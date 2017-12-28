ÖSYM sitesi neden kapanıyor? ÖSYM internet sitesinde nasıl bir değişiklik yapılacak?
ÖSYM sitesi neden kapanıyor? ÖSYM internet sitesinde nasıl bir değişiklik yapılacak? Vatandaşlar bu soruların cevabını merak ediyor. ÖSYM sitesinden tercih yapacak ve sınav sonuçlarını merak eden adaylar ne yapacak? Milyonlarca vatandaş bu soruların yanıtlarını merak ederken ÖSYM’den duyuru geldi. Elektronik ortamda geçici olarak hizmet veremeyecek ÖSYM sitesine erişim ne zaman sağlanacak? ÖSYM'nin elektronik ortamda sunduğu hizmetler, bakım çalışmaları nedeniyle geçici süreyle verilemeyecek. ÖSYM'nin internet sitesinde, ÖSYM'nin elektronik ortamda sunduğu hizmetlere, bakım çalışmaları nedeniyle 29 Aralık saat 18.00 ila 1 Ocak 2018 saat 23.59 arasında erişim sağlanamayacağı bildirildi. İşte ÖSYM sitesi neden kapanıyor? ÖSYM internet sitesinde nasıl bir değişiklik yapılacak? Sorularının cevapları haberimizde!
ÖSYM sitesi neden kapanıyor? ÖSYM internet sitesinde nasıl bir değişiklik yapılacak? Milyonlarca vatandaş bu soruların yanıtlarını merak ederken ÖSYM’den açıklama gecikmedi. ÖSYM sitesinden tercih yapacak ve sınav sonuçlarını merak eden adaylar ne yapacak? ÖSYM, adaylara yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada internet üzerinden verilen hizmetin kısa bir süre kesintiye uğrayacağı belirtiliyor. İşte o açıklama: “Altyapı çalışmaları nedeniyle elektronik ortamda sunulan hizmetler 29 Aralık 2017 tarihinde saat 18:00 ile 1 Ocak 2018 tarihinde saat 23:59 arasında erişime kapatılacaktır. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.” İşte detaylı bilgi…
ÖSYM açıkladı! O tarihlere dikkat
ÖSYM'nin elektronik ortamda sunduğu hizmetlerin, bakım çalışmaları nedeniyle geçici süreyle verilemeyeceği bildirildi.
ÖSYM'nin elektronik ortamda sunduğu hizmetler, bakım çalışmaları nedeniyle geçici süreyle verilemeyecek.
ÖSYM'nin internet sitesinde, ÖSYM'nin elektronik ortamda sunduğu hizmetlere, bakım çalışmaları nedeniyle 29 Aralık saat 18.00 ila 1 Ocak 2018 saat 23.59 arasında erişim sağlanamayacağı bildirildi.
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