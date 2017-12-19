ÖSYM'den 4 dilde daha e-Sınav müjdesi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖSYM'nin yabancı 23 dilde sınav hizmeti verdiğini, sadece İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dilleri için yılda 2 defa Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) düzenlediğini hatırlattı.

Bu dillerden sadece İngilizce için yılda 10 defa elektronik sınav hizmeti (e-YDS) sunulduğunu dile getiren Prof. Dr. Özer, "ÖSYM'nin aldığı yeni kararla 2018 yılından itibaren Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dilleri için de yapılan 2 sınava ilave olarak yılda bir kez de elektronik sınav yapılacak." bilgisini verdi.

ÖSYM'nin sunduğu hizmetlerin önemli bir kısmını da yabancı dil sınavlarının oluşturduğuna işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"Yabancı dil sınav hizmet kapasitemizi artırmak için çalışma arkadaşlarımızla süreçleri masaya yatırdık. İlk olarak yılda 2 kez yapmış olduğumuz 5 dil (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) sınavında hizmet çeşitliliğimizi artırmak istedik. Şu anda bu 5 dilden sadece İngilizce için elektronik sınav hizmeti sunabiliyoruz. Bu bağlamda, 2018 yılından itibaren diğer 4 dil için de yılda bir kez elektronik sınav hizmeti verme kararı aldık. Talep durumuna göre 2019 yılından itibaren bu diller için elektronik sınav sayısını artıracağız."