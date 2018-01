SPK sınav sonuçları açıklandı mı 2017 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sınav sonuçları sorgula

SPK sınav sonuçları açıklandı mı 2017 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimizin detaylar kısmında yerini almaktadır. Binlerce öğrencinin girdiği SPK sınavları ne zaman açıklanacak? SPK lisanslama nedir? Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 9- 10 Aralık 2017 tarihinde yapılmıştı. Sınav sonuçları için henüz net bir tarih belirtilmedi. SPK sınavlarının üzerinden neredeyse 1 ay geçti. Peki SPK sınavlarının geçerlilik süresi var mıdır? Bir lisansla ilgili sınav konularından geçerli not almak için ilk kez girilen sınav tarihinden itibaren herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihinden itibaren geriye doğru üzerinden 3 yıldan daha uzun bir süre geçmiş sınav tarihlerinde alınan notların dikkate alınabilmesi için ilgili sınav konularının yenileme eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir. İşte merak edilen SPK sınav sonuçları açıklandı mı 2017 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sınav sonuçları sorgulama ekranı sizlerle…

SPK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuçları SPL’nin www.spl.com.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylar, sınav sonuçları açıklandıktan sonra “SPL Başvuru Sistemi”ne T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav sonuçlarına ulaşabileceklerdir. Sınav sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.

Sınav Sonuç Belgesi, lisans belgesi yerine geçmez. Adaylar lisans belgesi alma aşamasındaki şartları sağlamadıkça sınavlarda başarılı olsalar bile Sınav Sonuç Belgesi ile lisans gerektiren unvan ve görevlerde çalışamazlar.

SONUÇLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

Bir lisansla ilgili sınav konularından geçerli not almak için ilk kez girilen sınav tarihinden itibaren herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihinden itibaren geriye doğru üzerinden 3 yıldan daha uzun bir süre geçmiş sınav tarihlerinde alınan notların dikkate alınabilmesi için ilgili sınav konularının yenileme eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Sınav konularından herhangi birinden alınan notun 50’nin veya aritmetik ortalamanın 60’ın altında olması halinde, izleyen sınavlarda geçerli not almak amacıyla istenilen sınav konusunun tekrar seçilmesi mümkündür.

Geçerli not almak amacıyla girilen sınavlarda daha düşük not alınması halinde önceki not geçerliliğini korumaktadır. Bu uygulama, Kurulun VII-128.7 sayılı Tebliği uyarınca 24.12.2016 tarihinden itibaren yapılmış olan veya yapılacak sınavlarda uygulanmaktadır.

BAŞARI NOTU 50 OLACAK

Sınavlarda başarılı sayılmak için;

(a) Sınav konularının her birinden alınacak notun 100 üzerinden en az 50 olması,

(b) Alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması, gerekmektedir.

İptal edilen soruların olması durumunda; iptal edilen sorular dikkate alınmayacak, iptal edilmeyen sorular üzerinden her bir sorunun puan değeri yeniden hesaplanarak (küsuratlı rakamlar yuvarlanarak en yakın tama iblağ edilecektir) alınan toplam puanlar oluşturulacaktır.

Sınav başarı ortalamasında küsuratlar oluşabileceğinden, söz konusu küsuratlı rakamlar yuvarlanarak en yakın tama iblağ edilecektir.

Adaylar katıldığı oturumda, sınav başvurusu sırasında seçtiği sınav konusu/konularından sorumludurlar.

Cevap kâğıdına işaretleme yaparken adayların, başvuru sırasında seçmiş olduğu sınav konusuna/konularına ait soruların cevaplarını işaretlemesi gerekmektedir.

Adaylar, sınav başvurusu sırasında seçmiş oldukları sınav konularının oturumuna katıldıkları halde, cevap kâğıdında herhangi bir cevabı işaretlemedikleri sınav konusundan/konularından sıfır almış sayılırlar.

SORULARA İTİRAZ VAR MI?

