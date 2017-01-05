ÖSYM son dakika 2017 LYS açık uçlu soru nedir? YÖK Başkanından açıklama

ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasıyla bu sene LYS sınavlarında geçerli olacak açık uçlu soruların örnekleri erişime açıldı. Yıllardır konuşulan ‘açık uçlu’ sorular, bu yıl LYS’de üniversite adaylarının karşısına çıkacak. Detaylardan bazıları ise şöyle: Yanıtlar kodlanacak, cevap anahtarları değiştirilecek, el yazısı veri tabanı oluşturulacak.

Üniversiteye geçişin ikinci aşaması Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) yer alacak ‘açık uçlu’ soruların detayları netleşti. Buna göre kısa cevaplı açık uçlu sorular, TC kimlik numarasında olduğu gibi, belirlenen alandaki kutucuklara kodlanacak. Cevabı bir kelime veya sayıdan oluşacak yanıtlar, cevap anahtarına harf harf ya da rakam rakam tek tek kodlanacak. Açık uçlu sorular için cevap kâğıtları da değiştirilecek. Cevapların kodlanacağı kutucuklar, çoktan seçmeli soruların şıklarının işaretleneceği kâğıtta farklı yerde olacak. ÖSYM’nin, ilerleyen yıllarda uzun yanıtlı açık uçlu soruların sorulabilmesi için el yazısı veri tabanı oluşturduğu da öğrenildi.

ÖSYM'DEN AÇIK UÇLU SORULAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSU

2017 Lisans Yerleştirme Sınavlarında (2017-LYS) kısa cevaplı sorular yer alacaktır. Kısa cevaplı sorular; cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kâğıdına yazılan ve/veya kodlanan sorulardan oluşacaktır.

Her LYS oturumunda (LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4 ve LYS-5) 3 adet kısa cevaplı açık uçlu soru sorulacak olup LYS-1 de 3 adet sayısal açık uçlu soru, (LYS-1’de yalnızca Matematik Testi yer alacaktır; Matematik ve Geometri testleri ayrı değil, tek test olacaktır), diğer oturumlarda ise sözel açık uçlu sorular sorulacaktır.

2017 LYS’lerde sorulacak açık uçlu soruların dağılımı aşağıda sunulmuştur:

LYS-1 (Matematik): Matematik Testi (3)

LYS-2(Fen Bilimleri): Fizik Testi (1), Kimya Testi (1), Biyoloji Testi (1)

LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya): Coğrafya (1), Türk Dili ve Edebiyatı Testi (2)

LYS-4 (Sosyal Bilimler): Tarih Testi (1), Coğrafya Testi (1) ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi (1)

LYS-5 (Yabancı Dil): Yabancı Dil Testi (3)

2017 Lisans Yerleştirme Sınavlarında (2017-LYS) yer alacak açık uçlu soruların cevapları, adaylar tarafından ilgili kutucuklara Ek’te yer alan örneklerde yer aldığı şekilde yazılıp kodlanacaktır. Cevap kâğıdına kodlama yapmayan adaylar, ilgili soruya cevap vermemiş sayılacaktır. Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacaktır.

ÖSYM BAŞKANI ÖMER DEMİR'DEN 'AÇIK UÇLU SORU' AÇIKLAMASI

ÖSYM Başkanı Ömer Demir, Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) bu yıl ilk kez uygulanacak kısa cevaplı sorulara ilişkin, "Bir kelimelik cevaplar öngörüyoruz. Adaylarımız doğru cevabı ilgili kutucuğa yazıp kodlayacak. Matematikte en fazla 3 basamaklı bir rakamı yazıp kodlamalarını isteyeceğiz. Okuma hataları olmaması için adayın aynı anda yazdığını kodlaması gerekecek." dedi.

LYS'de kısa cevaplı soruların uygulanmasına ilişkin açıklamalarda da bulunan Demir, "LYS'de önceden beri konuşulan, kamuoyunda 'Tek tip çoktan seçmeli sınavlara çocuklarımız mahkum oluyor, seçenekler verdiğinizde ancak cevaba gidebiliyorlar. Bunun dışında da sorular sorulsa iyi olur' beklentisini karşılamak amacıyla çok az sayıda soru ile sisteme kısa cevaplı soruları tanıtacağız." diye konuştu.

