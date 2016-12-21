ÖSYM YDUS 2016 soruları ve cevap anahtarları yayınlandı

17 Aralık tarihinde yapılan YDUS 2016 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. ÖSYM Başkanlığından konuya ilişkin bir duyuru yayımlandı. İşte ÖSYM'den yapılan duyuru...

ÖSYM TARAFINDAN YAYIMLANAN DUYURU

2016-YDUS: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının Yayımlanması

17 Aralık 2016 tarihinde saat 09.30'da uygulanan 2016-YDUS Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarına, 21 Aralık 2016 tarihinde aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

2016-YDUS Soruları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

YDUS (Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) NEDİR?

Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) daha ileri seviyede Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi görmek isteyen adaylar için yılda 1 nadiren 2 kere ÖSYM tarafından yapılan sınavdır.

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına başvurabilmek için:

a) Türkiye’de tıp doktorluğu mesleğini yapmaya yetkili olmak,

b) Sınava başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman unvanını almış olmak,

c) ÜDS veya KPDS’den geçerli puana sahip olmak,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan şartlara sahip bulunmak,

e) Devlet Memurluğundan ve kamu görevinden çıkarılma cezası almamış olmak,

f) 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu hükümlerine tabi olanlar için, istifa veya müstafi sayılan asistanlardan yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen yasal süresini asistanlık giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitirecek olmak,

g) Ilgili yan dalda yapacağı eğitimle ilgili sağlık engeli bulunmamak

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış olmak ya da yedek sınıfa geçirilmiş yahut 1111 sayılı Askerlik Kanununun 86. ve 89. maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiş ve askerliğini yapmamış olanlar bakımından uzmanlık eğitimi yapacakları dal için Tüzüğe ekli Çizelgede öngörülen sürelerin sonuna kadar söz konusu Kanun’un 35/e maddesinin "33 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilebilir." hükmüne uygun olmalıdır.

ı) Askerlik hizmetlerini sınav tarihinden en geç üç ay sonra bitirecek durumda olanlar.

Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü başka koşullar varsa bunları da karşılamaları gerekir. Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Kılavuzda bulunan şartlara durumları uymadığı halde başvuran adaylar sınavı kazanmış olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler.