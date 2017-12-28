Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

ÖSYM sitesi neden kapanıyor? ÖSYM internet sitesinde nasıl bir değişiklik yapılacak?

ÖSYM sitesi neden kapanıyor? ÖSYM internet sitesinde nasıl bir değişiklik yapılacak? Vatandaşlar bu soruların cevabını merak ediyor. ÖSYM sitesinden tercih yapacak ve sınav sonuçlarını merak eden adaylar ne yapacak? Milyonlarca vatandaş bu soruların yanıtlarını merak ederken ÖSYM’den duyuru geldi. Elektronik ortamda geçici olarak hizmet veremeyecek ÖSYM sitesine erişim ne zaman sağlanacak? ÖSYM'nin elektronik ortamda sunduğu hizmetler, bakım çalışmaları nedeniyle geçici süreyle verilemeyecek. ÖSYM'nin internet sitesinde, ÖSYM'nin elektronik ortamda sunduğu hizmetlere, bakım çalışmaları nedeniyle 29 Aralık saat 18.00 ila 1 Ocak 2018 saat 23.59 arasında erişim sağlanamayacağı bildirildi. İşte ÖSYM sitesi neden kapanıyor? ÖSYM internet sitesinde nasıl bir değişiklik yapılacak? Sorularının cevapları haberimizde!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ÖSYM sitesi neden kapanıyor? ÖSYM internet sitesinde nasıl bir değişiklik yapılacak? Milyonlarca vatandaş bu soruların yanıtlarını merak ederken ÖSYM’den açıklama gecikmedi. ÖSYM sitesinden tercih yapacak ve sınav sonuçlarını merak eden adaylar ne yapacak? ÖSYM, adaylara yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada internet üzerinden verilen hizmetin kısa bir süre kesintiye uğrayacağı belirtiliyor. İşte o açıklama: “Altyapı çalışmaları nedeniyle elektronik ortamda sunulan hizmetler 29 Aralık 2017 tarihinde saat 18:00 ile 1 Ocak 2018 tarihinde saat 23:59 arasında erişime kapatılacaktır. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.” İşte detaylı bilgi…

 

ÖSYM açıkladı! O tarihlere dikkat

ÖSYM'nin elektronik ortamda sunduğu hizmetlerin, bakım çalışmaları nedeniyle geçici süreyle verilemeyeceği bildirildi.

ÖSYM'nin elektronik ortamda sunduğu hizmetler, bakım çalışmaları nedeniyle geçici süreyle verilemeyecek.

 

 

ÖSYM'nin internet sitesinde, ÖSYM'nin elektronik ortamda sunduğu hizmetlere, bakım çalışmaları nedeniyle 29 Aralık saat 18.00 ila 1 Ocak 2018 saat 23.59 arasında erişim sağlanamayacağı bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Diriliş Ertuğrul 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Uçak binaya daldı

Uçak binaya daldı

Denizlerin en vahşileri

Denizlerin en vahşileri

Asgari ücret ve agi 2018 zammı ne kadar oldu?

Asgari ücret ve agi 2018 zammı ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA