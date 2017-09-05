Özel okul teşvik başvuru işlemi MEB son dakika haberleri 2017 Özel okul teşvik başvuru sonuç açıklanma tarihi

2017-2018 yılı özel okul teşvik başvuruları ne zaman sona eriyor? Özel okul teşvik başvuruları nasıl yapılacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? merak edilen soruların yanıtları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde sizler için derledik. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen özel okullarda öğrenim görecek öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim desteği başvuruları, 10 Ağustos'ta yapılmaya başlandı. Başvurular, 6 Eylül 2017 tarihinde sona erecek. MEB'in yaptığı açıklamaya göre özel okul teşvik başvuru sonuçları 7 Eylül´de açıklanacak. 6 Eylül'e kadar devam edecek olan başvurular kapsamında 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı içinde toplam 74 bin öğrenci ilk defa bu destekten yararlanma imkânı bulacak. Okul öncesi eğitim veren kurumlarda 6 bin, ilkokullarda 15 bin, ortaokullarda 15 bin, liselerde 15 bin, temel liselerde 24 bin öğrenci teşviklerden yararlandırılacak.



Özel Okul Teşvik destekten yararlanmak isteyen özel okulların MEBBİS üzerinden başvuruları 10 Ağustos - 06 Eylül 2017 tarihleri arasında, destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin e-Okul üzerinden başvuruları 10 Ağustos - 06 Eylül 2017 tarihleri arasında, tercih işlemi yapabilecek öğrencilerin ilanı 07 Eylül 2017 tarihinde, öğrencilerin tercih işlemleri 07-14 Eylül 2017 tarihleri arasında, yerleştirme sonuçları 15 Eylül 2017 tarihinde, nakil ve kesin kayıt işlemleri 15-22 Eylül 2017 tarihleri arasında ek yerleştirme sonuçları 25 Eylül 2017 tarihinde, ek yerleştirmekayıt işlemleri 25-29 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak. "2017-2018 öğretim yılında okul öncesinde 6 bin, ilkokul, ortaokul ve liselerde 15 biner, temel liselerde ise 24 bin olmak üzere toplam 75 bin öğrenci ilk defa bu destekten yararlanma imkanı bulacak."



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MEB GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ





Bu destekten yararlanmak isteyen öğrenciler, e-Okul üzerinden başvurularını yapabiliyor. Verilecek destekler çocuğunu özel okulda okutmak isteyen veliler için de iyi bir kaynak olacak.Özel okullarda ortalama 20 bin lira gibi ücret alınırken, devlet desteğiyle bu rakamlar ortalama 16 bin liraya inecek. Ayrıca özel okulların öğrenciler için vereceği teşvikler de hesaba katılırsa, hemen hemen pek çok aile çocuğunu özel okulda okutma imkanını bulabilecek.



3 – 4 BİN LİRA ARASINDA DESTEK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl özel okullarda okuyan öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteği kapsamında 2017-2018 öğretim yılında, okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 60 lira, ilkokul ve temel liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 680 lira, ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 280 lira destek ödemesi yapılacak. Ayrıca 2017-2018 öğretim yılında okul öncesinde 6 bin, ilkokul, ortaokul ve liselerde 15 biner, temel liselerde ise 24 bin olmak üzere toplam 74 bin öğrenci ilk defa bu destekten yararlanma imkânı bulacak.



OKULLARDAN BURS

Derlediğimiz bilgilere göre, özel okullar TEOG puanına göre öğrencilere burs veriyor. TEOG'da 490- 500 bin puan arasında alan öğrenciler yüzde 100, 480-489 bin puan arasında alan öğrenciler yüzde 75, 425- 459 bin puan arasında alan öğrenciler yüzde 50, 375 - 399 bin arasında puan alan öğrenciler de yüzde 30 oranında burs alabiliyor. Kaba bir hesaplamayla 20 bin liralık bir okulda, yüzde 50 burs alan öğrenci 10 bin liraya, devlet desteğinden yararlanırsa da 7 bin civarında bir rakamla eğitime devam edebiliyor. 7 bin lira ödeyen bir veli, ayda 777 bin liraya okul ücreti ödemiş oluyor.



OKUL DEĞİŞTİRENE DE BURS VAR

"Bu sene çocuğumu özel okulda okutacağım" ya da "Bu okuldan memnun kalmadım" diyen veliler, çocuğu geçen senelerde TEOG'a girmiş olsa da TEOG burslarından yararlanabiliyor. Eğitim uzmanları, hem devlet desteğinin hem de okullarca verilen bursların velilere büyük bir ekonomik katkı olduğunu söylüyor.



