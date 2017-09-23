TEOG velileri dikkat! Dershane ücretleri iade edilecek
TEOG'un kaldırılması tartışılırken, çocuklarını TEOG sınavı için kursa yazdıran öğrenci velilerinin kurstan vazgeçmeleri halinde ödemiş oldukları ücretleri, mücbir sebepten ötürü geri alabilecekleri, Tüketicilerin Haklarını Savunma Derneği tarafından açıklandı.
Tüketicilerin Haklarını Savunma Derneği (TÜHASAVDER) Başkanı Avukat Ahmet Salgut, ortaya çıkan durumun hukukta 'mücbir sebep' olarak sayılan hallerden olduğunu belirterek, "Kurs kaydı yaptırmış olan öğrenci velileri dilerlerse kursla yaptığı sözleşmeden dönebilir ve vermiş oldukları ücretleri geri isteyebilir. Bu durumda Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin Ücretlerin İadesi başlıklı maddesine göre, öğrencinin sadece devam ettiği kurs süresinin ücretini ödeyerek kalan bedeli geri alabilirler" diye konuştu.
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