Sınavlarda sorulan soru ve cevap anahtarları yayımlanmadığından sınav soru itirazları kabul edilmemektedir. Ayrıca, sınav soru itirazlarını içeren elektronik posta, yazı vb. başvurular işleme alınmamaktadır. Bununla birlikte; soruların doğruluğu, sınav öncesinde olduğu gibi sınav sonrasında da incelenecek ve gerektiğinde iptal edilebilecektir.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücretleri, başvurulan her bir sınav için alınmaktadır. Bir sınavda bir sınav konusu seçilse dahi bir tam sınav ücreti ödenir. İki tür sınav ücreti bulunmaktadır:

1- Normal adaylar (Üniversite 4. sınıf öğrencisi olmayanlar) için 195 TL (KDV dahil)

2- Üniversite 4. sınıfta okuyan adaylar için 130 TL (KDV dahil)

Sınav ücreti ödemeleri 3D uyumlu kredi kartı veya banka kartı ile "SPL Başvuru Sistemi" üzerinden yapılması gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu Nedir?

Ülkemizde tasarruf sahiplerinin birikimlerini güvenilir bir şekilde değerlendirmesi için gerekli düzenlemeleri ve denetlemeleri yapma hakkı, SPK’ya verilmiştir. Bu hak sayesinde düzenlemeler, hem yatırımcıları hem de iktisadi olarak kalkınmayı hedef almıştır. Biliyorsunuz ki yatırımlar çoğaldıkça, ekonomik anlamda refah düzeyi artar ve yaşam koşulları iyileşir. SPK da bunun için güvenilirlik, açıklık ve kararlık ilkelerini benimseyerek hareket eder. 2012 yılının son ayında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Kurulun yetki ve sorumluluklarına yeniden düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemeler sonucunda SPK, kamu tüzel kişisidir. Kurul, mali ve idari anlamda mali özerkliğe sahiptir. Başbakan tarafından verilen görev ve yetki sorumlulukları ile Sermaye Piyasası Kurulu ,bağımsız olarak faaliyette bulunur. Üyeleri Bakanlar Kurulu tarafından seçilir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım merkezlerinin ve aracı kurumların işleyiş kurallarını belirler. Belirli kurallar dahilinde, piyasaların hizmet vermesini sağlar. Bu kurallar, tamamıyla yatırımcıların mağdur olmaması içindir. Paralarının güvenliğinin sağlanması ve birikimlerini daha iyi koşullar altında değerlendirilmesi için devletimiz tarafından SPK’ya görevlendirilme verilmiştir. Böylece piyasalar ve aracı kurumlar, tüm yatırımcılara adaletli bir şekilde davranmak zorundadır. Düzenlemeler, yönetmelik değişimleri, gözetim ve denetimler bu konularla alakalı olarak yapılır.

Türkiye’de biliyorsunuz ki, sermaye piyasası ikili bir yapıya sahiptir. Birincisi anonim şirketlerin hisselerinin satılmasını sağlar. Yani, şirketlerin hisseleri halka arz edilir. Bunun için de SPK’nın iznine ihtiyaç duyulur. Çünkü şirketler piyasalara giriş yapmak için belli başlı kuralları taşımak zorundadır. Gerek sermaye büyüklüğü gerek ortaklık yapıları gerekse de diğer belirleyici unsurları Sermaye Piyasası Kurulu’na göre uygun bulunan şirketler, hisselerini halka arz edebilir. İkincisi ise halka açık şirketlerin hisse senetlerinin Borsa İstanbul’da ikinci elden satışının yapılabilmesidir. Şirketlerin bunun için SPK’ya başvurarak izin alması gerekir. Bu tür izinler de SPK’nın düzenlemelerine ve denetimine tabiidir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Görevleri Nelerdir?

6 Aralık 2012 tarihinden itibaren yapılan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine göre; SPK’nın görev ve yetki sorumlukları belirlenmiştir. Kanunun emrettiği şekilde SPK, bağımsız olarak sermaye piyasalarını ve aracı kurumları denetlemektedir. Bu denetlemeler kesinlikle şeffaf ve adaletli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple, belirtilen kurallara, kurumların uyup uymadığına bakılmaktadır. Gerekli şartlar, SPK’nın internet adresinde açıkça belirtilmektedir. Bu şartlara uygun bulunan kurum veya kuruluşlar, listeler halinde SPK’nın resmi web sitesi üzerinden ilan edilmektedir. Böylelikle yasal olan kurumların listesine ulaşabilirsiniz.

