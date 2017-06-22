Sağlık Bakanlığı 12500 sözleşmeli personel alımı sonuçları KPSS 2017/5 osym.gov.tr

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı sorusu sıkça soruluyor. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Maliye Bakanlığı’ndan 2017 yılı için 16 bin 500 atama limiti aldıklarını açıklamıştı. Bunun üzerine bu alanda memur olarak çalışmak isteyen atama işlemlerinin ne zaman olacağını merak etmeye başladılar. Devlet memuru olmak isteyen adaylar ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden tercihlerini gerçekleştirdiler. KPSS 2017/5 merkezi atamasında tercihler 07-13 Haziran 2017 tarihleri arasında yapıldı. Alınan 16 bin 500 atama limitinden 3 bin 900’ü atandı. Geriye 12 bin 500 atama limiti kaldı. Atama sayısının fazla olması vatandaşları daha da heyecanlandırdı. Bu atamaların tamamlanmasının ardından Bakan Akdağ yeni atamalar için Maliye Bakanlığı ile görüşeceğini açıkladı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ile ilgili detaylar.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KPSS 2017/5 12 bin 500 memur alımına ilişkin her hangi bir tarih verilmedi. Haberimiz üzerinden yeni gelişmelere ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, geçtiğimiz ay, 2017 yılı için 16 bin 500 sağlık personeli atanacağını, bunun 3 bin 900’ünü atadıklarını, geri kalan 12 bin 500 kişiyi de iki ay içerisinde atayacaklarını söyledi. Bakan Akdağ, Ceyhan Kültür Merkezi’nde ‘Gençlik Kürsüsü’ programı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Bazı sağlık meslek lisesinde okuyan öğrencilerin atama istemesi üzerine Bakan Akdağ, şunları söyledi:

“Bu sene Maliye Bakanlığı’nda 16 bin 500 atama limiti alabildik. Bunun 3 bin 900’ünü atadık. Geri kalanını da atayacağız. Kalan 12 bin 500 kişiyi önümüzdeki iki ay içerisinde atayacağız. Ortaöğretim mezunları da atayacağız ama sayı az. Neden az, çünkü üniversite mezunlarının da sayıları arttı. Bunları atadıktan sonra da Maliye Bakanı Naci Ağbal’dan ben başka kadrolar alacağım inşallah.” Daha sonra Bakan Akdağ’a bir öğrenci Türk Bayrağı hediye etti.