Kısa cevaplı soruların genel adının "açık uçlu soru" olduğunu dile getiren Demir, bu tür soruların "cevap alanı sınırlanmamış", "cevap alanı sınırlanmış" ve "kısa cevaplı" olmak üzere çeşitli türleri bulunduğunu anlattı.

LYS'de bu türlerden "kısa cevaplı" soruların sorulacağını bildiren Demir, şu bilgileri aktardı:

"Dolayısıyla LYS'de her bir oturumda 3'er soruyu kısa cevaplı olarak soracağız. Burada, adaylara 'Sorunun cevabı aşağıdaki şıklardan hangisidir?' şeklinde değil, 'nedir' şeklinde soru sorulacak. Bildiği cevabı rakamsa rakam olarak belirlediğimiz yere yazıp kodlayacak. Şu anda bir kelimelik cevaplar öngörüyoruz, uzun cevaplar değil. Adaylarımız, bir kelime olarak doğru cevabı ilgili kutucuğun içine yazıp kodlayacak.

Neden kodlama yaptırıyoruz halen çünkü birçok adayda, ‘benim yazım okunmazsa, el yazımdan dolayı bir kayıp olursa' diye bir kaygı var. Bu kaygıları gidermek için nasıl isimlerini kodluyorlarsa, onun gibi bir kodlama yapmalarını isteyeceğiz. Böylelikle hem yeni soruları tanıtmış olacağız hem de 'acaba yanlış okunabilir mi, haksızlık olabilir mi' gibi kaygıları tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Amacımız bu. Tek kelimelik ya da matematikte en fazla 3 basamaklı bir rakamı yazıp kodlamalarını isteyeceğiz. Okuma hataları olmaması için adayın aynı anda yazdığını kodlaması gerekecek."

Ömer Demir, açık uçlu sorularda yanlışların doğruyu götürmeyeceğini hatırlatarak, "Sadece çoktan seçmeli sorular 4 yanlışın bir doğruyu götürmesine yönelik kurala tabi olacak." diye konuştu.

AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ

2017 üniversite sınavlarıyla ilgili önemli değişikliklere gidildi. ÖSYM’nin YGS ve LYS için yayımladığı kılavuza göre, yıllardır konuşulan açık uçlu sorular bu sene LYS’de üniversite adaylarının karşısına çıkacak.

LYS-1 Matematik testinde 3 soru, LYS-2’de Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinin her birinde 1’er soru, LYS-3’te Türk Dili ve Edebiyatı testinde 2 soru, Coğrafya-1 testinde 1 soru, LYS-4’te Tarih testi ve Coğrafya-2 testinin her birinde 1’er soru, Felsefe grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru “kısa cevaplı” olacak. Yabancı Dil testinde ise 3 soru, “kısa cevaplı” sorulardan oluşacak.

29 HARF VE 10 RAKAM

Yöneltilecek 15 açık uçlu sorunun nasıl olacağının detayları da netleşti. Buna göre, açık uçlu soruların yanıtı tek kelime veya tek sayıdan oluşacak. Açık uçlu soruların cevap kağıdı, çoktan seçmeli soruların cevaplarından farklı bir yerde olacak. Cevap anahtarı ikiye bölünecek ya da arka yüzü kullanılacak. Her bir açık uçlu sorunun yanıtının kodlanması için her satırda alfabedeki 29 harf ve 0’dan 9’a kadar rakamlar yer alacak.

Uzun açık uçlu sorulara hazırlık aşaması olan 15 soruda, adaylar çoktan seçmeli sorularda olduğu gibi şıklardan yola çıkarak doğru yanıtı bulamayacak.

Açık uçlu soruda, örneğin matematik sınavında bir işlemin rakamsal sonucu, tarih sınavında bir savaşın ismi ya da tarihi, Türk dili ve edebiyatta da bir yazarın ya da eserinin isminin tek kelimelik yanıtının kutucuklara kodlanması istenecek. Açık uçlu sorular ayrı değerlendirilecek ve dört yanlış bir doğruyu götürmeyecek.

