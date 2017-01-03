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TEOG sonuçları bugün açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) kapsamında 23-24 Kasım 2016 tarihlerinde yapılan 1. dönem merkezi ortak sınav sonuçlarını bugün açıklayacak.

  • İHA
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Milli Eğitim Bakanlığı'nca TEOG sistemi kapsamında 1 milyon 190 bin 826 öğrencinin gireceği birinci dönem merkezi ortak sınavlarının sonuçları bugün açıklanacak. TEOG kapsamında 23-24 Kasım 2016 tarihlerinde yapılan 1. dönem merkezi ortak sınavları yurt içinde 970 sınav merkezinde 16 bin 235 okul/binada, 93 bin 342 sınav salonunda 1 milyon 190 bin 4 öğrenciye, yurt dışında ise 14 sınav merkezinde (7 ülke), 21 okul/binada, 72 sınav salonunda 822 öğrenciye uygulanmıştı. 10 bin 645 öğrenci, engellerinden dolayı tek kişilik salonda sınava alınmıştı.
 

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