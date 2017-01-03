TEOG birinci dönem sınav sonucu e-okul giriş ekranı e-okul.meb.gov.tr

TEOG 1. dönem sınavına giren 1 milyon 190 bin 826 öğrenci kadar velilerin de heyecanla beklediği sonuçlar MEB tarafından şimdi erişime açıldı. Veliler ve öğrenciler şimdi sonuçlara bakacakları e-okul.meb.gov.tr'ye nasıl giriş yapacaklarını araştırıyor. TEOG 1. dönem sınavı sonuçları bugün 3 Ocak 2017 e-okul veli bilgilendirme sistemi e-okul.meb.gov.tr'de. MEB TEOG sonuçları sorgulama ekranına veliler ve öğrenciler e-okul VBS'den öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarası ile sorgulama yapabilecekler. Veliler aynı zamanda e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girerek öğrencilerin karne durumlarına ve devamsızlıklarına da bakabilecekler.

E-OKUL İLE TEOG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TEOG sonuçları sorgulama MEB e-okul giriş ekranı (3 Ocak 2017) Öğrencilerin TC Kimlik Numarası ve Öğrenci Numarasını sisteme giren veliler ekranda çıkan güvenlik numaralarını da ilgili kutucuğa girerek TEOG sonuçlarına ve TEOG 1. dönem sınav puanlarına ulaşabilecekler. Veliler aynı zamanda e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girerek öğrencilerin karne durumlarını, devamsızlıklarını da öğrenebilecekler.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

ebeveynlerin her zaman çocuklarının eğitim durumlarını takip altında tutulabilmesini hedefler. Çünkü bu sistem ile ebeveynler sadece internet sayesinde herhangi bir okulda eğitim alan çocuklarının ders notlarına, devamsızlıklarına, yıl içinde verilen ödevlerini yapıp yapmadıklarına, haftalık ders programlarına, sağlık problemlerine gibi eğitim sürecine ilişkin tüm ayrıntılara ulaşabilirler.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ ÜZERİNDEN NELERE BAKILABİLİR?

* Not bilgisi

* Devamsızlık bilgisi

* Sınav Tarihleri

* E-karne

* Sınav başvuru sonuçları

* Şube başarı ortalaması

* Nakil işlemleri

* Ders programı

* TEOG giriş yeri

* TEOG sonuçları gibi bilgilere bakabiliriz.

TEOG SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

*Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır.

*Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır.

*Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar hesaplanacaktır.

*Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

*Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı; [(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır.

*8'inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.

*Soru iptali olması durumunda ilgili soru o ders sınavına katılan bütün öğrenciler için doğru kabul edilerek değerlendirilecektir.

TEOG'DA HATALI SORU VARSA PUANLAR DEĞİŞİR Mİ?

TEOG hatalı sorular TEOG sonuçları puan hesaplamayı değiştirmeyecek. Mahkeme tarafından hatalı olduğu tespit edilen sorular her öğrenci için tam puan olarak hesaplanacak. Geçmiş yıllarda TEOG hatalı sorularla ilgili MEB tam puan kararı almıştı. Mahkemelerin hatalı soru olduğu yönündeki kararları her öğrenciye hatalı sorular için tam puan getirecek. Puan kaybı yaşanmayacak.

TEOG 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

TEOG 2. dönem sınavları 26 Nisan - 27 Nisan 2016 tarihinde yapılacak. Mazeret sınavları ise 20 Mayıs - 21 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleşecek.

1. DÖNEM TEOG SINAVINA HANGİ DERSLERDEN GİRİLDİ

Milyonlarca ortaokul öğrencisinin girdiği ve sonuçlarının merakla beklendiği TEOG için nefesler tutuldu. TEOG sistemi kapsamında, ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik birinci dönem ortak sınavlarının ilk gün oturumu 23 Kasım'da gerçekleştirilmişti. 24 Kasım'da ise TEOG 2. gün oturumu gerçekleştirildi.

Öğrenciler sınavlarda sırasıyla Fen Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil sınavlarına girdi. Öğrencilere her bir sınav için 40 dakika süre verildi ve oturumlar saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de başladı.

TEOG PUANI NASIL HESAPLANIR?

YILSONU BAŞARI PUANI NEDİR?

Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır.

AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI NEDİR?

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANIN HESAPLANMASI

Öğrencilerin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır.

TEOG'DA BAŞARININ SIRRI SİSTEMLİ ÇALIŞMAK

Öğrencilerini düzenli TEOG dersleriyle sınava hazırlayan Doğa Okulları, 1. Dönem TEOG öncesinde kalan süreyi en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla ek etütler, sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler yapıyor. Kişiye özel eğitimle rehber öğretmenler ve eğitim koçları tarafından takip edilen öğrenciler, hafta sonu kursu dahil 6 gün sınava hazırlanıyor.

Doğa Okulları Üst Yöneticisi Devrim Karaaslanlı, TEOG'da önceki yıllarda çıkan soruları analiz ettiklerini belirterek, 1. Kademe TEOG'da kasım sonuna kadar olan müfredattan, 2. Kademe TEOG'da ise sene başından nisana kadar olan müfredattan sorular çıktığını hatırlattı. Karaaslanlı sınavda başarılı olmak için sistemli çalışmanın yeterli olduğunu vurguladı.

TEOG sürecinde ailenin öğrenciye yaklaşımının da önemli olduğuna değinen Devrim Karaaslanlı, anne babaların çocuklarına sürekli "ders çalış" uyarısında bulunmaktan ve başka öğrencilerle kıyaslamaktan kaçınması gerektiğine dikkat çekti. Karaaslanlı, başarısı yükseldikçe ailenin öğrenciyi takdir etmesinin, her zaman öğrencinin yanında olduğunu hissettirmesinin sınav başarısına pozitif etki yaptığını, öğrencinin motivasyonunu arttırdığını kaydetti.