ÖSYM'den Son Dakika YGS uyarısı | Bunu yapmazsanız sınava giremezsiniz

2017 ÖSYS başvuruları yarın (18 Ocak 2017 Çarşamba) saat 23.59'da sona eriyor. Üniversite hayali kuran öğrencilerin belirtilen sürelerde başvurularını yapmaları gerekmekte. Bu süre için uzatma olmayacak. YGS'nin 12 Mart 2017'de yapılacağı ve sınav sonucunun da 28 Mart 2017'de açıklanacağı ÖSYM takviminde yer alıyor. YGS için başvuru ücreti 55 TL, sınavsız geçiş başvuru ücreti de 15 TL olarak açıklandı. Başvurular ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr/ internet adresinden gerçekleştirilecek. 2017 YGS başvurusu yapmak isteyenlerin iki ayrı seçeneği bulunuyor. 2017 YGS Başvuruları ÖSYM'nin resmi sitesi olan ais.osym.gov.tr veya ÖSYM bürolarından yapılacak. ÖSYM Başkanı Ömer Demir'den son dakika uyarısı geldi. İşte bu uyarı ve ÖSYS hakkında merak ettikleriniz...

ÖSYM'DEN YGS BAŞVURUSU İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ömer Demir, geçen yıl 62 bin 822 kişinin Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) başvurularının ücret ödemedikleri için silindiğini belirterek, 'YGS'ye başvuran adaylara, sınav ücretini yatırmadıkları takdirde başvurularının geçerli olmayacağı uyarısı yapıyoruz.' dedi.

ÖSYM Başkanı Ömer Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖSYM'nin internet sitesi "http://www.osym.gov.tr" adresinde yayımlanan ÖSYS Kılavuzu'na göre, 4 Ocak'ta başlayan YGS başvurularının yarın sona ereceğini anımsattı.

YGS'nin 12 Mart Pazar günü tek oturumda yapılacağını, sınavın saat 10.00'da başlayacağını ifade eden Demir, öğrencilerin 09.45'e kadar alınacağı sınav binalarının, bu saatten sonra adaylara kapatılacağını söyledi. Demir, bu nedenle öğrencilerden, sınava geliş saatlerinde trafiği de göz önünde bulundurmalarını istedi.

Ömer Demir, "İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, yarın saat 23.59'da sona erecek. Sınav ücretini ödemek için 19 Ocak son gün olarak belirlendi. Başvuru süresi uzatılmayacak. Geçen yıl, 2016 YGS'de 62 bin 822 kişinin, ücret ödemedikleri için başvuruları silindi. Bu yıl YGS'ye başvuran adaylara, sınav ücretini yatırmadıkları takdirde başvurularının geçerli olmayacağı uyarısı yapıyoruz." diye konuştu.

2017 ÖSYS başvuru bilgilerinin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden kontrol edilmesi gerektiğine işaret eden Demir, ayrıca sınavın diğer aşamalarında gerekeceği için "aday başvuru kayıt bilgileri" dökümünün saklanmasını istedi.

ÖSYM'DEN YAPILAN 2017 ÖSYS BAŞVURULARI AÇIKLAMASI

2017 ÖSYS Başvuruları

2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS) başvuruları, 4-18 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 18 Ocak 2017 tarihinde, saat 23.59’da sona erecektir. Ücret ödeme için son gün 19 Ocak 2017 tarihidir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2017-ÖSYS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, 2017-ÖSYS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Başarı dileklerimizle adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YGS BAŞVURU ŞARTLARI

2017-2018 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme veya ilgili kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2017-ÖSYS’ye başvuru yapmak zorundadır.

Öğrenim durumları aşağıdakilerden birine uyanlar 2017-ÖSYS'ye (sınavsız geçiş dâhil) başvurabilirler:

2016-2017 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim lisesi) son sınıfında okumakta olan öğrenciler Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar

2017-ÖSYS’de, YGS’ye girmeden sadece sınavsız geçiş hakkından yararlanmak isteyen adaylar da 2017-ÖSYS başvurularını süresi içinde yapmak zorundadırlar.

Durumları yukarıdakilerden birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da 2017-ÖSYS’ye başvurabilirler ancak bu adaylar, ÖSYS yükseköğretim programları tercih süresinin son gününe kadar T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler (Yabancı uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri ÖSYS kapsamı dışındadır. Yabancı uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.)

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri), 2017-ÖSYS’ye başvurabilirler. Bu adaylar 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. KKTC uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da ÖSYS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.

YGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2017 YGS başvurusu yapmak isteyenlerin iki ayrı seçeneği bulunuyor. 2017 YGS Başvuruları ÖSYM'nin resmi sitesi olan ais.osym.gov.tr veya ÖSYM bürolarından yapılacak. Öğrencilerin, ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) kılavuzunu dikkatle okumaları gerekmektedir.

YGS BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Ziraat Bankası ATM ve İnternet bankacılığı

Halkbank ATM ve İnternet bankacılığı

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı

(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı

Tüm PTT iş yerleri (KKTC’den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)

*Sınav/sınavsız geçiş başvuru ücreti, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

*Başvuru/sınav ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

YGS SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

YGS'ye giren adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar YGS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, sms ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. YGS sonuçları, LYS sonrasında İnternet’ten duyurulacak olan sınav sonuç bilgilerinde de yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.