Okulların açılacağı tarih ne zaman MEB son dakika Sömestr Yaz tatili bitti mi? İşte 2017 2018 eğitim öğretim yılı takvimi

Üniversite ve lisede okuyacak öğrenciler, okulların hangi tarihte ne zaman açılacağını merak ediyor. sorusu Okullar 2017 yılında haziran ayında yaz tatiline girdi. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen süre aralığında yılsonu tatillerini yaptılar. 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kaldı. Kimi öğrenciler yaz tatillerini eğlence ile geçirirken, kimileri eğlence ve ders çalışmayı bir arada yürüttü. Yeni eğitim öğretim yılına hazır olan öğrenciler için yakın bir zamanda ders başlama zili çalacak. Yaz tatili ne zaman? Anaokuluna başlayacak öğrenciler belirtilen başlama süresinden bir hafta önce derslerine başlayacaklar. MEB son dakika açıklamasında okulların 18 Eylül Pazartesi günü açılacağını duyurdu. Anaokuluna gidecek öğrenciler ise 11 Eylül’de derslerine başlayacaklar. Sömestr tatili 2017 ne zaman? MEB anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin hangi okullara kayıt yaptıracağını e-okul.meb.gov.tr üzerinden duyurmuştu. Detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



Okullar ne zaman açılacak, Sömestr tatili 2017 ne zaman sorularının cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. MEB son dakika açıklaması ile Yaz tatili 15 tatil ne zaman sorularına cevap veriyor. Öğrenciler 9 Haziran Cuma günü yaz tatiline girdiler. 2017-2018 eğitim öğretim yılı 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Anaokuluna başlayacak öğrenciler için ise 11 Eylül’de ders zili çalacak. Aynı zamanda liseye yeni başlayacak öğrenciler de kaynaşmanın önceden sağlanabilmesi açısından 11 Eylül'de derse girecekler. Sömestr tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada 15 tatilin başlama tarihini açıkladı. Sömestr tatili 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. İkinci dönem ise 5 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler dört ay boyunca eğitim gördükten sonra on beş günlük bir tatile girecekler. Okullar ne zaman kapanacak? Şubat ayında ders zili çalmasının ardından 18 Eylül’de başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2018’de son bulacak. e-Okul öğrenci kayıt sistemi adrese dayalı AKS sistemi ile birlikte çalışmaktadır.

A ilinde B mahallesinde ikametgah eden bir öğrencinin B mahallesinde okul varken C mahallesine kayıt olması söz konusu değildir. Sistem resmi olarak ikametgahının olduğu mahallede kendisine en yakın okula kayıt yapmasına olanak sağlamaktadır.

Anasınıfına yeni başlayacak öğrenciler, ilkokul birinci sınıfa yeni başlayacak öğrenciler ile ortaokul beşinci sınıfa yeni kayıt olacak öğrencilerin 2017-2018 eğitim öğretim yılında kayıt yaptıracakları okullar MEB tarafından duyurulmuştu. Belirtilen tarih aralığında kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler kaydoldukları okullarda eğitime başlayacaklar

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamasının ardından 2017-2018 eğitim öğretim yılı takvimini yayınladı. Bu takvime göre 18 Eylül Pazartesi günü okullar açılacak. Anaokuluna başlayacak öğrenciler için ise 11 Eylül’de ders zili çalacak. İlk dönem 19 Ocak 2018 tarihinde sona ererken, ikinci dönem 5 Şubat 2018'de başlayacak. 8 Haziran 2018 Cuma günü ise 2017-2018 eğitim öğretim yılı sona erecek.

Okullar ne zaman açılacak- 18 Eylül 2017

Sömestr tatili- 19 Ocak 2018-5 Şubat 2018

Yaz tatili-8 Haziran 2018

Anaokuluna ve lise birinci sınıfa yeni başlayacak öğrenciler 11 Eylül'de derslere başlayacaklar.

SÖMESTR TATİLİ 2018 NE ZAMAN?

İkinci dönem yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan çalışma takvimine göre 18 Eylül 2017'de başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

2017-2018 MÜFREDATI NASIL?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, güncellenen öğretim programlarının tanıtımına ilişkin basın toplantısında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gelecek nesillerin daha donanımlı olabilmesi için müfredatın yenilenmesi ihtiyacı doğurmuştur. Çağın gereği, ferdin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda müfredatı yeniledik. Müfredat; öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşleri alınarak yenilendi. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1,5 ve 9. sınıflarda yeni müfredat programı uygulanacak.İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, İHL'lerde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı müfredat yenilenmiştir.

2017-2018 Eğitim öğretim yılı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü, okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıflarındaki öğrenciler eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.

-Yenilenen müfredat sade ve anlaşılabilir olması ön planda tutulmuştur.

-Disiplin alanlarına özgü yeterlilik ve becerilere yer verildi.Güncelliğini yitiren konular çıkarıldı.

-Öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler belirlenirken derslerin tabiatı dikkate alınmıştır. Müfredatların giriş bölümüne 'değerler eğitimi' başlığı altında bir bölüm eklenmiştir.

-Müfredatlar yenilenirken farklı kültür ve medeniyet havzalarının katkıları belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Yenilenen müfredatlarda sadeleştirme ve içerik yoğunluğunun azaltılması ön planda tutulmuştur. Müfredat uygulanırken her türlü farklılığı kapsayıcı ve hassasiyeti koruyucu olmaya odaklanılmıştır."

