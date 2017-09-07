TEOG nakil tercih sonuçları sorgulama 2017 TEOG sonuçları saat kaçta açıklanır?

TEOG sonuçları açıklandıktan sonra adaylar nakil işlemlerini gerçekleştirdiler. TEOG 3. Nakil sonuçları için geri sayım başladı. TEOG nakil sonuçları ne zaman açıklanır sorusu merakla araştırılıyor. Merkezi sınavlar her sene Milli Eğitim Bakanlığı ve Ölçme,Seçme, Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştiriliyor. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülüyor. TEOG ek tercihleri ne zaman? Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapan adaylar tercihlerini yaptıktan sonra kazandıkları okulları öğrendiler. Yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler ek tercihleri yaptılar. TEOG ek tercih maratonu 14 Ağustos’ta başladı ve halen devam ediyor. Şu ana kadar 3 tercih gerçekleşti. TEOG nakil sonuçları nereden öğrenilir? TEOG yerleştirme sonuçlarını adaylar yerleştirme işlemi sonucunda öğrenim görmeye hak kazandıkları okulları MEB'in internet sitesinden görebilecek. TEOG yerleştirme sonuçları meb.gov.tr/ ve eokul.meb.gov.tr/ adreslerlerinde ilan edilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. Öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.Lise kayıtları ne zaman? Kayıt işlemleri yerleştirme işlemleri ve esaslarına göre sistem üzerinden otomatik olarak yapılacak.

Pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereğince yatılı olarak öğrenim görme imkânı sağlanır.

TEOG NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA

TEOG 3. nakil başvuruları 28 Ağustos'ta başladı ve 6 Eylül'de son buldu. Sonuçlar ise 8 Eylül'de açıklanacak.

28 Ağustos-06 Eylül 2017: Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

8 Eylül 2017: Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının ve Taban Puanlarının Açıklanması

TEOG NAKİL SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TEOG yerleştirme sonuçlarını adaylar yerleştirme işlemi sonucunda öğrenim görmeye hak kazandıkları okulları MEB'in internet sitesinden görebilecek. TEOG yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr/ ve https://eokul.meb.gov.tr/ adreslerlerinde ilan edilecek.

Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. Öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

TEOG NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TEOG nakil başvurusu e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. 10 Ağustos'ta açıklanan TEOG yerleştirme sonuçları sonrası, öğrenciler hem e-okul boş kontejanlar listesini görebilecek, aynı zamanda e-okul sistemi üzerinden e-okul ile nakil başvurusu gerçekleştirebilirler. 2 nakil başvuru ve sonuç açıklanma sürecinden sonraya geriye son bir hak kaldı. 28 Ağustos-06 Eylül 2017 tarihlerinde son yerleştirmeye esas nakil başvuru işlemi gerçekleştirilecektir. TEOG yerleştirmeye esas nakil işleminde 3 tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi doğrultusunda merkezi olarak gerçekleştirilecek. Üstelik; Yerleştirmeye esas nakil sonuçları açıklanmadan önce; öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil başvurusu ile ilgili 3 tercih yapacak, bu tercihleri ortaokul müdürlüğünden onaylatılması gerekecek.

MEB’in TEOG 2017 için yayımladığı boş kontenjan listelerine hemen yukarıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz. Söz konusu bağlantıda bulunan tercih listelerinden önce okul tipini seçmeniz gerekiyor. Okul tipini seçtikten sonra alt kısımdan il ve ilçe seçtiğinizde o konumda bulunan seçtiğiniz okul türündeki okulların boş kontenjan durumunu ve taban puanlarını görebilirsiniz. Ayrıca Yabancı Dil, Pansiyon Durumu ve Öğretim Şekli gibi bilgileri de alabilirsiniz. Konum listesinde il seçtikten sonra ilçe için tümü seçeneğini işaretlerseniz o ildeki bütün okulların boş kontenjan ve taban puan bilgilerine erişirsiniz.

TEOG TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ:



->14-24 Temmuz 2017- (Saat 17.00) Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması



->11 Ağustos 2017- Yerleştirme Sonuçlarının İlanı



->11 Ağustos 2017- Boş Kontenjanların İlan Edilmesi



->14-18 Ağustos 2017 - ( Saat 17.00 ) Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması



->21 Ağustos 2017 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı



->21-25 Ağustos 2017 ( Saat 17.00) - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması



->28 Ağustos 2017 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı



->28 Ağustos-06 Eylül 2017 (Saat 17.00) - Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması



->08 Eylül 2017 - Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının ve Taban Puanların İlanı

LİSE KAYIT İŞLEMLERİ

Kayıt işlemleri yerleştirme işlemleri ve esaslarına göre sistem üzerinden otomatik olarak yapılacak.Pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereğince yatılı olarak öğrenim görme imkânı sağlanır.

