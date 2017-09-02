TEOG 3. nakil başvuruları nasıl yapılacak? TEOG lise nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) 3. nakil başvuru işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan TEOG liselere yerleştirme 2. nakil sonuçlarının hemen ardından 3. nakil başvuru sonuçlarının da başlamış oldu. 6 Eylül'e kadar sürecek olan nakil işlemleri ne zaman açıklanacağı ise belli oldu. 2017 TEOG 3. nakil başvuru sonuçlarının açıklanma tarihi netleşti. MEB tarafından yapılan açıklamayla birlikte 6 Eylül’e kadar başvurular alınacak ve 3. nakil sonuçları 8 Eylül tarihinde erişime açılacak. Nakil sonuçlarının yanı sıra taban puanlar da aynı günde ilan edilecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarasıyla "www.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.





TEOG NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?



1.ADIM: Nakil işlemlerinin ilk basamağı boş kontenjanların kontrolüdür. Nakil başvurusu okullardaki boş kontenjanlara göre yapılmaktadır ki MEB'in TEOG 2017 için yayımladığı boş kontenjan listelerine hemen yukarıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.



2.ADIM: Söz konusu bağlantıda bulunan tercih listelerinden önce okul tipini seçmeniz gerekiyor.



3.ADIM: Okul tipini seçtikten sonra alt kısımdan il ve ilçe seçtiğinizde o konumda bulunan seçtiğiniz okul türündeki okulların boş kontenjan durumunu ve taban puanlarını görebilirsiniz.



4.ADIM: Ayrıca Yabancı Dil, Pansiyon Durumu ve Öğretim Şekli gibi bilgileri de alabilirsiniz. Konum listesinde il seçtikten sonra ilçe için tümü seçeneğini işaretlerseniz o ildeki bütün okulların boş kontenjan ve taban puan bilgilerine erişirsiniz.





TEOG TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?



TEOG yerleştirme sonuçlarını adaylar yerleştirme işlemi sonucunda öğrenim görmeye hak kazandıkları okulları MEB'in internet sitesinden görebilecek. TEOG yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr/ ve https://eokul.meb.gov.tr/ adreslerlerinde ilan edilecek.



Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. Öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.



TEOG TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ:



->14-24 Temmuz 2017- (Saat 17.00) Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması



->11 Ağustos 2017- Yerleştirme Sonuçlarının İlanı



->11 Ağustos 2017- Boş Kontenjanların İlan Edilmesi



->14-18 Ağustos 2017 - ( Saat 17.00 ) Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması



->21 Ağustos 2017 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı



->21-25 Ağustos 2017 ( Saat 17.00) - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması



->28 Ağustos 2017 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı



->28 Ağustos-06 Eylül 2017 (Saat 17.00) - Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması



->08 Eylül 2017 - Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının ve Taban Puanların İlanı





LİSE KAYIT İŞLEMLERİ

Kayıt işlemleri yerleştirme işlemleri ve esaslarına göre sistem üzerinden otomatik olarak yapılacak.Pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereğince yatılı olarak öğrenim görme imkânı sağlanır.

Mesleki eğitim merkezlerine yerleştirilen öğrenciler çıraklık eğitimine başlayacakları iş yerleri ile yerleştirildikleri tarihten itibaren en geç 2 ay içinde sözleşme imzalayacaklar.Sözleşme imzalamayanların kayıtları silinerek açıköğretim kurumlarına yönlendirilecek.Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralı yatılı kalabilecekler.Açık Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmak üzere 15 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar Açık Ortaöğretim Kurumları irtibat bürolarına başvurmaları gerekiyor.

Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı “boş kontenjan” sürecini başlatacak. Ortaöğretim kurumlarında yerleştirmenin ardından hangi okulda, ne kadar kontenjan kaldığı öğrenildikten sonra “nakil tercihleri” başlayacak.



Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.







«ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM» butonunu işaretlediği hâlde 15 Eylül 2017 tarihine kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencinin yerleştirilmesi, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumlarına yapılacaktır.



Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr adresinde açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.



İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile şubelere dengeli bir şekilde yerleştirilebilecektir.



Özel okullarda %100 burslu okutulacak öğrenciler, Bakanlıkça puan üstünlüğü esasına göre %5’lik dilimden seçilerek yapılacaktır. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye genelindeki ilk % 5’lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar, tam bursluluğa karşılık gelen boş kontenjanlarını il genelindeki ilk % 5’lik dilimden karşılayabileceklerdir.



Özel okullarda öğrenimi süresince burslu olarak okutulacak öğrenci, başarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılacaktır. Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilmeyecektir.