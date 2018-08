MEBBİS giriş Özel okul teşvik ücreti ne kadar Özel okul teşvik 2018 başvuru tarihi ne zaman

Özel okul teşvik 2018 başvuru tarihi ne zaman MEBBİS giriş Özel okul teşvik ücreti ne kadar Özel okul teşvik başvuruları nasıl yapılır? Binlerce adayın merakla beklediği 2017 Özel Okul Teşvik başvuruları haberimizden detayları takip edebilirsiniz. Özel okullarda okuyanlara maddi destek verilmesini sağlayan teşvik uygulamasının başvuru günü merak konusu oldu.2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, özel okullarda öğrenim görecek 75 bin öğrenci, ilk defa eğitim öğretim desteğinden yararlanacak. Bu eğitim yılında okul öncesinde 3 bin 290; ortaokul ve lisede 4 bin 610; temel lise ile ilkokuldaysa 3 bin 960 TL’lik teşvik verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören veya Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ’ Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, örgün eğitim yapan özel ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler için resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre, her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere eğitim ve öğretim desteği verilebilecek. Bu kapsamda, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 290’ar lira, ilkokullardaki 15 bin öğrenciye 3 bin 960’ar lira, ortaokullar ve liselerdeki 15 biner öğrenciye 4 bin 610’ar lira ile temel liselerdeki 24 bin öğrenciye 3 bin 960’ar lira olmak üzere, toplam 75 bin öğrenciye, bu yıl ilk kez eğitim öğretim desteği verilecek.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, okul öncesi eğitim için 3 bin 290, ilkokul için 3 bin 960 ortaokullar ve liseler için 4 bin 610 bin lira teşvik verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören veya Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ’, Resmi Gazete’de yayımlandı. Uygulama ile öğrenci ve velilerin özel okulları tercih etmesi teşvik ediliyor. Ayrıca kaynak da Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesinden karşılanacak.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un özel okullara ilişkin açıklaması ise şöyleydi:



“Benim için ‘özel okulculuktan geliyor, özel okulları patlatacak’ diyorlar. Bu olabilir mi? Toplumun dokusu bozulur. Ben özel okullara yatırım yapmayacağım.”

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 290’ar lira, ilkokullardaki 15 bin öğrenciye 3 bin 960’ar lira, ortaokullar ve liselerdeki 15 biner öğrenciye 4 bin 610’ar lira ile temel liselerdeki 24 bin öğrenciye 3 bin 960’ar lira olmak üzere, toplam 75 bin öğrenciye, bu yıl ilk kez eğitim öğretim desteği verilecek.



Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde ve dışında açılan veya açılacak özel mesleki ve teknik anadolu liselerinde, öğrenim gören veya görecek öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik liselerinde öğrenim gören 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerine verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları, belirlenen alan veya dallara göre değişecek, 9’uncu sınıf öğrencileri için ise aynı olacak.



Buna göre, Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 4 bin 950 lira, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5 bin 920 lira, Denizcilik Alanı ile Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 6 bin 460 lira...



OSB’lerde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları ise şöyle:



“Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 5 bin 60 lira, Bilişim Teknolojisi 4 bin 630 lira, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5 bin 920 lira, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 7 bin 420 lira, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 6 bin 890 lira, Gıda Teknolojisi ile Tekstil Teknolojisi 6 bin 460 lira...





Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, velilerin e-kılavuzda yer alan takvimi dikkatle incelemelerini istedi. İster resmi isterse özel okula devam eden öğrencilerin veli veya vasilerinin destekten yararlanmak için kayıtlı oldukları okulların müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiğinin altını çizen Şamlıoğlu, bir okulda kaydı bulunmayan okul öncesi öğrencilerinin velilerinin ise okul öncesi eğitimi yapılan resmi veya özel okula aday ya da kesin kayıtlarını yaptırarak desteğe müracaat edebileceklerini bildirdi. Öğrencilerin eğitim ve öğretim desteği kapsamında 15 tercih hakkı bulunduğunu hatırlatan Şamlıoğlu, kayıt yaptırmayı düşündükleri okulların kayıt ücretleri ile diğer şartları hakkında yeterince bilgi edindikten sonra tercih yapmaları konusunda velileri uyardı.



Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl özel okullarda okuyan öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteği kapsamında 2017-2018 öğretim yılında, okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 60 lira, ilkokul ve temel liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 680 lira, ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 280 lira destek ödemesi yapılacak. Ayrıca 2017-2018 öğretim yılında okul öncesinde 6 bin, ilkokul, ortaokul ve liselerde 15 biner, temel liselerde ise 24 bin olmak üzere toplam 75 bin öğrenci ilk defa bu destekten yararlanma imkânı bulacak.



Özel okul için teşvik başvurusu yapmak isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü sitesinde ilan edilen kılavuz aracılığıyla başvurularını yapacak. Başvurular başvurular 10 Ağustos – 6 Eylül arasında alınacak., teşvik almaya hak kazanan öğrenciler 7 Eylül’de ilan edilecek. Başvuru işlemleri için işlemler E-Okul sistemi üzerinden yapılacak.



T.C. vatandaşı olmak, Okul öncesi eğitimde 18 Mart 2013 ile 18 Eylül 2018 tarihlerinde veya arasında doğmuş olmak, İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2018 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak, Beşinci sınıfa devam edeceklerde 18 Eylül 2018 tarihi itibariyle ortaokul veya imamhatip ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak, Ortaöğretime devam edeceklerde ortaöğretim kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak, Eğitim ve öğretim desteği alırken 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak, Resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak, Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak,



1-Okul Öncesi 3.060,00 TL 6.000 Öğrenci



2-İlkokul 3.680,00 TL 15.000 Öğrenci



3-Ortaokul 4.280,00 TL 15.000 Öğrenci



4-Ortaöğretim 4.280,00 TL 15.000 Öğrenci



5-Temel Lise 3.680,00 TL 24.000 Öğrenci



Toplam-75.000 Öğrenci



Bu e-Kılavuz 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Ek 1’inci maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek 2’nci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır. 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel okullara, 04/08/2018 tarih ve 30144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ’de yer alan okul türlerine göre toplam 75.000 öğrenciye 2017-2018 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere eğitim ve öğretim desteği verilecektir. Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilecek Okul Türleri (Ek-10) aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Özel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi



Özel Anadolu Lisesi



Özel Ermeni İlkokulu



Özel Ermeni Okul Öncesi Kurumu



Özel Ermeni Ortaokulu



Özel Ermeni Ortaöğretim Okulu



Özel Fen Lisesi



Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi



Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



Özel Musevi İlkokulu



Özel Musevi Okul Öncesi Kurumu



Özel Musevi Ortaokulu



Özel Musevi Ortaöğretim Kurumu



Özel Rum İlkokulu



Özel Rum Ortaokulu



Özel Rum Ortaöğretim Kurumu



Özel Süryani Okul Öncesi Kurumu



Özel Sosyal Bilimler Lisesi



Özel Spor Lisesi Özel Temel Lise



Özel Türk İlkokulu



Özel Türk Okul Öncesi Kurumu



Özel Türk Ortaokulu



Özel Laboratuvar Lisesi



Özel Fen ve Teknoloji Lisesi



Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir. Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.



Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır. Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır. Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacaktır. Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.