Okullar ne zaman açılacak MEB 2018 Yaz tatili ne zaman bitiyor? Milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Okulların ne zaman açılacağını merak eden vatandaşlar gözlerini MEB’in resmi sitesine çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2018-2019 Eğitim- Öğretim yılı başlangıç tarihi milyonlarca öğrenciye duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takviminde yer alan okulların açılacağı tarih binlerce kişi tarafından merak ediliyordu. Okullar bu yıl 17 Eylül Pazartesi günü açılacak. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takviminde yer alan okulların açılacağı tarih binlerce kişi tarafından merak ediliyordu. Okullar bu yıl 17 Eylül Pazartesi günü açılacak.

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

ÇOCUĞU İLK KEZ OKULA BAŞLAYACAK AİLELER DİKKAT!

Yeni eğitim öğretim yılı 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu sene çocuğu ilkokul birinci sınıfa başlayacak anne babalar farklı bir heyecan yaşıyor. Çocuğunun okula alışma sürecinin nasıl olacağını merak ederken, onları eğitim öğretim hayatına hazırlamaya çalışıyorlar. Uzmanlar ise, tatilde çocukları okuryazar yapabilmek ve birinci sınıfa hazırlamak için ailelere bazı önerilerde bulunuyor. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Koordinatörü Ferhan Uz Güçlü’ye göre ilk adım, çocuklarla birlikte kendi adını yazıp harflerle tanışmalarını sağlamak. Güçlü’nün diğer önerileri şöyle:

Bir yetişkin gibi okumaları ve yazmaları beklenmese de çocukların okul öncesi okuryazarlık pratiği yapması gerekiyor. Ailelerin, çocuklarıyla birlikte hareket edebilecekleri en ideal zamansa, okula başlamadan önceki yaz tatili. Çocukların erken okuryazarlığı öğrenmesindeki amaç, harfleri gördüğü zaman tanıması ve o sesi çıkarabilmesi. Bu dönemde okuma yazmanın, soldan sağa doğru olduğunun da öğretilmesi gerekiyor. Okula ilk kez başlayacak çocukların yaz tatilini verimli değerlendirmeleri adına anne ve babalara büyük sorumluluk düşüyor. Erken okuryazarlık; çocuğa sadece harf becerisi değil, konuşma, kendini ifade etme, öğrenme ve iletişim kurma kolaylığı sağlıyor. Veliler bu süreçte çocuklarının kendileriyle, arkadaşlarıyla, yeni tanıştığı insanlarla daha kolay ve özgüvenli bir şekilde iletişim kurduğunu gözlemleyecektir.

İlkokula başlayan öğrencilerimizde de gözlemlediğimiz gibi harfleri öğrenmeye başladıklarında en çok kendi isimlerini, sonrasında anne ve babalarının isimlerini yazmak onları çok mutlu ediyor. Bebek yaşlardan beri duymaya alıştıkları ismi yazmayı öğrenmek onlar için kalıcı olacağından çalışmalara bu adımdan başlanabilir. Okumayı sökene kadar ona ilk defa duyacağı kelimeler içeren yazılar okunması hem anlamını merak etmesine hem de içinde bir an önce yazma isteği uyanmasına yardımcı olacak. Anlayacağı ve takip edebileceği şekilde yazılar yazmak, harf kavramını anlamasını sağlayacaktır.

Tabi, bu eğitimde sadece harflere değil sayılara da aşina olması doğrultusunda pratikler yapılmalı. Örneğin bir market oyunu oynayarak, çocuğa evdeki buzdolabında kaç yumurta olduğu sayarak gösterilip ondan da tek tek sayması istenebilir. Bir alışveriş listesi oluşturularak birlikte yazılabilir. Böylece onun, sayıları öğrenirken eğlenmesi ve bir mesleği de tanıması sağlanabilir.

YAZ TATİLİ NASIL VERİMLİ GEÇER?

Okulların kapanmasıyla birlikte yaklaşık 20 milyon öğrenci 3 ay sürecek yaz tatiline çıktı. Çocukların ve gençlerin beklediği üç aylık uzun tatil tembellik yapmak olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Zambak Yayınları Rehberlik Uzmanı Mehmet Azim, ‘Ömrümüzden giden üç ayın önemli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin öğrencilere anlatılması gerekir. Çünkü hiçbir şey yapmadan geçirilen üç ay, öğrencileri mutsuzluğa hatta umutsuzluğa sevk edecektir.’ dedi.

Yaz tatilinin yenilenme, gelişme ve donanım kazanma olarak görülmesinin gelişime de katkı sağlayacağını ifade eden Mehmet Azim ‘Yaz tatili gibi geniş zamanları iyi bir planla etkin ve verimli kullanmak gerekir.’ diye konuştu.

Tatilde hem eğlenmek hem de gelişimimizi devam ettirmek gerekir diyen Azim, çocuk ve gençlere yaz tatilini daha verimli geçirmek için bazı tavsiyelerde bulundu;