DEVLET DESTEĞİ İÇİN ŞARTLAR

Milli Eğitim Bakanlığı, devlet desteğinden yararlanmak isteyenlerin bazı şartları karşılıyor olması gerektiğini söyledi. İşte o şartlar;



T.C. vatandaşı olmak,

Okul öncesi eğitimde 18 Mart 2012 ile 18 Eylül 2013 tarihlerinde veya arasında doğmuş olmak,

İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak,

Beşinci sınıfa devam edeceklerde 18 Eylül 2017 tarihi itibariyle ortaokul veya imamhatip ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak,

Ortaöğretime devam edeceklerde ortaöğretim kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak,

Eğitim ve öğretim desteği alırken 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak,

Resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak,

Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak.



ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU?



Özel okul teşvik başvuruları 10 Ağustos´ta başladı! Türkiye’nin bir çok yerinde özel okullarda okumak isteyen öğrencilerin devlet desteğini alarak kayıt yapmak istiyor. Milli Eğitim Bakanlığ (MEB) tarafından düzenlenen özel okullarda öğrenim görecek öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim desteği başvuruları, 10 Ağustos-6 Eylül arasında yapılıyor. Başvuruların nasıl yapılacağını ve başvuru için aranan şartların ne olduğunu araştıranlar için derlemiş olduğumuz bu haberde tüm merak edilen detayları bulabilirler. Özel okul teşvik başvurularını yapanlar ise başvuru sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. MEB’ten yapılan açıkyamaya göre özel okul teşvik başvuru sonuçları 7 Eylül´de açıklanacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl özel okullarda okuyan öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteklerine başvurular 10 Ağustos'ta başladı. Türkiye'nin bir çok şehrinde çocuklarını özel okullarda okutmayı düşünen birçok aile okul ücretlerine destek olacak teşviklerden yararlanmak için başvuruda bulunuyor. Özel okullara uygulanan teşvikler kapsamında Türkiye'de bu yıl itibariyle milyonlarca öğrenci bu teşviklerden yararlanarak özel okullarda okuma şansına sahip olacak.



6 Eylül'e kadar devam edecek olan başvurular kapsamında 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı içinde toplam 75 bin öğrenci ilk defa bu destekten yararlanma imkânı bulacak. Okul öncesi eğitim veren kurumlarda 6 bin, ilkokullarda 15 bin, ortaokullarda 15 bin, liselerde 15 bin, temel liselerde 24 bin öğrenci teşviklerden yararlandırılacak.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Özel Okul Teşvik Başvuru ve Yerleştirme Takvimi ise şu şekilde işleyecek: 10 Ağustos 2017- 06 Eylül 2017 tarihleri arasında destekten yararlanmak isteyen özel okullar MEBBİS üzerinden başvurularını yapacak. Aynı tarihler arasında destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin e-Okul üzerinden başvurularını yapacaklar.

Tercih yapmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri, 7 Eylül´de Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanacak ve aynı gün öğrencilerin tercih işlemleri de başlamış olacak. 14 Eylül´e kadar devam edecek olan tercih sürecinin ardından 15 Eylül´de yerleştirme sonuçları ilan edilecek ve 15-22 Eylül´de nakil ve kesin kayıt işlemleri yapılacak. 25 Eylül 2017 tarihinde ise ek yerleştirme sonuçlarının ilanı yapılacak. 25-29 Eylül tarihlerinde ise ek yerleştirme kayıt işlemleri yapılacak.



5580 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu yayımlandı. Buna göre, eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, e-okul, özel okullar ise MEBBİS üzerinden 10 Ağustos-6 Eylül´de başvurularını yapabilecek.

Tercih yapmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri, 7 Eylül´de Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak ve aynı gün öğrencilerin tercih işlemleri de başlamış olacak. 14 Eylül´e kadar devam edecek olan tercih sürecinin ardından 15 Eylül´de yerleştirme sonuçları ilan edilecek ve 15-22 Eylül´de nakil ve kesin kayıt işlemleri yapılacak. Başvurularda 75 bin kişinin belirtilen tarihlerde özel okullara kayıt yaptırmaması halinde yeniden tercih alınmadan öğrencilerin önceki tercihleri doğrultusunda ek yerleştirmeler yapılacak ve 29 Eylül itibarıyla 2017-2018 öğretim yılı eğitim ve öğretim desteği işlemleri tamamlanmış olacak.

