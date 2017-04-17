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ÖSYM'den "puan türü" değişiklikleri uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), puan türü değişen yükseköğretim programlarını tercih etmek isteyen adayların, puanlarının hesaplanabilmesi için Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) başvuru yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından, yükseköğretim kurumlarında bulunan yüksekokulların kapatılarak bünyesinde yer alan programların fakültelere aktarılması nedeniyle, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda merkezi yerleştirmede YGS puanı ile öğrenci alacağı duyurulan programlara, LYS puanı ile öğrenci alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Duyuruda, puan türü değişen programlara örnek olarak antrenörlük eğitimi, perfüzyon alanları gösterildi.

2017-ÖSYS'de, yüksekokulların kapatılması nedeniyle fakültelere aktarılan ve bu doğrultuda puan türü değişen, ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılan yükseköğretim programlarını tercih etmek isteyen adayların, LYS puanlarının hesaplanabilmesi için 2017-LYS'lere başvuru yapmaları gerektiği bildirildi.

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