Özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçları meb.gov.tr 2017 MEB son dakika Özel okul teşvik sonuç sorgulama ekranı

2017 Özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır sorusu MEB son dakika açıklaması bugün yapılması bekleniyor. Teşvik desteği için başvurular 10 Ağustos ve 6 Eylül tarihleri arasında başvurular alındı. 7 Eylül Perşembe günü meb.gov.tr üzerinden teşvik desteğine başvuranlar arasından kimlerin tercih yapacağı açıklandı. Saat 15:30 civarında adaylar sonuçlarına ulaştılar. 15 Eylül’de açıklanacak olan tercih sonuçları ise 17.00 civarında açıklandı. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Özel okul teşvik sonuçları sorgulama ekranı, Özel okul teşvik tercihleri nasıl yapılır sorularının cevabı haberimiz içerisinde sizlerle.



Özel okul teşvik tercihleri 7 Eylül ve 14 Eylül tarihleri arasında alındı. Özel okul teşvik sonuçları ne zaman açıklanır? Sonuçlar eokul giriş sistemi üzerinden açıklanacak. Özel okul teşvik başvurularının ilki 10 Ağustos ve 6 Eylül tarihleri arasında alındı. Vatandaşlar başvurularını yaptıktan sonra sonuçları beklemeye başladılar. Sonuçlar 7 Eylül Perşembe günü açıklandı. Bu sonuçlarda başarılı olan öğrenciler özel okul teşvik tercihi için hak kazananlar oldular. Tercih başvuruları 7 Eylül’de alınmaya başlandı ve 14 Eylül’de son bulacak. Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ’de yer alan okul türlerine göre toplam 75.000 öğrenciye 2017-2018 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere eğitim ve öğretim desteği verilecek. Özel okul teşvik tercihlerinin ardından sonuçlar 15 Eylül Cuma günü açıklanacak. Ek tercihler ne zaman? Özel okul teşvik tercihlerinde ek tercih başvurusu alınacak. 2017-2018 eğitim öğretim yılında toplam 75.000 öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecek.

Okulların boş kalan kontenjanları için yeniden tercih alınmayacak ancak öğrencilerin önceki tercihleri doğrultusunda ek yerleştirmeler yapılacak. Teşvik başvuru süreci 29 Eylül'de tamamlanmış olacak. Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yerleştirme yapılacaktır. Özel okul teşvik sonuçları sorgulama ekranına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.



Özel okul teşvik tercihlerinde ek tercih başvurusu alınacak. 2017-2018 eğitim öğretim yılında toplam 75.000 öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecek. Detaylar haberimizde sizlerle. Okulların boş kalan kontenjanları için yeniden tercih alınmayacak ancak öğrencilerin önceki tercihleri doğrultusunda ek yerleştirmeler yapılacak.

Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yaptılar.

ÖZEL OKUL TEŞVİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Özel okul teşvik sonuçları 15 Eylül tarihinde erişime açılacak.Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapabiliyorlar. Tercihler 14 Eylül tarihinde son bulacak.

ÖZEL OKUL TEŞVİK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

a) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

b) Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir.

c) Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.

ç) Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

d) Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.

e) Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

f) Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır

EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?

Okulların boş kalan kontenjanları için yeniden tercih alınmayacak ancak öğrencilerin önceki tercihleri doğrultusunda ek yerleştirmeler yapılacak. Teşvik başvuru süreci 29 Eylül'de tamamlanmış olacak.

2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği kapsamında tercih yapılabilecek özel okulların listesine "https://ookgm.meb.gov.tr/" internet adresinden erişilebilecek.

TEŞVİK DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Okul öncesi eğitimde 18 Mart 2012 ile 18 Eylül 2013 tarihlerinde veya arasında doğmuş olmak,

c) İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak,

ç) Beşinci sınıfa devam edeceklerde 18 Eylül 2017 tarihi itibariyle ortaokul veya imamhatip ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak,

d) Ortaöğretime devam edeceklerde ortaöğretim kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak,

e) Eğitim ve öğretim desteği alırken 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak,

f) Resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak,

g) Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak,



8 bin 650 özel okul başvurdu



2017-2018 eğitim öğretim yılı için eğitim ve öğretim desteğine 8 bin 650 özel okul ve 589 bin 515 öğrenci müracaat etti.



Bu kapsamda 2017-2018 eğitim öğretim yılında özel okullarda öğrenim gören/görecek 75 bin öğrenciye ilk defa eğitim ve öğretim desteği verilecek.



Daha önceki yıllardan destek almaya hak kazanan öğrencilerle birlikte 315 bin öğrenci eğitim ve öğretim desteğinden faydalanmış olacak.



Eğitim öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan ve bir özel okula yerleşen öğrencilerin yerleştirilme işlemi Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda gerçekleştirildi.



Buna göre, değerlendirme kriterleri arasında öğrencinin bir önceki yıldaki başarı durumu, il ve ülke düzeyiyle ulusal düzeyde elde ettiği başarılar, ailenin aylık gelir düzeyi, ailede öğrenim gören toplam öğrenci sayısı, anne ve babanın hayatta olup olmadığı, birlikte ya da ayrı olma durumları, aile bireylerinin engellilik durumları ve ebeveynlerin harp veya vazife malullük durumları yer alıyor.



Bu kriterlere göre başvuru döneminde her öğrenci için yerleştirmeye esas olacak bir puan oluştu. Başvuruda oluşan puan üzerinden öğrencinin tercihleri dikkate alınarak, elektronik ortamda yerleştirme işlemi sistem tarafından gerçekleştirildi.



Öğrenciler adına özel okullara ödenmeye başlanan eğitim ve öğretim desteği miktarları, 2017-2018 öğretim yılı için okul öncesinde 3 bin 60 lira, ilkokulda 3 bin 680 lira, ortaokulda 4 bin 280 lira, ortaöğretim kurumlarında 4 bin 280 lira ve temel lisede 3 bin 680 olarak belirlendi.



Ücretler kasım ve şubat aylarında yüzde 35, haziranda yüzde 30 olmak üzere 3 taksit halinde ödenecek.