Takvim dikkatle incelenmeli

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, velilerin e-kılavuzda yer alan takvimi dikkatle incelemelerini istedi. İster resmi isterse özel okula devam eden öğrencilerin veli veya vasilerinin destekten yararlanmak için kayıtlı oldukları okulların müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiğinin altını çizen Şamlıoğlu, bir okulda kaydı bulunmayan okul öncesi öğrencilerinin velilerinin ise okul öncesi eğitimi yapılan resmi veya özel okula aday ya da kesin kayıtlarını yaptırarak desteğe müracaat edebileceklerini bildirdi. Öğrencilerin eğitim ve öğretim desteği kapsamında 15 tercih hakkı bulunduğunu hatırlatan Şamlıoğlu, kayıt yaptırmayı düşündükleri okulların kayıt ücretleri ile diğer şartları hakkında yeterince bilgi edindikten sonra tercih yapmaları konusunda velileri uyardı.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl özel okullarda okuyan öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteği kapsamında 2017-2018 öğretim yılında, okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 60 lira, ilkokul ve temel liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 680 lira, ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 280 lira destek ödemesi yapılacak. Ayrıca 2017-2018 öğretim yılında okul öncesinde 6 bin, ilkokul, ortaokul ve liselerde 15 biner, temel liselerde ise 24 bin olmak üzere toplam 75 bin öğrenci ilk defa bu destekten yararlanma imkânı bulacak.



1. GENEL AÇIKLAMALAR

a) Bu e-Kılavuz 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Ek 1’inci maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek 2’nci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

b) 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel okullara, 04/08/2017 tarih ve 30144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ’de yer alan okul türlerine göre toplam 75.000 öğrenciye 2017-2018 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere eğitim ve öğretim desteği verilecektir.

c) Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilecek Okul Türleri (Ek-10) aşağıdaki tabloda yer almaktadır.



ç) 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenim görecek her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.



d) Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfı) öğrenim görecek, yaşları 48- 66 ay arasında olan öğrencilerin velileri/vasileri eğitim ve öğretim desteği için kayıtlı bulundukları resmi/özel okullardan e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.

e) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerinin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan resmi/özel okullara kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim desteği için e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.

f) İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin velileri/vasileri, eğitim ve öğretim desteği için e-Okul üzerinden, belirlenen tarihlerde öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerine başvurabilecektir.

g) 8. sınıf öğrencileri, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemine göre yerleştirme sonuçlarının ilanından önce kayıtlı bulundukları okul müdürlüklerinden eğitim ve öğretim desteği için başvurabilecektir. Bu öğrencilerden başvuru işlemini gerçekleştirmeyenler, yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra kaydoldukları okul müdürlüğü üzerinden başvurularını yapabilecektir.

ğ) İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacaktır. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç olmak üzere, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapanlar eğitim ve öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybedecektir.

h) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli %35’i Kasım, %35’i Şubat ve %30’u Haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödenecektir.

ı) Veliler/vasiler, okulla anlaştıkları yıllık öğretim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyecektir. Bu nedenle veliler/vasiler, kayıt yaptıracakları okulların ücretleri ve diğer şartları hakkında bilgi edinip tercihlerini belirleyecektir.



i) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve öğretim desteği verilen ve destek verilme şartlarını taşıyan farklı bir okula nakil olmaları halinde, öğrenciye nakil olduğu okulun türüne göre eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilir. Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme tarihlerinde e-Okulda oluşturulan liste üzerinden kayıtlı olduğu okuluna yapılır.

j) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri kayıtlarını yaptırırken, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) doldurulması esnasında sunulan belgelerin asıllarını özel okul müdürlüğüne teslim edecektir. Özel okul müdürlükleri bu belgeleri Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre muhafaza edecektir.

k) Başvuru alacak, resmi/özel okul müdürlüklerinin işlemleri usulüne uygun ve zamanında yapabilmeleri için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri gerekli desteği sağlayacaktır. Eğitim öğretim hizmetini sunan ve eğitim ve öğretim desteğinden ilk defa yararlananlara ilişkin bilgi ve belgeler ocak ayına kadar il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel tarafından incelenecektir. Gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

l) 2016-2017 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri 2017-2018 eğitim öğretim yılı için destek başvurusu yapmayacaktır.

m) Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin tespitinde Eğitim ve Öğretim Desteği

Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) belirlenen toplam puanda eşitlik olması durumunda, öncelikle bir önceki yılın yılsonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan öğrenci tercih edilecektir. Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise yaşı küçük olan öğrenci tercih edilecektir.

n) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrenciler, e-Okulda oluşturulan Modül üzerinden tercihlerine uygun okula yerleştirilir. Eğitim ve öğretim desteği kapsamında destekten faydalanan öğrenciler, eylül ayı içerisinde başka bir okula nakil olmaları hâlinde eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybederler.

o) Eğitim ve öğretim desteği alan öğrencinin, resmi okula veya destek kapsamı dışında ya da destek kontenjanı dolmuş bir özel okula nakil gitmesi halinde desteği kesilecektir.

