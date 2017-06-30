TEOG Ankara lise taban puanları yüzdelik dilimleri 2017 okul listesi MEB e-okul.meb.gov.tr

Ankara lise taban tavan puanları açıklandı mı okul listesi haberimiz içerisinde yer alıyor. Türkiye’de 8. Sınıfta öğrenim gören her öğrenci öğrenimine lisede devam etmek için TEOG sınavlarına giriyor. Hayallerindeki liseye girmek isteyen adaylar sıkı bir şekilde sınava hazırlanıyorlar. 2017’de Teog’un ikinci sınavı 26 Nisan ve 27 Nisan’da gerçekleşti. Öğrenciler sınavların ardından sonuçların açıklanmasını heyecanla beklediler. Sonuçlar 30 Mayıs’ta açıklandı. 9 Haziran’da karnelerin alınması ile beraber okul puanları da öğrenilmiş oldu. Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinden TEOG YEP sonuçlarını 30 Haziran’da saat 10.00’da açıkladı. Ankara lise taban tavan puanlarına TEOG YEP puanlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Ankara ili ve ilçelerindeki Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Ankara Sağlık Meslek Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Ankara İmam Hatip Liseleri 2017-2018 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini inceleyebilirsiniz.

Zira, üç sınavında aritmetik ortalaması alınırken en çok %70 lik dilim ile 8. Sınıf puanınız işe yarıyor. Hem öğrenciler hem de veliler için heyecanla beklenen TEOG sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte şimdi de tercih heyecanı başlamış oldu. Her öğrencinin 25 tercih hakkı bulunuyor ve atamalar da okulların kontenjan sayısı ile başvuru yapan öğrencilerin aldıkları puanlara göre yapılıyor. Ayrıca, nakil işlemleri ve ek kontenjan sayılarının belirlenmesi gibi takip edilmesi gereken aşamalar da bulunuyor. Bakanlık Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak olan tercih dönemi öncesinde okulların yüzdelik dilimlerini ve kontenjan sayılarını gösteren bir kitapçık yayınlandı.

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI BİR KISMI

Ankara / Çankaya

Ankara Fen Lisesi Fen Lisesi 496.9842

Ankara / Yenimahalle

Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 488.7414

Ankara / Pursaklar

Ankara Pursaklar Fen Lisesi Fen Lisesi 487.2383

Ankara / Yenimahalle

Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 483.7953

Ankara / Çankaya

Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 481.7443

Ankara / Çankaya

Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi 479.6435

Ankara / Çankaya

Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 478.8217

Ankara / Çankaya

Betül Can Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 474.9337

Ankara / Çankaya

Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 473.5425

Ankara / Çankaya

Ankara Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 471.9614

Ankara / Etimesgut

Özkent Akbilek Fen Lisesi Fen Lisesi 471.6783

Ankara / Yenimahalle

Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 470.6614

Ankara / Çankaya

Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 468.8008