TEOG sınav sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik 23 ve 24 Kasım'da düzenlenen birinci dönem ortak sınav sonuçları 'e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi' üzerinden açıklandı.
- AA
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