ÖSYM son dakika 15 dk kuralı kalktı mı? Üniversite sınav ücretleri ne kadar olacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, değişen üniversite giriş sistemi, süresi ve ücretleri hakkında açıklamalarda bulundu. İlk defa bu yılki YGS’de uygulanan kurala göre, öğrenciler sınav saatinde 15 dakika önce binada olmak zorundaydı. Örneğin saat 10.00’da başlayacak sınav için saat 09.45’te sınavın yapılacağı binanın kapıları kapatılıyor, daha sonra içeriye kimse alınmıyordu. YGS sonrasında da bugüne kadar olan sınavlarda uygulanan kural nedeniyle binlerce öğrenci sınavı kaçırmıştı. 2018 yılında YGS ve LYS'nin yerine gelen YKS üniversite sınavında 15 dk kuralı kalkacak. Sınav ücretleride düşürüleceğini belirten ÖSYM Başkanı'ın yaptığı açıklamaların detayları haberimizde...



Prof. Özer, sınav başvurularının mart ayında, sınavın ise haziranda Ramazan Bayramı sonrasında yapılacağını açıkladı. Üniversite sınavına girecek adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan sınav süresinin de uzatıldığını açıklayan Prof. Özer, "Adayların en çok şikayetçi olduğu giriş ücreti ile süre konusunda çalışmalar yapıyoruz. Soru sayısı azaldığı için ölçme kabiliyetine sağlıklı olarak odaklanacağız" diye konuştu.Prof. Özer, '15 dakika kuralı' ve sınav ücretleri hakkında ise özetle şunları söyledi; "15 dakika kuralı kalktı, Adaylar artık geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sınava başlama saati 10.00 olacak, bu saatten sonra gelenler alınmayacak. Sınav ücreti daha önce 160 TL civarındaydı. Biz iki sınav için 120 TL almayı planlıyoruz. YGS’de 60 TL, LYS’nin her biri 40 TL idi. Bir öğrencinin cebinden yaklaşık 160 TL çıkıyordu. Şimdi daha az çıkacak!







Sınav süresi uzadı



Sınav ücretlerinin 160 lira olduğunu hatırlataran Prof. Dr. Özer, bunu 120 liraya düşürdüklerini söyledi.



ÖSYM başkanı, üniversiteye giriş için YGS-LYS yerine getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) dair şu bilgileri verdi: “Sınavın usul ve esaslarını YÖK belirler. En kısa zamanda ayrıntılı açıklama yapılacak. Bu yıl sınavların süresi geçen yıl YGS’deki süreden fazla olacak. Birinci sınav 100 dakika civarında, ikinci sınav ise 160-200 dakika arasında olacak, 180 dakika da olabilir. Sınav için mart ayında başvuruları alacağız. Ramazan Bayramı sonrasında sınavı yapmayı planlıyoruz. İkinci oturumda açık uçlu soru olmaması için çalışıyoruz. Belki ilk sınavda Türkçe ve matematikte birer tane açık uçlu soru olabilir.”