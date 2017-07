TEOG YEP açıklandı TEOG YEP sonuçları için geri sayım başladı

TEOG YEP sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB son dakika açıklamasıyla TEOG YEP’in 30 Haziran günü açıklanacağı duyurulmuştu. E-Okul giriş sayfasından öğrenilebilecek TEOG YEP sonuçları binlerce öğrencinin hayatını etkileyecek. TEOG YEP puanları öğrenme linki sayfamızda bulunuyor. İşte, MEB TEOG YEP açıklaması. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 8. sınıf öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puanları (YEP), yarın saat 10.00'da www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir." denildi.

TEOG YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANLAR (YEP) NASIL ÖĞRENİLİR?

Lise taban puanları 2017 tam listesi YEP puanlarıyla aynı anda açıklanacak. Lise taban puanları ve yüzdelik dilimler il il tam listesi e-okul.meb.gov.tr'den ilan edilecek. MEB e-okul.meb.gov.tr'den lise taban puanları sorgulama ekranını aktif edince veliler ve öğrenciler istedikleri il ve ilçe için lise taban puanı sorgulaması yapabilecekler.

Kılavuza göre yerleştirmeye esas puanların (YEP) 30 Haziran'da açıklanmasının ardından 14-24 Temmuz'da tercihler alınacak. Kayıt işlemleri ise 30 Haziran itibari ile yapılacak. Milli eğitim Bakanlığınca yayımlanan kılavuza göre, 30 Haziran'da yerleştirmeye esas puanların (YEP) açıklanmasının ardından 14-24 Temmuz arasında liselere tercihler alınacak.

2017 LİSE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığınca 30 Haziran'da yerleştirmeye esas puanların açıklanmasının ardından 14-24 Temmuz arasında liselere tercihler alınacak. Ortak sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanan özel okulların kayıt işlemleri ise 30 Haziran-13 Temmuz'da yapılacak. Liselere yerleştirme sonuçları, 11 Ağustos'ta ilan edilecek.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmeye esas nakil başvurusunda en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Her okul için boş kontenjan şartı aranmaksızın tercih yapılabilecek.

Yerleştirmeye esas nakillerde il veya ilçe sınırlaması bulunmayacak. Yerleştirmeye esas nakillere isteyen öğrenciler başvuru yapabilecek. Velinin isteği halinde yerleştirmeye esas nakil için alınacak 3 tercih her yerleştirme dönemi için geçerli olabilecek.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

"Özel okula kayıt yaptıracağım, tercih yapmayacağım." butonunu işaretlediği halde 15 Eylül 2017'ye kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencinin yerleştirilmesi, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumlarına yapılacak.

İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile şubelere dengeli bir şekilde yerleştirilebilecek.

Özel okullarda yüzde 100 burslu okutulacak öğrenciler, Bakanlıkça puan üstünlüğü esasına göre yüzde 5'lik dilimden seçilerek yapılacak.

Tercih başvuru durumu, "iptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dahil edilmeyecek.

E-OKUL LİSE KONTENJANLARI VE TABAN PUANI HESAPLAMA SİSTEMİNE GİRİŞ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye’de eğitim kalite düzeyinin modern ve çağdaş dünya standartlarını yakalayabilmesi ve sunulan eğitim hizmetlerinin daha teknolojik bir temel oturtulabilmesi amacı ile 2007 yılında hizmete açılan e okul sistemi tüm Türkiye’deki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını kapsıyor. Velilerin ve öğrencilerin okul bilgilerini takibini internet kolaylığında yapabilmesine imkan veren E Okul veli bilgilendirme sistemi bir aşamayı oluşturuyor. Veli bilgilendirme sistemi ile takibi yapılabilen verilerin E Okul sistemine girişleri ise E Okul veli bilgilendirme sistemiyle öğretmen ve okul idarecileri tarafından gerçekleştiriliyor. Türkiye genelindeki ortaöğretim ve ilköğretim kurumlarındaki genel eğitim bilgilerinin yanı sıra bu kurumlardaki öğrencilerin dosya ve güncel okul durumunu içeren bilgilerin toplandığı bir sistem olan E Okul sistemi iki aşamadan oluşuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-okul.meb.gov.tr adresinden doğrudan erişim sağlanabilen E Okul yönetim bilgi sistemi giriş işlemleri ise bakanlığın görev başlangıcında öğretmen ve okul idarecilerine vermiş olduğu kullanıcı adı ve kullanıcı şifre bilgileri ile sağlanabiliyor. Türkiye’deki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki her öğrencinin okul dosyasının, fotoğrafının ve güncel okul bilgilerinin yer aldığı E Okul veli bilgilendirme sistemi oldukça geniş kapsamlı bir sistemdir. Geçtiğim dönem içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışması ile yeni bir ara yüze kavuşan ve hizmet kapsamını biraz daha genişleten E Okul sisteminde veliler, çocukların okuldaki her tür duruma ilişkin bilgisini internet kolaylığında öğrenebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın E Okul sistemi üzerinde gerçekleştirdiği yenileme çalışması kapsamında öğrencilerin okudukları şubedeki genel not ortalamasını ve bu ortalamaya göre öğrencinin bireysel bazda çizdiği grafiği gösteren şube ortalaması hizmeti de velilere sunulmaya başlandı.

