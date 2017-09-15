Özel okul nakil ve kesin kayıt ve işlemleri 2017 MEB son dakika özel okul teşviği ek yerleştirmeler ne zaman ve nasıl yapılacak?

Özel okul teşvik desteğiyle tercihlerini yapan öğrenciler için yerleştirme sonuçları açıklandı. MEB her yıl özel okulda okumak isteyen öğrenciler için maddi destek sağlıyor. Devlet desteğinin oranı öğrencinin gelir durumu, başarısı ve kazandığı başarılar gibi ölçütlere göre belli oluyor. Bu yılki devlet desteği için başvurular Ağustos ayında e-okul üzerinden yapıldı. Destek verilecek öğrenciler Eylül ayının ilk haftası açıklanırken sonuçlar ise bugün meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Şimdi ise özel okul teşvik desteğiyle okullara yerleşen öğrenciler için nakil ve kesin kayıt işlemleri başladı. Özel okula nakil ve kesin kayıt işlemlerini 15-22 Eylül tarihleri arasında yapılması gerekiyor. Açık kalan kontenjanlara da ek yerleştirme yapılacaktır. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra 25 Eylül'de ek yerleştirme işlemi yapılacak ve ek yerleştirme kayıt işlemleri 25-29 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek.







2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ 4 Ağustos 2017 Tarihli ve 30144 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı. Destekten yararlanmak isteyen özel okulların MEBBİS üzerinden başvuruları 10 Ağustos - 06 Eylül 2017 tarihleri arasında yapıldı. Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin e-Okul üzerinden başvuruları 10 Ağustos - 06 Eylül 2017 tarihleri arasında yaptılar. Tercih işlemi yapabilecek öğrenciler 07 Eylül 2017 tarihinde ilan edildi.



Tablo-1: Eğitim Öğretim Desteği Verilen Okul Türleri, Destek Tutarları ve Öğrenci Sayıları İlk defa destek verilecek öğrenci sayısı 6000 olmak üzere Okul Öncesi Eğitim Kurumu Destek Tutarı 2.060.00 TL, ilk defa destek verilecek öğrenci sayısı 15000 olmak üzere İlkokul Destek Tutarı 3.680.00 TL, ilk defa destek verilecek öğrenci sayısı 15000 olmak üzere Ortaokul Destek Tutarı 4.280.00 TL, ilk defa destek verilecek öğrenci sayısı 15000 olmak üzere Lise Destek Tutarı 4.280.00 TL, ilk defa destek verilecek öğrenci sayısı 24000 olmak üzere Temel Lise Destek Tutarı 3.680.00 TL olarak belirlenmiştir.







Tebliğe göre, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında örgün eğitim veren özel ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği uygulanabilecek. İlgili hüküm kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden, özel okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alanlar da 48-66 aylık olmak şartıyla en fazla bir eğitim-öğretim yılı süresince yararlandırılabilecek.



Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her halükarda derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilecek. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca belirlenecek.



Eğitim ve öğretim desteği, yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütlerin ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınmasıyla verilecek.



Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananlar, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri halinde bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren ilgili kanun maddesine göre hesaplanacak gecikme zammıyla bir ay içinde ödenmesi istenecek. Süresinde ödenmemesi halinde ise bu tutarlar, Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından tahsil edilecek. Bu fiillerin tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilecek.









Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve öğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri, eğitim kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim desteğinin kontrol ve denetimi ile bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlendi.



Her öğrenci için verilebilecek eğitim öğretim desteği tutarı resmi okullarda öğrenim görecek bir öğrencinin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde devlete maliyetinin 1,5 katını geçmemek üzere, önceki yılın verileri esas alınarak tespit edildi.



DESTEK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK!



İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütlerle diğer ilgili hususlar Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanacak kılavuzda belirtilecek. Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaş grubundakiler, eğitim öğretim desteğinden yararlanabilecek.



İllerde okul türlerine göre ayrılan öğrenci kontenjanından az talep gelmesi durumunda, Bakanlık boş kalan kontenjanları aynı okul türünden talebin fazla olduğu illerde kullanabilecek.







TEŞVİK ÜCRETLERİ NE KADAR?



İlk defa destek verilecek 75,000 özel okul öğrencisine, her biri için 3,060 TL ile 4,280 TL öğrenim desteği sağlanacak.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve 2017-2018 öğretim yılında özel okul öğrencilerine verilecek öğrenim desteklerinin miktarını belirleyen tebliğe göre, kapsam dahilinde ilk defa destek alacak 6,000 okul öncesi eğitim kurumu öğrencisine 3,060 TL, 15,000 ilkokul öğrencisine 3,680 TL, 15,000 ortaokul öğrencisine 4,280 TL, 15,000 lise öğrencisine 4,280 TL ve 24,000 temel lise öğrencisine 3,680 TL olmak üzere 75,000 öğrenciye 290.2 milyon lira destek verilmesi öngörülüyor.



Tebliğde ayrıca, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında yukarıda sayılan okul kademe ve türleri için toplam 340,000 öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verileceği belirtildi. Özel okullarda okuyacak öğrenciler için sağlanacak maddi desteklerin başvuruları sürüyor. 6 Eylül'e kadar sürecek başvuruların ardından Milli Eğitim Bakanlığı özel okul teşviki için tercih yapmaya hak kazanan öğrencilerin isimlerini yayınlayacak.



600 BİNDEN FAZLA MÜRACAAT



Milli Eğitim Bakanlığı 230 bin öğrenciye verilecek teşvik primi için 600 binden fazla kişinin müracaat ettiğini açıkladı.



Eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları güncel bina kontenjanlarının yüzde 50'sine kadar, okul öncesi kurumlarda ise güncel bina kontenjanlarının yüzde 40'ına kadar eğitim ve öğretim destekli öğrenci nakli alabilecek.







ÖZEL OKUL TEŞVİK ŞARTLARI



-TC vatandaşı olmak



-Okul öncesi eğitimde 19 Mart 2011 ile 19 Eylül 2012 tarihleri veya arasında doğmuş olmak.



-İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2016 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak



-Beşinci sınıfa devam edecekler 19 Eylül 2016 tarihi itibariyle ortaokul veya imam-hatip ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak.



-Ortaöğretime devam edeceklerin kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak,?*Eğitim öğretim desteği alırken 2015-2016 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak,



-Resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak,



-Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak,



5580 sayılı Kanunun 12'nci Maddesi çerçevesinde eğitim ve öğretim desteğinden faydalanmamış olmak.