ö) Öğrenci hangi sınıf seviyesinden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanmış ise o sınıf seviyesine destek kapsamında kaydolabilecektir. İlkokul birinci sınıftan destek almaya hak kazanan öğrenci okul öncesine; okul öncesinden destek almaya hak kazanmış bir öğrenci ilkokul birinci sınıfa eğitim ve öğretim desteği kapsamında kayıt olamayacaktır.

p) Okul öncesi veya ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitim ve öğretim desteğine başvuruları kayıtlı oldukları sınıf seviyesi üzerinden yapılabilecektir.

r) Okullara eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

s) Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanmış öğrencinin velisi/vasisi, Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapıp,

destek kapsamında kazanmış olduğu okula yine belirtilen tarihlerde kesin kayıt işlemini yaptıracaktır. Kesin kayıt işlemlerinde nakil onay işleminin tamamlanmasından okul idaresi sorumlu olacaktır. Kesin kayıt döneminde işlemi yapılmayan öğrenci, hakkını kaybedecektir.

ş) Veliler/vasiler nakil süreçlerini e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi üzerinden takip edebilecek olup naklin tamamlanmasından sorumlu olacaktır.

t) Ücretsiz veya kurumun ilan ettiği yıllık ücretin % 51’i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmeyecektir.

u) Kurumların ilan ettiği ücretler üzerinden yapılan indirimlerde indirim oranına bakılmaksızın öğrenci eğitim ve öğretim desteğinden yararlanabilir. İndirim sonucunda oluşan öğrenim ücreti eğitim ve öğretim desteğinden az olamaz.

ü) Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’yla (Ek-12) ilgili değişiklik talepleri, son başvuru tarihine kadar öğrencinin kayıtlı olduğu okul idareleri tarafından yapılabilecektir. Son başvuru tarihinden sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

2. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

a) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

b) Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir.

c) Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.

ç) Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

d) Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.

e) Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

f) Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

3. BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Okul öncesi eğitimde 18 Mart 2012 ile 18 Eylül 2013 tarihlerinde veya arasında doğmuş olmak,

c) İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak,

ç) Beşinci sınıfa devam edeceklerde 18 Eylül 2017 tarihi itibariyle ortaokul veya imamhatip ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak,

d) Ortaöğretime devam edeceklerde ortaöğretim kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak,

e) Eğitim ve öğretim desteği alırken 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak,

f) Resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak,

g) Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz

olmak,

4. OKULLARIN YAPACAKLARI İŞLEMLER

4.1. Eğitim ve Öğretim Desteğinden Yararlanmak İsteyen Özel Okulların Yapacakları İşlemler

a) 2017-2018 öğretim yılı eğitim ve öğretim desteği başvuru ve yerleştirme takviminde belirtilen tarihlerde özel okul yöneticileri ( Önceki yıllarda eğitim ve öğretim desteği kapsamında olan özel okullar dâhil), MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları

Modülü üzerinden eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınacak öğrencilerden nakil ve kayıt almak istedikleri sınıf kademelerini sisteme ekleyeceklerdir.

b) Okullar, eğitim ve öğretim desteği kapsamında öğrenci almak istemedikleri sınıf seviyesine giriş yapmayacaktır.

c) Özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları, güncel bina kontenjanının % 75'ine kadar, okul öncesi kurumlarda ise güncel bina kontenjanının % 70'ine kadar eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki öğrencileri nakil ve kayıt alabilecektir.

4.2. Öğrenci Başvurularını Alacak Resmi/Özel Okulların Yapacakları İşlemler



a) Okul yöneticileri varsa Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 1’inci maddesinin (b), (c), (d) fıkralarında yer alan (her madde için bir adet belge) 2015-2016 ve 2016-2017 eğitim öğretim yıllarına ait bilgilerini Modüle girecektir. Belgeler; il millî eğitim müdürlükleri, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri ve ilgili federasyonlar tarafından düzenlenerek onaylanmış olmalıdır.

b) Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek

Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 2’nci maddesinde belirtilen; ailede çalışan anne ve baba, anne ve babanın ayrı olması durumunda öğrencinin veli/vasi gelirlerinin (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dâhil) aylık toplamına göre bilgileri Modüle girecektir.