Türkiye’de öğrencilerin ve velilerin sıklıkla kullandığı dijital bir eğitim sistemi olan E Okul veli bilgilendirme sistemi öğrencilerin okul verilerinin merkezi olarak kayıt altında tutulduğu oldukça geniş kapsamlı eğitim bilgilendirme sistemidir. Özellikle de öğrencilerin okuldaki en son durumlarını içeren verilerin aynı gün içerisinde öğretmenler tarafından girişinin yapılıyor olması sistemin tamamen güncel bilgiler içermesini sağlıyor. Öğrencilerin not bilgisi ve devamsızlık bilgisi başlıca eğitim verilerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan genel eğitim dosyalarındaki verilerde sistem içerisinde yer alıyor. İnternet üzerinde yer alan ve velilere eğitim alanında bu tarz önemli avantajlar sağlamakta olan E Okul sistemindeki verilerin girişlerinin gerçekleştirildiği E Okul yönetim bilgi sistemi ise öğretmenler tarafından kullanılıyor.

Veliler dijital platform üzerinde MEB tarafından açılan e-okul.meb.gov.tr adresinden doğrudan E Okul veli bilgilendirme sistemi giriş işlemlerini öğrencinin T.C. kimlik numarası, öğrencinin okul numarası ve sayfadaki güvenlik kodu karakterlerini girerek, gerçekleştirebiliyor. Sisteme giriş yapan veliler öğrencilerin okuldaki durumu hakkında ayrıntılı bilgiler alabildiğinden son yıllarda oldukça sık ve yoğun bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu online hizmetlerini kullanıyor.

Veliler günümüzde evde, işte veya yolda internete erişim sağlayabildiği her noktada kolaylıkla E Okul veli bilgilendirme sistemine girişleri ile çocuklarının okuldaki durumu hakkında bilgi alabiliyor. Modern çağın hızlı yaşantısı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu hizmeti oldukça önemli bir kolaylık ve avantaj sağlarken, okulda öğrencilerin durumlarının da daha iyi noktalara ulaştırılabilmesinde önemli etkilerde bulunuyor. E Okul veli bilgilendirme sistemi içerisinde veliler genel kapsamda not bilgisi, devamsızlık bilgisi, başarı belgesi, karne bilgisi, haftalık ders programı, derslerine giren öğretmenleri, sınav tarihleri, sınav sonuçları, sözlünü notları ve not ortalamaları gibi çok geniş kapsamda öğrencilerin okuldaki durumunu ortaya çıkartan ve başarısını gösteren eğitim verilerini görüntüleyebiliyor.

TEOG LİSE TERCİH İŞLEMLERİ

a) 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

b) Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerine onaylatılacaktır.

c) Temel eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezî sistem ortak sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanarak özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler tercihte bulunamayacaktır.

ç) https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden tercih işlemleri için giriş yapıldığında, tercih işlemleri ekranında, «TERCİH YAPMAK İSTİYORUM» ve «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM » butonlarının seçenek olarak sunulması sağlanacaktır. «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM »

butonunu işaretleyen öğrenciler tercih hakkını kullanmış sayılacak, ancak yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabileceklerdir.

d) Yerleştirmede öğrenciler 25 okula kadar tercihte bulunabileceklerdir.

e) Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre, öğrenci velisi tarafından 15-25 Temmuz 2016 (en geç saat 17:00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

f) Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayan veliler için okul müdürlükleri, tercih işlemlerini öğrenci velisi adına, velinin doldurup imzalayarak verdiği Ek-1'deki “Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu” na bağlı kalarak veli adına yapacaktır (en geç 25 Temmuz 2016 saat 17.00'ye kadar).

g) Açık öğretim ortaokulu öğrencileri ile yurt dışından sınava giren öğrencilerden tercihlerini okul müdürlüklerine onaylatma imkânı olmayanlar, Ek-2'de yer alan Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formunu APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile gönderecektir (en geç 25 Temmuz 2016 saat 17:00'e kadar). Birden fazla tercih formu gönderilmeyecektir. Tercih formunda okul tercih kodu mutlaka yazılacaktır. Okul tercih kodu olmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeden öğrenci velisi sorumlu olacaktır. Bu öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil başvurularını da “Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirmeye Esas Nakil Başvuru Ekranı” üzerinden http://odsgm.meb.gov.tr adresinden yapacaklar ve başvuru çıktıları APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile gönderilecektir.

ğ) Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, herhangi bir örgün ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüğünden boş kontenjan şartı aranmaksızın yapılabilecektir.

h) Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak, aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacaktır. Onaylama işlemi tamamlandıktan sonra herhangi bir düzeltme yapılamayacaktır.

ı) Tercihlerin, tercih ve yerleştirme e kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumlu olacaktır.

i) Elektronik ortamda onaylanan “Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu” nun çıktısı alınarak okul müdürlüğü ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecektir.

j) Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr, ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerindeki veli bilgilendirme sisteminden sürekli olarak yapılacaktır.