Şubat 2017 30 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı? Son dakika atama haberleri

Şubatta 30 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı? Öğretmen atamasıyla ilgili son haberler neler? Atanmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı bu soruların cevabını merak ediyor ve İnternette araştırıyor. Son olarak, 2017 Şubat ayında yaklaşık 30 bin öğretmen alımının olacağı iddiaları gündeme gelmiş ancak Bakanlık tarafından resmi bir açıklama yapılmamıştı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yaptığı son açıklamada, "Şu anda bir cevap verebilmek mümkün değil çünkü tek başına Millî Eğitim Bakanlığımızın yapacağı bir husus değil." demişti. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kasım 2016 verilerine göre, ülke genelindeki mevcut öğretmen sayısının 832 bin 26, net öğretmen ihtiyacının ise 96 bin 68 olduğunu söyledi. Aşağıdaki linkten MEB'in resmi sitesine giriş yapıp son duyurulara bakabilirsiniz.

ÖĞRETMEN ATAMALARI İÇİN BAKAN MÜEZZİNOĞLU'NDAN MÜJDE GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 2017 yılında kamuya 60 bin alım yapılacağının müjdesini vermişti. Kurumlara dağılacak olan 60 bin kamu alımında hangi kurumun ne kadar atama yapacağı konusunda konuşan Bakan Müezzinoğlu, 60 bin atamanın olacağının atamaların en çok Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığına olacağını söyledi. Bakan Müezzinoğlu sözlerine 10 bin sağlık personelinin alımıyla devam edip daha sonra şubat ayında tahminen 30 bin öğretmen alımının olacağını da ekledi.

ÖĞRETMEN ATAMALARINA NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, son yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Şu an bu konu net değil. Çalışma Bakanı, Maliye Bakanı ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak üzerinde çalışıyoruz. Toplam 60 bin kadro var. Bunun kaçı Milli Eğitim Bakanlığına verilecek, kaçı polis, kaçı sağlıkçı olacak belli değil biraz daha sabır."

Birçok haber ajansında çıkan Şubat ayında 30 bin 40 bin 50 bin öğretmen ataması yapılacak şekildeki haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Yılmaz konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığından gelecek resmi açıklamaların takip edilmesini ve dikkate alınmasını dile getirdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI: İHTİYAÇ 67 BİN ÖĞRETMEN

Geçtiğimiz aylarda öğretmen atamaları konusunda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz açıklamalarda bulundu. Bakan Yılmaz açıklamasında, "Bizim şu anda yaklaşık 67 bin öğretmen açığımız var. Dolayısıyla da bir arkadaşım '100 bin öğretmen atanması gerekir' derken ihtiyacı dikkate alması lazım. Bazı illerimizdeki öğretmen sayısı halihazırda ihtiyacımızın da üzerindedir. Niçin böyle oluyor? Kimisi sağlık nedeniyle, kimisi mazeret ataması nedeniyle, eş tayini gerekçesiyle -ihtiyacımız olmadığı halde- bazı öğretmenleri bazı illere atamak durumunda kaldık. Dolayısıyla da atanamayan öğretmenler sorunu var. Ama, ihtiyacın 67 bin olduğu yerde 100 bin öğretmenin atamasını bekliyoruz, 400 bin kişi bekliyor." ifadelerini kullandı.

ŞUBAT AYI ÖĞRETMEN ALIMINDA HANGİ BRANSA NE KADAR ALIM YAPILACAK? Almanca: 180 İlk.Matematik: 2000 Beden Eğitimi: 1100 İngilizce: 3300 Bilişim: 700 Kimya: 300 Biyoloji: 500 Lise Mat.: 800 Coğrafya: 200 Müzik: 500 Çocuk Gelişimi: 180 Okul Öncesi: 1700 Din Kültürü: 3000 Özel Eğitim: 1000 Felsefe: 120 Rehber: 1400 Fen: 1200 Sınıf: 6000 Fizik: 400 Sosyal: 500 Görsel: 400 Tarih: 320 İhl Meslek: 400 Teknoloji Tas.: 200 Edebiyat: 800 Türkçe: 1600

KASIM İTİBARİYLE ATAMA İHTİYACI: 96 BİN ÖĞRETMEN

Geçtiğimiz yıl MHP Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun yazılı soru önergesini yanıtlayan Yılmaz, öğretmen ihtiyacının öncelikle kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerle karşılandığını belirtti.

Öğretmen ihtiyacının bu kapsamda karşılanamadığı eğitim kurumları için valiliklerce ilgili mevzuat çerçevesinde ve öncelikle öğretmen olma şartlarını taşıyanlar arasından ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirmesi yapıldığını anlatan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı’nca Ekim 2016 sözleşmeli öğretmen atama döneminde; sözleşmeli öğretmenliğe 14 bin 873, dershanelerle etüt eğitim merkezlerinde görev yapan eğitim personelinin sözleşmeli öğretmen olarak atanması kapsamında ise 3 bin 633 olmak üzere toplam 18 bin 506 sözleşmeli öğretmen atandığını belirtti.

Yılmaz, Kasım 2016 verilerine göre, ülke genelindeki mevcut öğretmen sayısının 832 bin 26, net öğretmen ihtiyacının ise 96 bin 68 olduğunu söyledi.