü, 23 Nisan 2019 Salı günü, 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü, 4-5-6-7 Haziran 2019 (Ramazan Bayramı arefe ve tatil günleri) günlerinde okula gitmeyecek.

Çocukların Okula İyi Bir Başlangıç Yapması İçin 5 Öneri

Tatilin son ermesine az bir zaman kala hem çocukları hem de aileleri okul telaşı sardı. Defter, kitap ve okul kıyafetlerinin alınmasından servis ayarlanmasına kadar pek çok önemli detay var. Tüm bu koşturmacanın içinde kaybolup, çocukların ilk gün heyecanı unutmamak gerekiyor. Çocukların okula duygusal ve zihinsel olarak hazır olması için bazı kurallara uymak gerekiyor. Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Pedagog Dr. Melda Alantar, çocukların okula sağlıklı bir başlangıç yapmaları için önerilerini sıraladı.

1. Okul başlamadan sağlık kontrollerini yaptırın: Okul zamanı gelmeden tatilin son günlerinde çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının yerinde olduğundan emin olunmalıdır. Bunun için diş, göz gibi genel sağlık kontrolleri yaptırılmalıdır. Çocuğun duygusal veya psikolojik gelişimiyle ilgili endişeler varsa uzmanlarla paylaşılmalıdır. Uzmanlar kaygıların yaşa uygun konulardan mı ya da ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gereken gelişmelerden mi kaynaklandığını belirlemenize yardımcı olurlar. Okul başlamadan önce var olan sorunu saptayarak çözüm aramak çocuğa da yarar sağlar.

2. Okullar açılmadan 1 hafta önce uyku ve kahvaltı saatlerini düzenleyin: Okullar açılmadan en az bir hafta önce uyku ve yemek düzeni, özellikle de kahvaltı saatleri yeniden planlanmalıdır. Değişikliklere çocuğu hazırlamak, ödev ve etkinlikler nedeniyle aşırı yorgunluk hissetmemesi için düzen oluşturmanın yararları üzerine çocukla konuşulmalıdır. Çocuklar sabah kalkabilmek için çalar saatlerini kendileri kurabilirler. Sabah okul için hazırlanmak, kahvaltı etmek için çocuğa yeterli zaman tanınmalıdır. Düzene uyum sağladıkları, servise yetiştikleri zaman çocukları övmek ve takdir etmek önemlidir. Eve döndüğünde sizi bulamadığı zaman neler yapması gerektiği de çocukla ayrıca konuşulmalıdır.

3. Okula hazırlık bilgilerini önceden gözden geçirin ve alışverişi birlikte yapın: Okul alışverişine çocuğunuzla birlikte çıkmanız ve onun tercihlerine öncelik vermeniz önemli bir adımdır. Yıl içinde öğreneceği bilgiler hakkında konuşulmalı, ders programını kavrama yeteneğine olan güveninizin tam olduğu çocuğa anlatılmalıdır. Öğrenme becerilerinin gelişmesi zaman alır, sık tekrar gereklidir. Çocuk sabırlı, dikkatli ve olumlu olması konusunda yüreklendirilmelidir. Okul açılmadan önce çocuğun sınıf arkadaşlarıyla buluşarak olumlu sosyal ilişkiler kurması için de desteklenmesi önemlidir.

4. Okulların açılacağı hafta iş programınızı hafifletin: Aileler okulların açıldığı hafta iş programını sadeleştirmelidirler. İş seyahatleri, gönüllü çalışmalar ve projeler mümkün olduğu ölçüde ertelenmelidir. Yeni okul döneminde çocuğun hissedebileceği endişeyi yenmesi ve okul düzenine alışmasına yardımcı olabilmek için serbest zamana ihtiyaç duyulabilir. Aynı zamanda aileler de okulu daha yeni tanımak adına öğretmenlerle tanışmalı ve onlarla iletişim içinde olmak istediğini belirtmelidir. Ayrıca okul yönetimi, psikolojik danışman, serbest zaman etkinlikleri koordinatörleriyle de tanışmalıdır.

5. Okula birlikte gidin, çantasına özel notlar bırakın: Anne-babasıyla yakın ilişkide olan, endişeli ve korkan çocuklar genelde okula gitmeyi reddederler. İlk kez okula başlayacak ya da anaokuluna gidecek bir çocuğun yanında mutlaka annesi ve babası da olmalıdır. Aile ile olan ayrılık sahnesi olabildiğince kısa tutulmalıdır. Anne ve baba mümkünse çocuğuna onu sevdiğini söylemeli, okulda mutlu ve güvende olacağını, gün sonunda okula gelip onu alacaklarını anlatmalıdırlar. Ayrıca beslenme veya okul çantasına onu yüreklendirecek özel notlar yazmak; yeni bir durumda insanların endişe duymalarının doğal olduğunu ve öğretmen, akranlarını tanıyıp okul düzenine uyum sağladıktan sonra her şeyin düzeleceğini anlatmak çocuğunuzun daha iyi hissetmesini sağlayacaktır.

EĞİTİM UZMANI CİHAT ŞENER: EĞER ÇALIŞIYOR GİBİ YAPARSAN, O VERİMSİZ ÇALIŞMA OLUR

Eğitim Uzmanı Cihat Şener, hem öğrenciler için hem veliler için eğitim-öğretim takvimine dair önemli bilgiler verdi. Cihat Şener, eğer çalışıyor gibi yaparsan, o verimsiz çalışma olur. Akşam 20:00 – 22:00’ye kadar ders çalışacak ve kimse senin odana girmeyecek. O odada tek başınasın. Sen orada çalışıyor gibi yaparsan, kimi kandırırsın? Ailen sana karışmayacağına göre sen (öğrenci) kendini kandırıyor demektir. Verimli çalışmak, o işe odaklanmak, kendini o işe vermesi gerek.

Eğitim uzmanları, aileler için disiplini ve motivasyonu aynı oranda öğrenciler için uygulaması gerektiğini açıkladı. Uzmanlar, disiplin ve motivasyondan biri diğerine göre daha baskın çıkarsa, bu öğrenciler için olumsuz olarak yansıyacak açıklamalarında bulundu.

MEB EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ 2018-2019

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 6 Haziran 2018 tarihinde yayımladığı genelgeye göre; okullar 17 Eylül 2018 tarihinde açılıyor. Birinci kanaat dönemi 124 gün sonra, 18 Ocak 2019 tarihinde sona eriyor. 15 tatil 21 Ocak’ta başlıyor, 1 Şubat 2019 tarihinde sona eriyor. İkinci kanaat dönemi 4 Şubat 2019 tarihinde başlarken, okullar ne zaman kapanıyor, sorusuna MEB cevap verdi: 14 Haziran 2019 Cuma günü eğitim-öğretim dönemi sona eriyor.