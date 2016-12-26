ÖSYM son dakika DHBT sonuçları açıklandı! Öğrenmek için tıklayın

ÖSYM tarafından KPSS DHBT sonuçları açıklandı. DHBT soru ve cevapları ÖSYM İnternet sitesinde daha önce yayımlanmıştı. Sınav sonrası birçok aday tarafından ziyaret edilen DHBT soruları ve cevapları, adaylar tarafından incelendi. KPSS DHBT sınav sonuçlarını merak eden adaylar yaklaşık puanlarını soru ve cevaplara bakarak hesaplamıştı. ÖSYM 4 Aralık'ta yapılan KPSS DHBT 2016 sınav sonuçlarını açıkladı. Sonucunuzu öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayın.

KPSS DHBT 2016 sonucunuza T.C. kimlik numaranız ve Aday İşlemleri Sistemi şifreniz ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasından girerek bakabilirsiniz.

KPSS 2016 DHBT SINAVLARI HANGİ ALANDA YAPILDI?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi DHBT sınavı 4 Aralık Pazar günü saat 09.30'da gerçekleştirildi. Adaylara 40 sorudan oluşan test için 60 dakika süre tanındı. Tüm öğrenim düzeyleri için sorulan ilk 20 soru temel din bilgisinden geldi.

DHBT - 1'de adaylara İslam İnanç Esasları - İslam İbadet Esasları - Kur'an Tarihi - Siyer - İslam Ahlakı alanlarından soru yöneltildi.

DHBT - 2'de ise Tefsir - Fıkıh - Hadis - Akaid ve Kelam - İslam Tarihi - Dinler ve Mezhepler - Dini Hitabet ve Öğrenim durumlarına göre belirlenen program müfredatlarından sorular yer aldı

ÖSYM tarafından yapılan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınav soru ve cevapları daha önce yayımlanmıştı. Sınavın ardından işaretledikleri sorularla ilgili tereddüte düşen öğrenciler, DHBT sınav soruları ve cevaplarına bakıp değerlendirmede bulunmuştu. Adayların merakla beklediği DHBT sınav soruları ve cevapları, ÖSYM tarafından erişime açıldı.

PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?

Bu sınava katılan adayların öğrenim düzeylerine uygun ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacak. Adayların KPSS puanları bu kılavuzda yer alan “Değerlendirme” maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacak.

Bu sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacak.

Sınav sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir. Puanlar 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. DHBT’nin yapıldığı yıl ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ile ilgili öğrenim düzeyindeki bu sınava ait testte en az bir işareti olmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanı hesaplanmayacak.