Mesleki eğitim merkezlerine yerleştirilen öğrenciler çıraklık eğitimine başlayacakları iş yerleri ile yerleştirildikleri tarihten itibaren en geç 2 ay içinde sözleşme imzalayacaklar.Sözleşme imzalamayanların kayıtları silinerek açıköğretim kurumlarına yönlendirilecek.Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralı yatılı kalabilecekler.Açık Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmak üzere 15 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar Açık Ortaöğretim Kurumları irtibat bürolarına başvurmaları gerekiyor.



Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı “boş kontenjan” sürecini başlatacak. Ortaöğretim kurumlarında yerleştirmenin ardından hangi okulda, ne kadar kontenjan kaldığı öğrenildikten sonra “nakil tercihleri” başlayacak.







TEOG TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?



TEOG Yerleştirme Sonuçları Ağustos 2017'de açıklanacak. TEOG yerleştirme sonuçlarını adaylar yerleştirme işlemi sonucunda öğrenim görmeye hak kazandıkları okulları MEB'in internet sitesinden görebilecek. TEOG yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr/ http://oges.meb.gov.tr/ ve https://e-okul.meb.gov.tr/ adreslerinde ilan edilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. Öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

TEOG NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?



Bakanlık, nakil işlemlerimde mezun olan 8’inci sınıf öğrencileri için hazırladığı prosedür şu şekilde gerçekleşecek: Öğrencinin YEP puan üstünlüğü baz alınacak ve okul kontenjanların durumuna göre nakil işlemleri yapılacak. Bir öğrenci hiçbir okula yerleşemezse veya da tercih ettiği okullara giremezse ne olacak? Bakanlık, sistemde yer alan bu öğrenci için “açık öğretim lise”ye yerleştirme kararı alacak. Tüm adaylar, TEOG tercih sonuçlarına E-Okul üzerinden erişebilecekler.





TEOG TERCİH VE YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ BİLGİLER



Özel öğretim kurumlarına kesin kaydını yaptıranlar, tercih hakkını kullanmış sayılacak. Tercih başvurusunda bulunmayan ve hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler açık öğretim kurumlarına yerleştirilecek.



Açık öğretim kurumlarına yerleşmiş öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil isteğinde bulunabilecek. Bu öğrencilerin, talep etmeleri halinde nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11-14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 tercih alınarak YEP üstünlüğüne göre il veya ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacak.



Yerleştirmeye esas nakil işlemi sonucu okul değiştiren klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor lisesi öğrencileri bu okuldaki hakkından vazgeçmiş sayılacak.







TEOG YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ



8’inci sınıfta öğrenim gören, açık öğretim ortaokulunda mezun durumda olan ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri; tercihleri doğrultusunda, okul kontenjanlarına göre, YEP üstünlüğü, esas alınarak yapılacaktır.



Tercih yapmayan öğrenciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, sistem tarafından açık ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecektir. Ancak, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri bu kılavuzun 1.7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre gerçekleştirilecektir.



14-18 Ağustos 2017, 21-25 Ağustos 2017, 28 Ağustos-06 Eylül 2017 tarihlerinde yerleştirmeye esas nakil başvuru işlemi gerçekleştirilecektir. Yerleştirmeye esas nakil işleminde 3 (üç) tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi doğrultusunda merkezî olarak yapılacaktır.



Açık ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri hâlinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11-14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 (üç) tercih alınarak, YEP üstünlüğüne göre il/ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacaktır.



Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.



«ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM» butonunu işaretlediği hâlde 15 Eylül 2017 tarihine



kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencinin yerleştirilmesi, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumlarına yapılacaktır.



Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr adresinde açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.



İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile şubelere dengeli bir şekilde yerleştirilebilecektir.



Özel okullarda %100 burslu okutulacak öğrenciler, Bakanlıkça puan üstünlüğü esasına göre %5’lik dilimden seçilerek yapılacaktır. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye genelindeki ilk % 5’lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar, tam bursluluğa karşılık gelen boş kontenjanlarını il genelindeki ilk % 5’lik dilimden karşılayabileceklerdir.



Özel okullarda öğrenimi süresince burslu olarak okutulacak öğrenci, başarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılacaktır. Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilmeyecektir.