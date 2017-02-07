PÖH mülakat tarihi bugün açıklanır mı? Polis Özel Harekat sözlü sınav ne zaman?

10 PÖH (Polis Özel Harekat) alımı için sınav süreci devam ediyor. Yazılı sınava ve fiziki yeterlilik mülakatına giren binlerce PÖH adayı şimdi sözlü mülakat tarihlerinin açıklanmasını bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı geçtiğimiz aylarda 10 bin PÖH alımı yapılacağını duyurmuş, PÖH adaylarından başvuruları almış ve başvuru sonuçlarına göre fiziki yeterlilik sınavına katılmaya hak kazanan adayları çağırmıştı. 16 Ocak 2017 itibarıyla da fiziki yeterlilik sınavı bitirilmişti. Şimdi ise gözler Polis Akademisi Başkanlığında. PÖH sözlü mülakatları ne zaman yapılacak? Yeni bir açıklama var mı? İşte merak edilen soruların cevabı.

PÖH SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN YAPILACAK?

Polis Özel Harekat olabilmek için bekleyen adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca gerçekleştirilecek PÖH Sözlü mülakat tarihlerinin açıklanmasını bekliyor. Şimdilik PÖH mülakatlarıyla ilgili resmi bir açıklama yok. Normalde 6 aylık eğitim süresinin bu yıl kısa tutulacağı ve mart ayı itibarıyla eğitimlerini bitiren PÖH adaylarının göreve başlayacağı açıklanmıştı. Polis Akademisi Başkanlığından şu an için PÖH mülakat tarihleriyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın bugünlerde yapılması bekleniyor.

Mülakatlara çağrılan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden hangi tarihte ve hangi başvuru ve sınav merkezinde Mülakat Sınavına gireceklerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile sorgu yapmak suretiyle öğrenebilecek.

POLİS ÖZEL HAREKAT GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarına göre, 10 Bin Polis Özel Harekat eğitim süreleri bir hayli kısalacak. Normalde 6-7 ay süren eğitimler bu sene için geçerli olmayacak.

Soylu'nun açıklamalarına göre, 10 bin Polis Özel Harekat için seçilen kişiler 20 Mart itibarıyla sahada olacak. Çalışamaların bu yönde devam ettiği gelen bilgiler arasında. 20 Mart'ta sahada olması beklenen 10 bin Polis Özel Harekat'ın, fiziki yeterlilik parkurunu geçenler arasından seçileceği gelen bilgiler arasında. Tabi bunun sonrasında sözlü mülakatların da geçilmesi gerek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuyla ilgili açıklaması: "10 bin polis alımı yapıldı, artı 10 bin özel harekât alımı yapılıyor. Normalde bizim polislerimizin altı ay, yedi ay normal öğrenim zaman dilimleri vardır. Bir çalışma daha yaptık. Cumartesi ve pazarı da öğrenim günleri içerisine koyduk. İnşallah, 20 Martta yeni polislerimiz sahada olabilecek şekilde polis gücümüzü bir şekilde takviye etmek suretiyle öğrenim dönemini, zaman birimini biraz daha geriye çekip polis gücümüzü sahada biraz daha takviye eden bir anlayış ortaya koyduk."

ADAYLARIN ALACAĞI EĞİTİM PROGRAMLARI BELLİ OLDU

Eğitim programlarının toplamda 6 ay süreceğini ifade eden Recep Korhan Gürel, "Tabii polislik temel eğitimlerini de POMEM okullarında alacaklar. Bu eğitimleri aldıktan sonra bizim temel olarak tabanca, kısa namlulu silahlar, uzun namlulu silahlar, keskin nişancı tüfekleri; haritacılık, meskun mahal operasyonları, bina operasyonları, ilk yardım kursları bunlarla beraber yoğurduğumuz yaklaşık 24 hafta sürecek bir eğitim programı hazırladık. Bu eğitimlerle inşallah arkadaşlarımızı yeterli düzeye getirip, 1. Bölge illerimizle beraber çalışacağız" diye konuştu.

