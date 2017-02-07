Okullarda bürokrasi azalıyor

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, merkez ve taşra teşkilatına bağlı bütün kurumların 15 Mayıs'tan itibaren DYS'ye geçeceği ve bütün resmi yazışmaların elektronik ortamda gerçekleşeceği belirtildi.

Bu uygulamayla resmi yazışmaların saniyeler içerisinde gerçekleşeceği kaydedilen açıklamada, böylece bürokrasinin hızlanması sağlanırken, zaman ve maliyet açısından büyük bir kazanç elde edileceği vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen MEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, 2012 Ekim ayından itibaren bakanlık merkez teşkilatında kullanılmaya başlanan DYS'nin, 2016 itibarıyla tüm ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kullanımına sunulduğunu, sistemi bütün okullarda yaygınlaştırmayı hedeflediklerini anlattı.

"13 binin üstünde kullanıcı sistemde"

DYS'nin, Çankaya ilçe ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumların sisteme dahil edilmesiyle başladığını aktaran Türk, "1 Şubat 2017 tarihinde Ankara, Aksaray, Amasya, Denizli, Erzincan, Kahramanmaraş, Niğde, Osmaniye, Sivas, Sakarya'da il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı 6 bin 275 resmi okul ve kurum ile birlikte 13 binin üzerinde kullanıcı sisteme dahil edilmiştir. Önümüzdeki süreçte, şubat ayında 15 ilde 7 bin 200, mart ayında 25 ilde 16 bin 200, nisan ayı içerisinde ise 10 ilde 5 bin 500 okul/kurumun daha DYS'ye dahil etmeyi planlıyoruz." bilgisini verdi.

Türk, 15 Mayıs'tan itibaren ülke genelindeki bütün okulların yazışmalarını elektronik ortamda yapacağını belirterek, DYS'nin, MEB'in 12 ülkede bulunan kurumlarında da kullanıldığını kaydetti.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde DYS ile ilgili ayrı bir daire başkanlığının çalıştığını ifade eden Türk, "Burada yazılımcı arkadaşlarımız çalışıyor, il ve ilçelerde DYS'yi yürüten arkadaşlarımız var. İllerdeki DYS yönetici arkadaşlarımızı yılda iki defa topluyor eğitim veriyoruz, onlar da ilçelerde eğitim veriyorlar, ilçeler de okulları topluyor ve okullarda DYS'ye bakan personele eğitim veriyor. Ayrıca online eğitim videoları çekildi. Bu eğitim videolarına mebdeogren.meb.gov.tr adresinden de ulaşılabiliyor." bilgisini paylaştı.