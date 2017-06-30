TEOG YEP sonuçları saat kaçta MEB açıklaması 2017 YEP TEOG E-Okul giriş e-okul.meb.gov.tr

TEOG YEP sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak TEOG YEP E-Okul giriş sayfası haberimiz içerisinde sizlerle. Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavı olan TEOG 8. Sınıf öğrencilerine yılda iki kez yapılıyor. Sınavın ikincisi 26-27 Nisan’da yapıldı. Öğrenciler sıkı bir çalışma sonucu bu sınavlara girdiler. Sınavın sonuçları ise 31 Mayıs’ta açıklandı. Karnelerin 9 Haziran’da alınmasıyla beraber öğrenciler okul puanlarını da öğrenmiş oldular ve tahmini puanlarını hesapladılar. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden TEOG YEP puanları sonuçları açıklanma tarihini ve saatini duyurdu. YEP puanları 30 Haziran’da saat 10.00’da açıklanacak. Tercihler ise üç farklı tarihte alınacak. Yapılan tercihte istediği liseye yerleşemeyen veya açıkta kalan öğrenciler bir daha tercih yapabilecekler. Tercihler 14 Temmuz'da başlayacak. İlk ek tercih 14 Ağustos ve 18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.

TEOG YEP NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MEB resmi twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Sonuçların 30 Haziran'da saat 10.00'da açıklanacağını duyurdu.

TEOG YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANLAR (YEP) NASIL ÖĞRENİLİR?

Lise taban puanları 2017 tam listesi YEP puanlarıyla aynı anda açıklanacak. Lise taban puanları ve yüzdelik dilimler il il tam listesi e-okul.meb.gov.tr'den ilan edilecek. MEB e-okul.meb.gov.tr'den lise taban puanları sorgulama ekranını aktif edince veliler ve öğrenciler istedikleri il ve ilçe için lise taban puanı sorgulaması yapabilecekler.

Kılavuza göre yerleştirmeye esas puanların (YEP) 30 Haziran'da açıklanmasının ardından 14-24 Temmuz'da tercihler alınacak. Kayıt işlemleri ise 30 Haziran itibari ile yapılacak. Milli eğitim Bakanlığınca yayımlanan kılavuza göre, 30 Haziran'da yerleştirmeye esas puanların (YEP) açıklanmasının ardından 14-24 Temmuz arasında liselere tercihler alınacak.

2017 LİSE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığınca 30 Haziran'da yerleştirmeye esas puanların açıklanmasının ardından 14-24 Temmuz arasında liselere tercihler alınacak. Ortak sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanan özel okulların kayıt işlemleri ise 30 Haziran-13 Temmuz'da yapılacak. Liselere yerleştirme sonuçları, 11 Ağustos'ta ilan edilecek.

Sonuçların ardından boş kontenjanlar ne zaman ilan edilecek?

11 Ağustos 2017

Ek kontenjanda ilk başvurular ne zaman başlayacak?

14 Ağustos 2017 – 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Son başvuru saati 18 Ağustos 2017 saat 17:00.

Ek kontenjanda ilk başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

21 Ağustos 2017

Ek kontenjanda ikinci başvurular ne zaman başlayacak?

21 Ağustos 2017 – 25 Ağustos 2017 tarihleri arasında ikinci başvurular yapılacaktır. Son başvuru saati 25 Ağustos 2017, saat 17:00.

Ek kontenjanda ikinci başvuru sonuçları ne zaman başlayacak?

28 Ağustos 2017

Son kontenjan başvuruları ne zaman başlayacak?

28 Ağustos - 06 Eylül 2017 arasında yapılacaktır. Son başvuru saati 06 Eylül 2017, saat 17:00.

Son kontenjan başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

08 Eylül 2017

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmeye esas nakil başvurusunda en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Her okul için boş kontenjan şartı aranmaksızın tercih yapılabilecek.

Yerleştirmeye esas nakillerde il veya ilçe sınırlaması bulunmayacak. Yerleştirmeye esas nakillere isteyen öğrenciler başvuru yapabilecek. Velinin isteği halinde yerleştirmeye esas nakil için alınacak 3 tercih her yerleştirme dönemi için geçerli olabilecek.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

"Özel okula kayıt yaptıracağım, tercih yapmayacağım." butonunu işaretlediği halde 15 Eylül 2017'ye kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencinin yerleştirilmesi, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumlarına yapılacak.

İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile şubelere dengeli bir şekilde yerleştirilebilecek.

Özel okullarda yüzde 100 burslu okutulacak öğrenciler, Bakanlıkça puan üstünlüğü esasına göre yüzde 5'lik dilimden seçilerek yapılacak.

Tercih başvuru durumu, "iptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dahil edilmeyecek.

E-OKUL LİSE KONTENJANLARI VE TABAN PUANI HESAPLAMA SİSTEMİNE GİRİŞ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye’de eğitim kalite düzeyinin modern ve çağdaş dünya standartlarını yakalayabilmesi ve sunulan eğitim hizmetlerinin daha teknolojik bir temel oturtulabilmesi amacı ile 2007 yılında hizmete açılan e okul sistemi tüm Türkiye’deki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını kapsıyor. Velilerin ve öğrencilerin okul bilgilerini takibini internet kolaylığında yapabilmesine imkan veren E Okul veli bilgilendirme sistemi bir aşamayı oluşturuyor. Veli bilgilendirme sistemi ile takibi yapılabilen verilerin E Okul sistemine girişleri ise E Okul veli bilgilendirme sistemiyle öğretmen ve okul idarecileri tarafından gerçekleştiriliyor. Türkiye genelindeki ortaöğretim ve ilköğretim kurumlarındaki genel eğitim bilgilerinin yanı sıra bu kurumlardaki öğrencilerin dosya ve güncel okul durumunu içeren bilgilerin toplandığı bir sistem olan E Okul sistemi iki aşamadan oluşuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-okul.meb.gov.tr adresinden doğrudan erişim sağlanabilen E Okul yönetim bilgi sistemi giriş işlemleri ise bakanlığın görev başlangıcında öğretmen ve okul idarecilerine vermiş olduğu kullanıcı adı ve kullanıcı şifre bilgileri ile sağlanabiliyor. Türkiye’deki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki her öğrencinin okul dosyasının, fotoğrafının ve güncel okul bilgilerinin yer aldığı E Okul veli bilgilendirme sistemi oldukça geniş kapsamlı bir sistemdir. Geçtiğim dönem içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışması ile yeni bir ara yüze kavuşan ve hizmet kapsamını biraz daha genişleten E Okul sisteminde veliler, çocukların okuldaki her tür duruma ilişkin bilgisini internet kolaylığında öğrenebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın E Okul sistemi üzerinde gerçekleştirdiği yenileme çalışması kapsamında öğrencilerin okudukları şubedeki genel not ortalamasını ve bu ortalamaya göre öğrencinin bireysel bazda çizdiği grafiği gösteren şube ortalaması hizmeti de velilere sunulmaya başlandı.