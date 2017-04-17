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ÖSYM'den LYS için "son gün" uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) başvuruların bugün sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı ifade edildi.

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ÖSYM Başkanlığının Twitter adresi üzerinden yapılan paylaşımda, 4 Nisan'da başlayan LYS başvurularının bugün sona ereceği hatırlatıldı.

LYS başvuruları ile sınav ücreti bilgilerinin ÖSYS kılavuzunda yer aldığı belirtilerek, sınav ücret ödeme bilgilerinin bankadan ödeme yapacak adaylar için yarın mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapacak adaylar için yarın saat 23.59'da sona ereceği vurgulandı.

Başvuru süresinin bugün sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı kaydedildi.

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