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TEOG Ankara lise taban puanları 2017 TEOG okul listesi MEB e-okul.meb.gov.tr

Ankara lise taban tavan puanları herkes tarafından merak edilen bir konu. Her sene tekrarlanan TEOG maratonu 2017 yılında da devam ediyor. Temel öğretimden ortaöğretime geçmek isteyen öğrenciler merkezi olarak düzenlenen sınavlara ve okul sınavlarına giriyorlar. Girilen tüm sınavların ortalaması ile bir puan elde ediliyor ve bu puan üzerinden tercihler yapılıyor. TEOG YEP puanları 30 Haziran’da saat 10.00’da açıklandı. Haberimiz üzerinden Ankara lise taban tavan puanlarına ulaşabilir ve 14 Temmuz’da tercih yaparken işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Ankara ili ve ilçelerindeki Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Ankara Sağlık Meslek Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Ankara İmam Hatip Liseleri 2017-2018 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini inceleyebilirsiniz.

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Ankara lise taban tavan puanları açıklandı mı okul listesi haberimiz içerisinde yer alıyor. Türkiye’de 8. Sınıfta öğrenim gören her öğrenci öğrenimine lisede devam etmek için TEOG sınavlarına giriyor. Hayallerindeki liseye girmek isteyen adaylar sıkı bir şekilde sınava hazırlanıyorlar. 2017’de Teog’un ikinci sınavı 26 Nisan ve 27 Nisan’da gerçekleşti. Öğrenciler sınavların ardından sonuçların açıklanmasını heyecanla beklediler. Sonuçlar 30 Mayıs’ta açıklandı. 9 Haziran’da karnelerin alınması ile beraber okul puanları da öğrenilmiş oldu. Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinden TEOG YEP sonuçlarını 30 Haziran’da saat 10.00’da açıkladı. Ankara lise taban tavan puanlarına TEOG YEP puanlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Ankara ili ve ilçelerindeki Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Ankara Sağlık Meslek Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Ankara İmam Hatip Liseleri 2017-2018 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini inceleyebilirsiniz.

 

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Zira, üç sınavında aritmetik ortalaması alınırken en çok %70 lik dilim ile 8. Sınıf puanınız işe yarıyor. Hem öğrenciler hem de veliler için heyecanla beklenen TEOG sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte şimdi de tercih heyecanı başlamış oldu. Her öğrencinin 25 tercih hakkı bulunuyor ve atamalar da okulların kontenjan sayısı ile başvuru yapan öğrencilerin aldıkları puanlara göre yapılıyor. Ayrıca, nakil işlemleri ve ek kontenjan sayılarının belirlenmesi gibi takip edilmesi gereken aşamalar da bulunuyor. Bakanlık Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak olan tercih dönemi öncesinde okulların yüzdelik dilimlerini ve kontenjan sayılarını gösteren bir kitapçık yayınlandı.

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI BİR KISMI

Ankara / Çankaya

Ankara Fen Lisesi    Fen Lisesi    496.9842

Ankara / Yenimahalle

Atatürk Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    488.7414

Ankara / Pursaklar

Ankara Pursaklar Fen Lisesi    Fen Lisesi    487.2383

Ankara / Yenimahalle

Gazi Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    483.7953

Ankara / Çankaya

Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    481.7443

Ankara / Çankaya

Cumhuriyet Fen Lisesi    Fen Lisesi    479.6435

Ankara / Çankaya

Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    478.8217

Ankara / Çankaya

Betül Can Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    474.9337

Ankara / Çankaya

Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    473.5425

Ankara / Çankaya

Ankara Atatürk Lisesi    Anadolu Lisesi    471.9614

Ankara / Etimesgut

Özkent Akbilek Fen Lisesi    Fen Lisesi    471.6783

Ankara / Yenimahalle

Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    470.6614

Ankara / Çankaya

Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    468.8008

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