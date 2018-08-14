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ÖSYM'den üniversite adaylarına tercih süresi uyarısı

Üniversite sınavına giren adaylara, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemlerinin saat 23.59'da sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı uyarısı yapıldı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin saat 23.59'da sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı uyarısında bulunuldu.
 
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2018 YKS tercih işlemlerinin saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.
 
Adayların, süresi içinde yükseköğretim programları tercihlerini belirlemeleri ve ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar ile kılavuzdaki kurallar doğrultusunda işlemlerini tamamlamaları gerektiği kaydedildi.
 
ÖSYM sistemine yükseköğretim programları tercihlerini giren adayların da belirtilen süre içinde değişiklik yapabileceği belirtilerek, tercih süresinin uzatılmayacağı vurgulandı.

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