"Gelecek nesillerin daha donanımlı olabilmesi için müfredatın yenilenmesi ihtiyacı doğurmuştur. Çağın gereği, ferdin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda müfredatı yeniledik. Müfredat; öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşleri alınarak yenilendi. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9. sınıflarda yeni müfredat programı uygulanacak.

Ocak 2018'e kadar programlarla ilgili olarak sahadaki uygulamalarımız üzerinden izleme ve değerlendirme çalışması yapacağız. Haziran 2018'e kadar değiştirilen müfredatların eğitim araç gereçlerini, ölçme araçlarını hazırlayacağız. Eylül ayından itibaren, okullarımızın açılmasıyla birlikte, bütün öğretmenlerimize ve velilerimize programların ayrıntılı olarak tanıtılacağı toplantılar düzenlenecek. Bu hazırlıklarımızla, 2018-2019 eğitim öğretim yılına tüm sınıflarda ve tüm derslerde yeni müfredat ile eğitim öğretim sürecimize istikrarlı ve çok daha güçlü, yeni ve yenilikçi bir şekilde devam edeceğiz.

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulan derslerin öğretim programlarının değişen ve gelişen şartlar doğrultusunda araştırmacılık, yenilikçilik ve temel beceriler esas alınarak güncelleştirilmesi kapsamında; ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde uygulanan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin (4-8 ve 9-12) öğretim programlarının taslakları, alan uzmanları ve akademisyen görüşleri doğrultusunda, “Din, Ahlak ve Değerler” alanındaki derslerin öğretim programları ile de bütünlük sağlayacak şekilde yeniden hazırlandı.

Bu çerçevede Bakanlık tarafından hazırlanan ilköğretim ve ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programlarının taslakları http://mufredat.meb.gov.tr/TaslakProgramlar.aspx adresinde askıya çıkarıldı. 31 Temmuz tarihine kadar sürecek askı sürecine katkıda bulunmak isteyenler, taslak öğretim programları kategorisinde bulunan görüş bildirme formunu kullanarak görüş, öneri ve katkılarını ulaştırabilecek.

İlköğretim ve ortaöğretim sınıf sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi müfredatı

4’üncü sınıfta; Din ile ilgili temel kavramlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselamı tanıyalım, din ve temizlik, güzel ahlak üniteleri, 5’inci sınıfta; Dua, Allah’a iman, meleklere iman, ramazan ve oruç, adap ve nezaket, 6’ıncı sınıfta; Peygamberlere iman, namaz, Peygamberimizin hayatı, değerlerimiz, 7’nci sınıfta; Kader ve kaza, zekat ve sadaka, hac ve kurban, ahlaki davranışlar, 8’inci sınıfta; Din ve hayat, ahiret hayatı, Kur’ân-ı kerim, Hazreti Muhammed’in örnekliği, Anadolu’da İslam, 9’uncu sınıfta; İnsan ve din, İslam’ın inanç esasları, İslam’da ibadetler, gençlik ve değerler, gönül coğrafyamız, 10’uncu sınıfta; Allah ile insan ilişkisi, İslam düşüncesinde siyasi-itikadi ve fıkhi yorumlar, Hazreti Muhammed ve gençlik, 11’inci sınıfta; Dünya ve ahiret, Kur’ân’a göre Hazreti Muhammed, din ve hayat, Yahudilik, Hıristiyanlık, 12’inci sınıfta ise; İslam düşüncesinde tasavvufi yorumlar, İslam-bilim ve sanat, haklar ve özgürlükler, Hint ve Çin dinleri, Türkiye’deki bazı din grupları gibi üniteler ele alınacak.

Peygamber Efendimiz’in hayatı ayrıntılarıyla anlatılacak güzel ahlakına vurgu yapılacak

6’ıncı sınıfta milli değerler anlatılacak. 6’ıncı sınıfta, Peygamber Efendimizin hayatı ayrıntılarıyla anlatılacak 8'inci sınıfta ise güzel ahlakına vurgu yapılacak. 9. sınıfta cihad kavramı ele alınacak ve günümüzde bu kavramın istismar edildiğine vurgu yapılacak. 11’inci sınıfta yeni düzenlemeyle ‘Din ve Hayat’ ünitesinde inançla ilgili felsefi yaklaşımlar başlığı altında, deizm, politeizm, pozitivizm, sekülerizm, agnostisizm, ateizm, nihilizm de anlatılacak. Ayrıca ülkemizde ve İslam dünyasında son zamanlarda faaliyet gösteren illegal, marjinal ile çıkarcı yapılardan örnekler verilecek. Özellikle inanç alanında yaygın olan hurafe ve batıl inançlara yer verilecek

Hristiyanlık, Yahudilik dinleri de 11’inci sınıfta anlatılacak. 12’ inci sınıfta ‘Hint ve Çin Dinleri’ ünitesinde; karma, reenkarnasyon, yoga ve meditasyon gibi kavramlar kısaca anlatılacak. ‘Türkiye’de bazı dini gruplar’ ünitesinde de Musevi Hahambaşılığı, Ermeni Kilisesi, Süryani Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi, Türk Ortodoks Kilisesi, Yehova Şahitleri, Nusayrilik, Yezidilik işlenecek.