EĞİTİMLERİ GEÇEMEYENLERLE İLİŞİK KESİLECEK

Eğitimler hakkında kendilerine çok soru geldiğini ifade eden Özel Harekat Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Gürel, “Eğitim için gelecek olan arkadaşların bunları düşünmelerine gerek yok. Biz gereken bütün eğitimleri, eğitim bittikten sonra operasyonel olarak sahaya yansıtacak şekilde, 1. bölge iller dediğimiz Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki en sıcak bölgelerde rahatlıkla çalışabilecek şekilde eğitimlerimizi arkadaşlarımıza vereceğiz. Tabi bu eğitimleri alan arkadaşlar bizimle birlikte çalışmaya başlayacaklar, diğer arkadaşlar da eğer eğitimlerde yetersiz görülürlerse bir şekilde ilişikleri kesilip normal hayatlarına devam edecekler” şeklinde konuştu.

"ÇOK TALEP GELMESİ NEDENİYLE ŞARTLARI YUMUŞATTIK"

Başvuru duyurusunun yapılmasının ardından birçok kişinin şartların yumuşatılması talebi nedeniyle koşulları değiştirdiklerini söyleyen Gürel, “Dilekçeler, mektuplar, talepler; bayanlardan, erkeklerden, yaşı ilerlemiş olan vatandaşlarımızdan çok büyük bir talep geldi. Zaten müracaatlar da bize bunu gösteriyor. 280 bin gibi bir rakam, çok büyük bir rakam. İnşallah bunların içerisinden 10 bin bizimle beraber çalışabilecek düzeyde arkadaşlarımızla eğitimlerimize başlayacağız” şeklinde konuştu.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

28 yaşından gün almamış olan en az lise veya dengi okul mezunlarından 10 bin özel harekatçı adayı alınacak.

Başvuranlar arasında fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı yapılacak. Polis Akademisi internet sitesinden yapılacak online başvurular 02 Kasım tarihinde başlayacak.

Adaylardan istenilecek belgeler ve aranılan şartlar başvuru tarihinden önce aynı siteden açıklanacak.

POLİS MAAŞLARI NE KADAR?

Polis maaşları da adaylar tarafından merak ediliyor. Aslında polislik mesleğinde maaşlar aynı olsa da görev yaptıkları alanlara göre tazminatlar alırlar. Maaşlardaki farklılık görev tazminatından kaynaklanmaktadır. Yine doğu ile batı arasında da tazminat farkı bulunmaktadır. Genel olarak bakacak olursak; Özel Harekat Polisi maaşı 4500 - 5000 TL aralığındadır. Çevik Kuvvet Polisi 3800-4500 TL aralığında maaş alırken, Trafik Polisi maaşı ise 3400-4000 TL civarındadır.

NASIL PÖH OLUNUR?

Polis Özel Harekat olabilmeniz için Polis Akademisinde eğitim görmeniz gerekmektedir. Bu eğitimler Polis Meslek Yüksek Okulunda (POMEM) verilmektedir. Buralara girebilmeniz için ilanların çıkmasını beklemeniz gerekmektedir. İlanların yayınlanmasının ardından en az lise ve dengi okullardan mezunsanız ve PÖH başvuru şartlarını karşılıyorsanız PMYO'da eğitim görebilirsiniz. PMYO'da eğitime başlamanızın ardından kariyerinizin hangi alanda ilerleyeceğine karar verebilirsiniz. Özel Harekat Polisi olmak için iki farklı yöntem bulunmaktadır. PMYO öğrencisi iken seçiminizi Özel Harekat Polisi olmak istiyorum şeklinde yapabilir ya da kadrodayken ve başka bir birimde görev yapmakta iken gerekli şartları sağlamanız durumunda müracaatınızı polis özel harekat olmak istiyorum şeklinde belirtmeniz durumlarında özel harekatçı olabilirsiniz.