SİLERKEN ÇOK DİKKAT

Kısa cevaplı açık uçlu sorularda cevap kâğıdının değerlendirilmesinde kodlanan bilgiler optik okuyucu tarafından değerlendirilecek. Doğru yazılan ancak kodlanmayan veya yanlış kodlanan cevaplar işleme alınmayacak. Cevaplar, cevap alanına ilk kutucuktan başlanarak yazılacak ve kodlanacak. Aday kodladığı bir cevabı değiştirmek istediğinde optik okuyucunun hata yapmaması için silme işlemini çok iyi yapması gerekecek.

EL YAZISI VERİ TABANI

ÖSYM, gelecek yıllarda kısa açık uçlu soruların yerine uzun açık uçlu sorular da soracak. Yazılımcıların, el yazılarının optik okuyuculara tanıtılması gerektiğini bildirdiler. Bunun üzerine ÖSYM, yaptığı tüm sınavlarda adaylardan tüm harfleri kendi el yazısı ile kodlamasını istiyor. El yazısı veri tabanının oluşması amacıyla yapılan uygulamayla el yazılaırnın optik okuyuculara taratılarak bilgisayar yazısına dönüşümünü sağlayacak. ÖSYM yetkilileri, el yazısı kayıtlarının başkasının yerine sınava girenlerin tespiti için de mahkemede kanıt olarak kullanıldığını belirtti.

YÖK BAŞKANI SARAÇ'TAN 'AÇIK UÇLU SORU' AÇIKLAMASI

YÖK Başkanı Saraç, LYS'de açık uçlu soru yöneltilmesine ilişkin, "Öncelikle şuna açıklık getirelim, bu, öğrencilerimizin şimdiye kadarki çalışma stillerini değiştirecekleri radikal bir değişiklik değil." dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) açık uçlu soru yöneltilmesine ilişkin, "Öncelikle şuna açıklık getirelim, bu, öğrencilerimizin şimdiye kadarki çalışma stillerini değiştirecekleri radikal bir değişiklik değil." dedi.

Saraç, Samsun Valisi İbrahim Şahin'i makamında ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saraç, YÖK olarak yeni ve yenilikçi girişimlere imza attıklarını söyledi.

Bunların bir ayağının eğitimde kalitenin yükseltilmesi olduğuna dikkati çeken Saraç, diğer taraftan üniversitelerin toplum içinde görünür hale gelmesini istediklerini dile getirdi.

Basın mensuplarına "Eminim açık uçlu soruyu sormayacaksınız." diyerek espri yapan Saraç, gazetecilerin bunu sormayı düşündüklerini söylemesi üzerine, "Açık uçlu soruda öncelikle şuna açıklık getirelim, bu, öğrencilerimizin şimdiye kadarki çalışma stillerini değiştirecekleri radikal bir değişiklik değil." diye konuştu.

Öğrencileri açık uçlu sorularla tanıştıracak geçiş sürecini bu sene başlatacaklarını belirten Saraç, şöyle devam etti:

"ÖSYM Başkanımızın da belirttiği gibi tedirginliğe hiç mahal olmayacak şekilde aranacak, bulunacak tek kelimenin, bir rakamsal sonucun kodlanması şeklinde başlanacak. Aşağıda şu şu şıkların birisi olacak ama onu bulduktan sonra kodlayacak tek bir kelime veyahut tek bir rakam. Dolayısıyla burada üzerine dikkati çekmek isteğimiz husus şu, öğrencilerimizin çalışma stillerini, usullerini, üslubunu değiştirecek radikal bir değişiklik yok."

Öğrencilerin bugün de geçmişteki gibi çalışacaklarını vurgulayan Saraç, şunları kaydetti:

"Ama artık onlarca yıl beklenen açık uçlu soru sorulması sürecine geçmemiz lazım. Ona da bu sene çok yumuşak bir geçişle geçeceğiz. Hiçbir endişeye, tereddütte ne öğrencilerimizin ne de ebeveynlerimizin düşmesine sebep var. Ama bu, şunu ifade ediyor, Yükseköğretim Kurulu olarak nasıl eğitim sürecinde niteliği yükseltmeye çalışıyorsak, değerlendirme, üniversiteye giriş sınavlarında da nitelikli bilgiyi daha iyi ölçmeye yönelik girişimlerimizi başlattık, sürdüreceğiz."