Anne, baba veya veli/vasiden beyan ettikleri gelirlerin dışında başka herhangi bir gelirinin olmadığına ve ödeme almadıklarına dair Gelir Beyan Taahhütnamesi (eKılavuz Eki) doldurularak teslim alınacaktır.

c) Okul yöneticileri Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek

Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 3’üncü maddesinde belirtilen; Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2017-2018 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrenci bilgileri ile e-Okul sistemi dışında yer alan kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini kontrol ederek bilgilerini Modüle girecektir.

ç) Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek

Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 4’üncü maddesinin 4’üncü ve 5’inci satırlarında yer alan durumlara ilişkin onaylı belgesini kontrol ederek bilgilerini Modüle girecektir.

d) Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek

Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 6’ncı maddesinde belirtilen; 5580 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde belirtilen çocukların bilgilerini Modüle girecektir.

e) Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek. Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) yer alan bilgi ve belgeleri kontrol ederek Modüle girecektir. Başvuru çıktısının onaylı bir örneği veliye/vasiye verilecek bir örneği de okul müdürlüklerinde muhafaza edilecektir. Gerçeğe aykırı bilgi ve belge girişinde bulunan okul yöneticileri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

f) Başvuru esnasında okul yönetimlerince (a), (b), (c), (ç) ve (d) maddelerinde belirtilen belgelerin aslı görülerek birer örneği, Gelir Beyan Taahhütnamesinin ise aslı teslim alınacaktır.

5. DESTEKTEN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ VELİLERİNİN/ VASİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

a) Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerinde, eOkuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurularını yapacaktır.

b) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.

c) Veliler/vasiler, uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek bir örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.

ç) Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait (anne ve baba veya veli/vasi) 2017 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve bu e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2017 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne, baba veya veli/vasi ise; Mal Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2017 yılında gelir getirici herhangi bir işi olmadığına dair resmi belgeyi alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.

d) Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

e) Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapabilecektir.

6. BAKANLIKÇA YAPILACAK İŞLEMLER

a) Eğitim ve öğretim desteği il kontenjanları Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında (http://ookgm.meb.gov.tr) ilan edilecektir.

b) MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları Modülü üzerinden başvurularını yapan özel okulların değerlendirilmesi sonucunda eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan özel okullar haftalık olarak Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilecektir.

c) Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12) incelenerek değerlendirme sonucunda eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrenciler Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilecektir.

ç) Yerleştirme sonucunda bir özel okula kaydolmaya hak kazanan öğrenciler Özel

Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilecektir.

d) Eğitim ve öğretim desteği Ek Yerleştirme Sonuçları Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilecektir.

7. KAYIT ALACAK ÖZEL OKULLARIN YAPACAKLARI İŞLEMLER

a) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 1’inci maddesinin (b), (c), (d) fıkralarında belirtilen; 2015-2016 ve 2016-2017 eğitim öğretim yıllarında uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin veya resmi makamlarca ulusal veya il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin onaylı örneği teslim alınacaktır.

b) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin

Tespit Formu’nun (Ek-12) 2’nci maddesinde belirtilen eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin anne, babaya veya veli/vasiye ait 2017 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge, bu e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesi kayıt esnasında teslim alınacaktır. Belirtilen aylara ait bordrosu olmayan kişiler için 2017’ye ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne, baba veya veli/vasiden ise; Mal Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarından temin edilen 2017 yılında gelir getirici herhangi bir işi olmadığına dair resmi belge teslim alınacaktır.

c) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 3’üncü maddesinde belirtilen; Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2017-2018 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri ile e-Okul sistemi dışında öğrenim gören kardeş öğrencilerin öğrenim belgeleri kayıt esnasında teslim alınacaktır.

ç) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 6’ncı maddesinde belirtilen; harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıyla haklarında koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri kayıt esnasında teslim alınacaktır





Tablo-1: Eğitim Öğretim Desteği Verilen Okul Türleri, Destek Tutarları ve Öğrenci Sayıları İlk defa destek verilecek öğrenci sayısı 6000 olmak üzere Okul Öncesi Eğitim Kurumu Destek Tutarı 2.060.00 TL, ilk defa destek verilecek öğrenci sayısı 15000 olmak üzere İlkokul Destek Tutarı 3.680.00 TL, ilk defa destek verilecek öğrenci sayısı 15000 olmak üzere Ortaokul Destek Tutarı 4.280.00 TL, ilk defa destek verilecek öğrenci sayısı 15000 olmak üzere Lise Destek Tutarı 4.280.00 TL, ilk defa destek verilecek öğrenci sayısı 24000 olmak üzere Temel Lise Destek Tutarı 3.680.00 TL olarak belirlenmiştir.



