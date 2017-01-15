PÖH sözlü mülakat ne zaman? Polis Özel Harekat sonuçları açıklandı mı? pa.edu.tr

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı geçtiğimiz aylarda 10 bin PÖH alımı yapılacağını duyurmuş, PÖH adaylarından başvuruları almış ve başvuru sonuçlarına göre fiziki yeterlilik sınavına katılmaya hak kazanan adayları çağırmıştı. Fiziki yeterlilik mülakatları ise 16 Ocak Pazartesi tamamlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğünün çeviklik manasında en değerli birimlerden birisinde görev almak isteyen adaylar için özel harekat fiziki yeterlilik mülakatları tamamlanınca sözlü mülakatlara geçilecek. PÖH sözlü mülakatlarının ne zaman yapılacağını merak eden adaylar, tarih bilgisini araştırıyor. Tüm bunların ardından özel harekat sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da ayrı bir merak konusu. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

10 BİN PÖH ALIMI SÖZLÜ MÜLAKATLAR NE ZAMAN?

Bilindiği gibi 10 bin PÖH alımına 284 bin kişi başvuru yaptı. PÖH fiziki yeterlilik sınavına katılan adaylar için sınav devam ediyor. Ayrıca adaylar sağlık testine de tabi tutuluyorlar. Fiziki yeterlilik parkurunu istenilen şekilde tamamlayan adaylar sözlü mülakata çağırılıyorlar. Sözlü mülakatı geçen adaylar için PÖH eğitim süreci başlamış oluyor. Ancak sözlü mülakatların ne zaman başlayacağı hakkında herhangi bir açıklama bulunmuyor. Adaylar, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden hangi tarihte ve hangi başvuru ve sınav merkezinde Mülakat Sınavına gireceklerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile sorgu yapmak suretiyle öğrenecek.

POLİS ÖZEL HAREKAT GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarına göre, 10 Bin polis özel harekat eğitim süreleri bir hayli kısalacak. Normalde 6-7 ay süren eğitimler bu sene için geçerli olmayacak.

Soylu'nun açıklamalarına göre, 10 bin polis özel harekat için seçilen kişiler 20 Mart itibarıyla sahada olacak. Çalışamaların bu yönde devam ettiği gelen bilgiler arasında. 20 Mart'ta sahada olması beklenen 10 bin Polis Özel Harekat'ın, şu an fiziki yeterlilik parkuru aşamasında olanlar arasından seçilecekler olduğu gelen bilgiler arasında. Tabi bunun sonrasında sözlü mülakatların da geçilmesi gerek.

EĞİTİMLERİ GEÇEMEYENLERLE İLİŞİK KESİLECEK

Eğitimler hakkında kendilerine çok soru geldiğini ifade eden Özel Harekat Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Gürel, “Eğitim için gelecek olan arkadaşların bunları düşünmelerine gerek yok. Biz gereken bütün eğitimleri, eğitim bittikten sonra operasyonel olarak sahaya yansıtacak şekilde, 1. bölge iller dediğimiz Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki en sıcak bölgelerde rahatlıkla çalışabilecek şekilde eğitimlerimizi arkadaşlarımıza vereceğiz. Tabi bu eğitimleri alan arkadaşlar bizimle birlikte çalışmaya başlayacaklar, diğer arkadaşlar da eğer eğitimlerde yetersiz görülürlerse bir şekilde ilişikleri kesilip normal hayatlarına devam edecekler” şeklinde konuştu.

"ÇOK TALEP GELMESİ NEDENİYLE ŞARTLARI YUMUŞATTIK"

Başvuru duyurusunun yapılmasının ardından birçok kişinin şartların yumuşatılması talebi nedeniyle koşulları değiştirdiklerini söyleyen Gürel, “Dilekçeler, mektuplar, talepler; bayanlardan, erkeklerden, yaşı ilerlemiş olan vatandaşlarımızdan çok büyük bir talep geldi. Zaten müracaatlar da bize bunu gösteriyor. 280 bin gibi bir rakam, çok büyük bir rakam. İnşallah bunların içerisinden 10 bin bizimle beraber çalışabilecek düzeyde arkadaşlarımızla eğitimlerimize başlayacağız” şeklinde konuştu.

PÖH PARKURU

Polis özel harekat (PÖH) parkuru için bekleyişe giren adaylar, bu bilginin ve mülakat tarihinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Mülakat tarihi ve parkur bilgisi başvuru sonuçları ile birlikte açıklanacak. Geçtiğimiz yıl adaylara verilen parkur bilgisi ise şu şekilde:

"27 metre uzunluğunda ve 14 metre eninde 7 etap ile toplamda 70 metre parkurda yapılacak hareketlerle ilgili olarak:

1) Aday “BAŞLA” komutu ile çizgiyi geçtiği anda süresi başlayacaktır. İlk etap olarak aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 kez sağa sola sıçrama hareketi yapacaktır. Sıçrama tahtası boyu 2.5 metre, yüksekliği 40 cm ve genişliği 20 cm olacaktır. Sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçrama için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye ilave edilecektir.

2) Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) sıçrayarak geçecektir. İçerisine basmadan geçilen her bir lastik için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye ilave edilecektir. İç genişliği 17 inch (43.18 cm) olan lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır. Lastikler yatırıldığında yüksekliği 18 cm olacaktır.

3) Ağırlık taşıma etabında adaylar, 30 kg (15x2) ağırlığında iki kum torbasını aralarında 10 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladıkları noktaya bırakacaktır.

4) Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar iki nokta arasında yerde duran sağlık toplarından koşu istikametinde önce ikinci topa ardından ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez dokunuş yapacaklardır. Her bir eksik dokunma için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye ilave edilecektir.

5) Düz takla hareketinde aday, yer minderinde öne doğru (1) defa düz takla atacaktır.

6) Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu (1.5 metre yüksekliğinde ve 2.5 metre aralığında) dışından dolaşılarak tamamlanır. Her bir eksik geçiş için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye ilave edilecektir.

7) Engel etabında 4 adet engel (üstten geçilecek engel yüksekliği 50 cm ve alttan geçilecek engel yüksekliği 95 cm olup engeller arasındaki mesafe 2 metre) üstten-alttan, üstten-alttan olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur. Engel etabında her bir eksik geçiş, engeli hatalı geçme, devirme ve düşürme için bitiş süresine (2) saniye ceza olarak ilave edilecektir.

NOT 1: Herhangi bir istasyonu yapmayan aday elenir.

NOT 2: Fiziki yeterlilik sınavına girecek adaylar, spor malzemelerini yanlarında getireceklerdir.