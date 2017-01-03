TEOG birinci dönem sınav sonuçları sorgulama meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) TEOG 1. dönem sınav sonuçları için beklenen son dakika açıklaması geldi. MEB tarafından gerçekleştirilen TEOG sistemi kapsamında ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik birinci dönem ortak sınavları 23 - 24 Kasım'da gerçekleştirilmişti. MEB'ten yapılan açıklamaya göre, TEOG 1. dönem sınav sonuçları erişime açıldı. TEOG kapsamında yapılan 1. dönem merkezi ortak sınavları yurt içinde 970 sınav merkezinde 16 bin 235 okul/binada, 93 bin 342 sınav salonunda 1 milyon 190 bin 4 öğrenciye, yurt dışında ise 14 sınav merkezinde (7 ülke), 21 okul/binada, 72 sınav salonunda 822 öğrenciye uygulanmıştı. 10 bin 645 öğrenci, engellerinden dolayı tek kişilik salonda sınava alınmıştı.

TEOG 1. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1 milyon 190 bin 826 öğrencinin katıldığı TEOG sınavının sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesinde açıklandı.

TEOG 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

TEOG 2. dönem sınavları 26 Nisan - 27 Nisan 2016 tarihinde yapılacak. Mazeret sınavları ise 20 Mayıs - 21 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleşecek.

E-OKUL İLE TEOG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İster web ortamından ister telefona indirdiğiniz uygulama üzerinden erişebileceğiniz e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Kimlik Numarası girişi yaparak ve birkaç güvenlik sorularını cevaplayarak giriş yaptıktan sonra giriş yapabilirsiniz. Bu sisteme giriş yaptıktan sonra öğrencinin girdiği sınavın not bilgisini anında öğrenebilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemi

ebeveynlerin her zaman çocuklarının eğitim durumlarını takip altında tutulabilmesini hedefler. Çünkü bu sistem ile ebeveynler sadece internet sayesinde herhangi bir okulda eğitim alan çocuklarının ders notlarına, devamsızlıklarına, yıl içinde verilen ödevlerini yapıp yapmadıklarına, haftalık ders programlarına, sağlık problemlerine gibi eğitim sürecine ilişkin tüm ayrıntılara ulaşabilirler.

YANLIŞLAR DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?

Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört tür kitapçık verilecek, sınav süresi her ders için 40 dakika olacaktır.

Ortak sınavlara katılamayan ve yedek salonda sınava giren öğrencilerin bilgileri her ders içinayrı ayrı olmak üzere okul müdürlüğü tarafından sınav günü bitiminde e-Okul Sistemi’ne işlenecektir.

Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan öğrencilerin, o derse ait sınavpuanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecek, e-Okul Sistemi’nde ortak sınav sonuç hanesinde (G)olarak gösterilecek ve ortalamaya dâhil edilecektir. Veli, öğrencisinin ortak sınava katılamama sebebini, sınavın tamamlandığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde okul yönetimineyazılı olarak bildirecektir.

TEOG PUANI NASIL HESAPLANIR?

YILSONU BAŞARI PUANI NEDİR?

Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır.

AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI NEDİR?

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANIN HESAPLANMASI

Öğrencilerin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır.

TEOG'DA BAŞARININ SIRRI SİSTEMLİ ÇALIŞMAK

Öğrencilerini düzenli TEOG dersleriyle sınava hazırlayan Doğa Okulları, 1. Dönem TEOG öncesinde kalan süreyi en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla ek etütler, sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler yapıyor. Kişiye özel eğitimle rehber öğretmenler ve eğitim koçları tarafından takip edilen öğrenciler, hafta sonu kursu dahil 6 gün sınava hazırlanıyor.

Doğa Okulları Üst Yöneticisi Devrim Karaaslanlı, TEOG'da önceki yıllarda çıkan soruları analiz ettiklerini belirterek, 1. Kademe TEOG'da kasım sonuna kadar olan müfredattan, 2. Kademe TEOG'da ise sene başından nisana kadar olan müfredattan sorular çıktığını hatırlattı. Karaaslanlı sınavda başarılı olmak için sistemli çalışmanın yeterli olduğunu vurguladı.

TEOG sürecinde ailenin öğrenciye yaklaşımının da önemli olduğuna değinen Devrim Karaaslanlı, anne babaların çocuklarına sürekli "ders çalış" uyarısında bulunmaktan ve başka öğrencilerle kıyaslamaktan kaçınması gerektiğine dikkat çekti. Karaaslanlı, başarısı yükseldikçe ailenin öğrenciyi takdir etmesinin, her zaman öğrencinin yanında olduğunu hissettirmesinin sınav başarısına pozitif etki yaptığını, öğrencinin motivasyonunu arttırdığını kaydetti.

1. DÖNEM TEOG SINAVINA HANGİ DERSLERDEN GİRİLDİ

Milyonlarca ortaokul öğrencisinin girdiği ve sonuçlarının merakla beklendiği TEOG için nefesler tutuldu. TEOG sistemi kapsamında, ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik birinci dönem ortak sınavlarının ilk gün oturumu 23 Kasım'da gerçekleştirilmişti. 24 Kasım'da ise TEOG 2. gün oturumu gerçekleştirildi.

Öğrenciler sınavlarda sırasıyla Fen Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil sınavlarına girdi. Öğrencilere her bir sınav için 40 dakika süre verildi ve oturumlar saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de başladı.