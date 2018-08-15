osym.gov.tr DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı 2018 ÖSYM son dakika DGS sınav sonuçları açıklandı mı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçları ÖSYM son dakika sorgulama ekranı erişime açıldı mı? 2018 DGS sonuçları açıklandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? DGS sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu mu? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Önlisans eğitimlerini bölümleriyle alakalı dört yıllık lisans eğitimiyle tamamlamak isteyen öğrencilere yönelik ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınav sonuçları için geri sayım başladı. DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından araştırılmaya ve sorgulanmaya devam eden konular arasında yer alıyor. Eğitimlerini 4 yıllık fakültelerde tamamlamak isteyen önlisans mezunlarının katıldığı DGS sonuçları için geri sayım başladı. Büyük bir heyecanla DGS sınav sonuçlarını bekleyen lisans adayları sonuçların açıklanma tarihini merak ediyor. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmalarını sağlayan DGS sınavı Temmuz ayında yapılmıştı. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını merak içinde beklerken DGS sonuçlarının açıklama tarihi de yaklaştı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine başlayacak olan vatandaşlar, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzu bekleyecek. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan DGS sınavının ardından sonuçlar için bekleyiş başladı. Ön lisans mezunu adayların 2 yıllık eğitimlerini 4 yıllığa çıkarmak amacıyla girdiği DGS sınavları ile ilgili araştırmaları sürüyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 21 Temmuz Cumartesi günü düzenlendi.Meslek yüksek okulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin girdiği DGS sınav sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans mezunu adayların katıldığı DGS sınavı bu sene 21 Temmuz Cumartesi günü düzenlendi. DGS sınavının ardından adayların merakla beklediği sonuçlar için beklenen gün geldi. Adaylar DGS sınav sonuçların açıklanması ile birlikte ÖSYM'nin resmi adresi https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden TC kimlik numaraları ile öğrenebilecekler.



DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



DGS sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmelerini tamamlamasının ardından 16 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Bu tarih, ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre değişiklik gösterebilir. Sınav sonuç bilgisinde;



a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2018-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayımladığı sınav takvimine göre, 2018 DGS sonuçları 16 Ağustos 2018 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.







TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?



Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine başlayacak olan vatandaşlar, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzu bekleyecek. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz aracılığıyla üniversite ve bölüm tercihleri tamamlanacak.



Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecek. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekecek.



Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar

tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.



En çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.



YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?



Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2018-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2018-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

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TERCİHLER NASIL YAPILACAK?



Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.



Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.



Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.





Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.



Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.



Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.



DGS SONUCU İLE BİR YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMINA YERLEŞTİRİLDİĞİMDE GELECEK YIL PUANIM DÜŞER Mİ?



Evet. 2018-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2019-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.



2018-DGS SINAV SONUCUMU DAHA SONRA KULLANABİLİR MİYİM?

Hayır. 2018-DGS sonuçları, sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerlidir.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİNDE MEVCUT OLAN GEÇERLİ FOTOĞRAFIMI NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan geçerli fotoğrafını değiştirmek isteyen adaylar; aşağıdaki belgeler ile sınava başvuru süresince ve sınava başvuru süresi tamamlandıktan sonraki ilk 5 gün içinde ÖSYM’ye başvuruda bulunmalıdır.



a) Genel Amaçlı Dilekçe örneği,

b) Fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı sureti,

c) Son 3 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

d) Fotoğrafını değiştirme talebinin nedenini belirten (varsa) belge

DGS NEDİR?

DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksek okulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksek okulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.



Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) soru sayıları ise 60 sayısal 60 sözel olmak üzere toplamda 120 sorudur. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) süresi 140 dakika olarak belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde 10'ar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında öğrenilen bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmamaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri düzeyde olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.







DGS'YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?



Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.



Dikey Geçiş Sınavı DGS` ye giriş sayısı açısından herhangi bir sınırlama yapılmamaktadır. Sınavı kazanmış bir öğrenci isterse daha sonra yine sınava başvuruda bulunabilmektedir ancak 2011 yılında değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.