Ekonomik anlamda istikrarı sağlamak adına, ulusal veya uluslararası mevzuatlar düzenlenmektedir. Bu mevzuatlar için düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile SPK, iş birliği içerisindedir ve her türlü bilgi alışverişinde bulunmak durumundalardır. Aslına bakarsanız bu durum, yatırımcılar için olumludur. Çünkü bazı yatırımcılar, işlemlerini direkt olarak yurt dışı aracı kurumlar tarafından gerçekleştirmek ister. Maalesef, önceki dönemlerde SPK’nın denetimine tabi olmayan kurumlar nedeni ile yatırımcılar dolandırılmaktaydı. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra, yatırımcılar bu sorun ile karşılaşmaktan kurtulmuştur. Ama yine de bunun için yasal olarak hizmette bulunan kurumu tercih etmeniz gerekiyor. Bu anlamda her ne kadar iyi imkanlar sunsalar dahi, yasal olmayan aracı kurumu tercih etmemelisiniz.

Sermaye Piyasası Kurulu, yatırımcıların hakları ve faydalarının dışındaki konularla da ilgilenmektedir. Özellikle aracı kurumların bünyesinde çalıştırdıkları uzman kişiler, SPK’nın belirlediği kıstaslara uygun olmalıdır. Mesleki anlamda yeterli bilgi ve deneyim düzeyine sahip olan, alanında uzmanlaşmış kişiler aracı kurumlarda yatırım danışmanlığı hizmetinde bulunabilmektedir. Bunun dışında kurumların sunmuş olduğu imkanlara da SPK tarafından sınırlandırma getirilebilmektedir. Çünkü kurumun sahip olduğu sermaye büyüklüğünden tutun, birçok konu, sunulması gereken avantajların kullanımını etkiler. Bu nedenle kriterlere bakılarak kurumlara yetki belgesi verilir. Bütün kriterleri taşıyanlara geniş yetki belgesi verilir ve tüm imkanlar kullandırılır. Yeterli olmayanlara ise kısıtlı yetki belgesi tanımlanır. Bu da tüm imkanların yatırımcılara sunulamamasına neden olur.

SPK LİSANSLAMA NEDİR?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslama sınavı tek bir sınavdan ibaret olmayıp lisans almak için gerekli farklı konuları kapsayan bir sınavlar bütünüdür.

SPK lisanslama sınavları, sermaye piyasası kurulu tarafından yapılan, sermaye piyasası alanında çalışmak isteyen personel, yönetici, türev araçlar personeli, değerleme uzmanı, kredi derecelendirme ve kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı olarak çalışmak isteyenlerin mesleki yeterliliklerini, bilgi ve tecrübelerini gösteren lisans belgesinin verilmesini sağlamaktadır. Sınav, sermaye piyasasında çalışmak isteyenlerin (Bankalar, Aracı Kurumlar gibi) girmesi gerekli olan bir sınavdır.

Lisans belgeleri faaliyet alanı ve uzmanlık konusuna göre farklılık göstermektedir. Hangi faaliyet alanında çalışılmak isteniyorsa o alandaki sınavlara girilip başarılı olunması gerekmektedir. Buna bağlı olarak SPK sınavları kağıt üzerinde yapılan ve e-SPL olmak üzere ikiye ayrılır.

Sermaye piyasası faaliyetleri düzey 1 – 2 – 3, türev araçlar, kurumsal yönetim derecelendirme, kredi derecelendirme, konut değerleme ve gayrimenkul değerleme olmak üzere toplam 8 lisans türü bulunmaktadır.

Uzmanlık alanlarında bu ayırım olmasına rağmen, faaliyet alanlarına bakıldığında; Düzey 2 Sınavlarına katılmak isteyen adayların Sermaye Piyasası Düzey 1 Lisansına sahip olmaları zorunluluğu bulunmamaktadır. Benzer bir şekilde, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavlarına katılmak isteyen adayların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansına sahip olmaları zorunluluğu bulunmamaktadır.