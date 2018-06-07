Özel okul teşviklerinde üçüncü taksit ödemesi yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), eğitim öğretimde devlet desteği kapsamında verilen teşvikin üçüncü taksiti olan toplam 361 milyon 100 bin 832 lira, okullara ödenmek üzere il ve ilçe saymanlıklarına gönderildi.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, 2017-2018 eğitim öğretim yılında, özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve temel liselerde okuyan öğrenciler için bu yıl toplam 1 milyar 208 milyon 98 bin 802 lira ödeme yapıldı.

Eğitim öğretimde devlet desteği kapsamında yapılan ödemelerin üçüncü taksidi olan 361 milyon 100 bin 832 lira, öğrenciler adına okullara ödenmek üzere il ve ilçe saymanlıklarına yollandı.

Bu yılki özel okul destek ödemeleri, bu ay yapılan üçüncü taksit ödemesinin ardından tamamlanmış oldu.

Öğrenciler adına 2018 Haziran ayı ödemeleri ile birlikte eğitim ve öğretim desteği uygulamasının başladığı 2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren toplam 4 milyar 67 milyon 802 bin 58 lira ödeme yapıldı.

Meslek lisesi öğrencilerinin de eğitim ve öğretim desteği ödemesi yapıldı

Ayrıca, Haziran 2018 itibarıyla 68 özel mesleki ve teknik Anadolu lisesinde, organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde 20, OSB dışında 26 alanda 68 okulda okuyan 38 bin 750 öğrenci adına 64 milyon 170 bin 99 lira ödenek gönderildi. Bu yıl OSB'lerin içinde ve dışında okuyacak öğrenciler adına 216 milyon 934 bin 637 lira eğitim öğretim desteği gerçekleştirildi.

Bu ödemelerle, özel mesleki ve teknik eğitim okullarına 2012-2013 öğretim yılından itibaren verilen destek tutarı 486 milyon 968 bin 291 liraya ulaştı.