ÖZEL OKUL TEŞVİK ŞARTLARI



-TC vatandaşı olmak



-Okul öncesi eğitimde 19 Mart 2011 ile 19 Eylül 2012 tarihleri veya arasında doğmuş olmak.



-İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2016 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak



-Beşinci sınıfa devam edecekler 19 Eylül 2016 tarihi itibariyle ortaokul veya imam-hatip ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak.



-Ortaöğretime devam edeceklerin kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak,?*Eğitim öğretim desteği alırken 2015-2016 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak,?



-Resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak,?



-Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak,?



5580 sayılı Kanunun 12'nci Maddesi çerçevesinde eğitim ve öğretim desteğinden faydalanmamış olmak.









Okul Öncesi – 2.860 TL – 6 bin öğrenci



İlkokul – 3.440 TL – 15 bin öğrenci

Ortaokul – 4.000 TL – 15 bin öğrenci

Ortaöğretim – 4.000 TL – 15 bin öğrenci

Temel Lise 3.440 TL – 24 bin öğrenci



ÖZEL OKUL TEŞVİK ŞARTLARI



-TC vatandaşı olmak



-Okul öncesi eğitimde 19 Mart 2011 ile 19 Eylül 2012 tarihleri veya arasında doğmuş olmak.



-İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2016 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak



-Beşinci sınıfa devam edecekler 19 Eylül 2016 tarihi itibariyle ortaokul veya imam-hatip ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak.



-Ortaöğretime devam edeceklerin kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak,?*Eğitim öğretim desteği alırken 2015-2016 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak,?



-Resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak,?



-Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak,?



5580 sayılı Kanunun 12'nci Maddesi çerçevesinde eğitim ve öğretim desteğinden faydalanmamış olmak.



2017-2018 BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ



5 Eylül - Tercih işlemli yapmaya hak kazanan öğrencilerin ilanı



6-19 Eylül - Tercih işlemleri



20 Eylül - Yerleştirme sonuçlarının ilanı



21-26 Eylül - Nakil ve kesin kayıt işlemleri



27 Eylül - Ek yerleştirme sonuçlarının ilanı



27-30 Eylül - Ek yerleştirme kayıt işlemleri



2017-2018 eğitim öğretim yılı için özel okulların ve öğrencilerin teşvik başvuru sonuçlarına göre tercih işlemi yapmaya hak kazanan öğrenciler bugün ilan edilecek.



Eğitim öğretim desteğine hak kazanan öğrenciler, özel okul tercihlerini 6-19 Eylül'de yapacak. Yerleştirme sonuçları 20 Eylül'de ilan edilecek. Eğitim ve öğretim desteği hakkı kazanan öğrencilerin, yerleştiği özel okula 21-26 Eylül tarihleri arasında nakil ve kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Boş kalan kontenjanlar için ise aynı tercihler üzerinden 27 Eylül'de ek yerleştirme işlemi yapılacak.



Ek yerleştirme ve kayıtlar 27-30 Eylül'de yapılacak.



TERCİH YAPILACAK OKULLAR



Özel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi



Özel Anadolu Lisesi



Özel Ermeni İlkokulu



Özel Ermeni Okul Öncesi Kurumu



özel Ermeni Ortaokulu



Özel Ermeni Ortaöğretim Okulu



Özel Fen Lisesi



Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi



Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



Özel Musevi İlkokulu



Özel Musevi Okul Öncesi Kurumu



Özel Musevi Ortaokulu



Özel Musevi Ortaöğretim Kurumu



Özel Rum İlkokulu



Özel Rum Ortaokulu



Özel Rum Ortaöğretim Kurumu



Özel Süryani Okul Öncesi Kurumu



Özel Sosyal Bilimler Lisesi



Özel Spor Lisesi



Özel Temel Lise



Özel Türk İlkokulu



Özel Türk Okul Öncesi Kurumu



Özel Türk Ortaokulu



Özel Laboratuvar Lisesi



Özel Fen ve Teknoloji Lisesi