TEOG kalkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik TEOG açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan kritik TEOG açıklaması geldi. TEOG kalkacak mı? Milyonlarca öğrencinin başarı için ter döktüğü TEOG sınavı hakkında Erdoğan’dan önemli açıklamalar geldi. Katıldığı bir televizyon programında; TEOG hakkında yöneltilen bir soruyu cevaplandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ; “Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım. Biz TEOG'la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı. Okursun, sene içinde notların bellidir, bu notlarınla beraber yürürsün. Gelirsin üniversite sırasına, orada da girersin üniversite imtihanlarına. Üniversite imtihanında da sosyalde, sayısalda başarı durumun neyse bu başarıya göre girmen gereken yer nereyse girersin.” dedi.

Eğitim sistemiyle de ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan şu şekilde konuştu:

Burada kimse kitabını defterini böyle uygun şartlarda alamıyor ikinci el eskiden ve fiyatlara milyonlar. Biz geldik ilk nereden başladık 6 sıfır attık 10 milyon 10 liraya düştü. Bunu da aştık dedik ki ikinci el kitap niye olsun. Onu biz yaşadık, abilerimizden teksir kağıdı ile çekilmiş kitap alıyorduk. Abilerimizden belli bir ücret karşılığı alırdık. Fakat biz dedik ki bu çileyi çektirmeyeceğiz. Onun için okullar başlarken bizler kitapları sıraların üzerine 0 kilometre ve ücretsiz koyduk ve kuşe kağıt, birinci hamur kağıt alabiliyorlar. Acaba şu anda genç nesil bizim yaşadıklarımızı annelerine babalarına sorsalar.

Şimdi böyle bir şey yok. Ülke her yönü ile refaha kavuştu. Okullarımızın kalitesi fiziki olarak her şeyi ile biz 70 bin derslik 15 seneye sığdırdık. Şu anda Türkiye'de 20 kişilik sınıflar var. Biz eğitimi birinci sıraya çıkardık. Yatırımlar gerekiyordu ona başladık, en fazla kadroyu eğitime öğretmenlerimize ayırdık ve ciddi anlamda alımlar yaptık. Okullarımızda asla boş ders olmasın. Bunun çalışmalarını da Milli Eğitim Bakanlıklarımız sürekli yapıyor ama az önce yaşadığımız şu ikinci el falan bunları hamdolsun ortadan kaldırdık.

TEOG NEDİR?

TEOG yeni eğitim sistemine göre temel eğitimden orta öğretime geçiş için yapılan sınavın adıdır. Yani, önceden SBS olarak bilinen sınavdır. Gerek eğitim sisteminde, gerek sınav sisteminde yapılan değişiklerin bir sonucudur TEOG. Bu sisteme göre, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencileri, 6 farklı dersten sınavlara girecek ve bu 6 dersin 6 sınav sonucunun ortalaması ile orta öğretim eğitimlerine başarı puanlarına göre seçebilecekleri bir okul tercihi yapmaktalar.

7 yaşında ilköğretimden başlayarak ortaöğretim ve liseyi de kapsayan üniversiteye kadar devam eden 12 yıllık zorunlu bir eğitim sistemi vardır. Önceden 5 yıl ilköğretim, 3 yıl ortaöğretim ve 4 yıl lise olarak 5+3+4 olarak belirlenen bir eğitim sistemi mevcuttu. Ancak 2012-2013 yılında eğitimde yapılan bir reform ile bu sistem 4+4+4 eğitim sistemi olarak dönüştürülmüştür. Bu yeni eğitim sisteminin temeli 4 yıl ilköğretim, 4 yıl ortaöğretim ve 4 yıl lise eğitimini kapsar. Meslek eğitiminin arttırılması, kapatılan imam hatip ortaokullarının yeniden gelmesi ve 12 yıllık zorunlu eğitimin olması yeni eğitim sisteminin oluşturulmasındaki temel nedenlerdir.