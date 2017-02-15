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Siirt'te okullar tatil edildi

Siirt'te kar yağışı nedeniyle Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde okullar tatil edildi.

  • İHA
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Siirt Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay, kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesinde bugün ve yarın, Şirvan ilçesinde bugün, Eruh ilçesinde de elektrik kesintisi nedeniyle bugün ve taşımalı eğitimin yapıldığı kırsalda bir günlük okulların tatil edildiğini bildirdi.
 

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