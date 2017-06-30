TEOG Ankara lise taban tavan puanları yüzdelik dilimleri 2017 okul listesi MEB e-okul.meb.gov.tr

Ankara lise taban tavan puanları açıklandı mı okul listesi haberimiz içerisinde yer alıyor. Türkiye’de 8. Sınıfta öğrenim gören her öğrenci öğrenimine lisede devam etmek için TEOG sınavlarına giriyor. Hayallerindeki liseye girmek isteyen adaylar sıkı bir şekilde sınava hazırlanıyorlar. 2017’de Teog’un ikinci sınavı 26 Nisan ve 27 Nisan’da gerçekleşti. Öğrenciler sınavların ardından sonuçların açıklanmasını heyecanla beklediler. Sonuçlar 30 Mayıs’ta açıklandı. 9 Haziran’da karnelerin alınması ile beraber okul puanları da öğrenilmiş oldu. Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinden TEOG YEP sonuçlarını 30 Haziran’da saat 10.00’da açıkladı. Ankara lise taban tavan puanlarına TEOG YEP puanlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Ankara ili ve ilçelerindeki Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Ankara Sağlık Meslek Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Ankara İmam Hatip Liseleri 2017-2018 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini inceleyebilirsiniz.

Zira, üç sınavında aritmetik ortalaması alınırken en çok %70 lik dilim ile 8. Sınıf puanınız işe yarıyor. Hem öğrenciler hem de veliler için heyecanla beklenen TEOG sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte şimdi de tercih heyecanı başlamış oldu. Her öğrencinin 25 tercih hakkı bulunuyor ve atamalar da okulların kontenjan sayısı ile başvuru yapan öğrencilerin aldıkları puanlara göre yapılıyor. Ayrıca, nakil işlemleri ve ek kontenjan sayılarının belirlenmesi gibi takip edilmesi gereken aşamalar da bulunuyor. Bakanlık Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak olan tercih dönemi öncesinde okulların yüzdelik dilimlerini ve kontenjan sayılarını gösteren bir kitapçık yayınlandı.

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI BİR KISMI

Ankara / Çankaya

Ankara Fen Lisesi Fen Lisesi 496.9842

Ankara / Yenimahalle

Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 488.7414

Ankara / Pursaklar

Ankara Pursaklar Fen Lisesi Fen Lisesi 487.2383

Ankara / Yenimahalle

Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 483.7953

Ankara / Çankaya

Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 481.7443

Ankara / Çankaya

Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi 479.6435

Ankara / Çankaya

Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 478.8217

Ankara / Çankaya

Betül Can Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 474.9337

Ankara / Çankaya

Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 473.5425

Ankara / Çankaya

Ankara Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 471.9614

Ankara / Etimesgut

Özkent Akbilek Fen Lisesi Fen Lisesi 471.6783

Ankara / Yenimahalle

Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 470.6614

Ankara / Çankaya

Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 468.8008

TEOG TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2017 yılında TEOG tercihleri dört farklı tarihte yapılabilecek. Tercihler 14 Temmuz'da başlayacak ve 24 Temmuz'a kadar sürecek. Ek tercihlerden ilki 14 Ağustos tarihi ile 18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İlk tercihte istediği liseye giremeyen veya açıkta kalan öğrenciler için ikinci tercihler açılacak. İkinci tercihler ise 21Ağustos ve 25 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Üçüncü tercihler ise 28 Ağustos’ta başlayıp 6 Eylül’de son bulacak.

EK TERCİHLER

1. Tercihler: 14 Ağustos Pazartesi -18 Ağustos Cuma

2. Tercihler: 21 Ağustos Pazartesi – 25 Ağustos Cuma

3. Tercihler: 28 Ağustos Pazartesi-6 Eylül Çarşamba

Tercihlerinden birine yerleşemeyen ve yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için nakil döneminde bir şans daha sunulacak. Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından boş kalan kontenjanlar için il/ilçe sınırları içerisinde 5 tercih hakkı tanınacak.

TEOG TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK

8. sınıfı başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler yerleştirme işlemleri için tercihte bulunabilecekler. Önce Haziran - Temmuz tarihlerinde özel okullar için kayıtlar alınacak. Devlet okulları için ise tercihler Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak. Ancak bu yıl çok önemli bir ayrıntı var. Özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler, devlet okulları için tercihte bulunamayacaklar. O nedenle devlet okuluna gitmeyi düşünenlerin özel okula kayıt yaptırırken iyi düşünmeleri gerekiyor. Yerleştirmede öğrencilerin tüm okul türleri arasından 25 tercih yapma hakkı bulunuyor. Tercihlerinden birine yerleşemeyen ve yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için nakil döneminde bir şans daha sunulacak. Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından boş kalan kontenjanlar için il/ilçe sınırları içerisinde 5 tercih hakkı tanınacak.

2017 öğretim yılında, bir seferde 25 okul tercih hakkı verilecek. Yedek yerleştirme yapılmayacak. Özel öğretim kurumlarına kesin kaydını yaptıranlar, tercih hakkını kullanmış sayılacak. Tercih başvurusunda bulunmayan ve hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler açık öğretim kurumlarına yerleştirilecek.

Açık öğretim kurumlarına yerleşmiş öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil isteğinde bulunabilecek. Bu öğrencilerin, talep etmeleri halinde nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11-14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 tercih alınarak YEP üstünlüğüne göre il veya ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapıLacak.

Yerleştirmeye esas nakil işlemi sonucu okul değiştiren klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor lisesi öğrencileri bu okuldaki hakkından vazgeçmiş sayılacak.

Yerleştirmeye esas nakil başvurusunda en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Her okul için boş kontenjan şartı aranmaksızın tercih yapılabilecek. Yerleştirmeye esas nakillerde il veya ilçe sınırlaması bulunmayacak. Yerleştirmeye esas nakillere isteyen öğrenciler başvuru yapabilecek. Velinin isteği halinde yerleştirmeye esas nakil için alınacak 3 tercih her yerleştirme dönemi için geçerli olabilecek.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.