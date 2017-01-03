2017 YGS üniversite başvuruları ÖSYM son dakika haberleri

2017 YGS başvuruları ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? YGS başvuru şartları nedir? Üniversiteye gidebilmek için önemli aşamalardan biri olan YGS için başvuru süreci yarın başlıyor. ÖSYM takviminde 2017 YGS başvuru tarihleri, 4 Ocak 2017 Çarşamba - 18 Ocak 2017 Çarşamba olarak açıklandı. YGS'nin 12 Mart 2017'de yapılacağı ve sınav sonucunun da 28 Mart 2017'de açıklanacağı ÖSYM'nin takviminde bulunan diğer bir detay. YGS için başvuru ücretinin ne kadar olacağı daha açıklanmadı. Başvuru ücreti yarın yayınlanacak kılavuzda yer alacak. Başvurular ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr/ internet adresinden gerçekleştirilecek. 2017 YGS başvurusu yapmak isteyenlerin iki ayrı seçeneği bulunuyor. 2017 YGS Başvuruları ÖSYM'nin resmi sitesi olan ais.osym.gov.tr veya ÖSYM bürolarından yapılacak.

YGS BAŞVURU ŞARTLARI

2017-2018 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme veya ilgili kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2017-ÖSYS’ye başvuru yapmak zorundadır.

Öğrenim durumları aşağıdakilerden birine uyanlar 2017-ÖSYS'ye (sınavsız geçiş dâhil) başvurabilirler:

2016-2017 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim lisesi) son sınıfında okumakta olan öğrenciler Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar

2017-ÖSYS’de, YGS’ye girmeden sadece sınavsız geçiş hakkından yararlanmak isteyen adaylar da 2017-ÖSYS başvurularını süresi içinde yapmak zorundadırlar.

Durumları yukarıdakilerden birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da 2017-ÖSYS’ye başvurabilirler ancak bu adaylar, ÖSYS yükseköğretim programları tercih süresinin son gününe kadar T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler (Yabancı uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri ÖSYS kapsamı dışındadır. Yabancı uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.)

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri), 2017-ÖSYS’ye başvurabilirler. Bu adaylar 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. KKTC uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da ÖSYS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.

YGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2017 YGS başvurusu yapmak isteyenlerin iki ayrı seçeneği bulunuyor. 2017 YGS Başvuruları ÖSYM'nin resmi sitesi olan ais.osym.gov.tr veya ÖSYM bürolarından yapılacak. Başvuru ücretleri ve kılavuzları ise henüz yayınlanmış durumda değil.

YGS BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Ziraat Bankası ATM ve İnternet bankacılığı

Halkbank ATM ve İnternet bankacılığı

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı

(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı

Tüm PTT iş yerleri (KKTC’den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)

*Sınav/sınavsız geçiş başvuru ücreti, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

*Başvuru/sınav ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

YGS SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

YGS'ye giren adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar YGS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, sms ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. YGS sonuçları, LYS sonrasında İnternet’ten duyurulacak olan sınav sonuç bilgilerinde de yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.