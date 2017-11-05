TEOG yerine gelen MYS nedir nasıl olacak? TEOG yerine ne geldi Yeni lise sınav sistemi son dakika

Yeni lise giriş sınavı MYS nedir ne zaman yapılacak, TEOG yerine gelen yeni sistem nasıl sorularının cevabı araştırılıyor. Lise giriş sınavı nasıl olacak? TEOG’un kaldırılmasının ardından yeni sınav ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yeni yaptığı bir açıklamada lise sınavının nasıl olacağına değindi. Bakan Yılmaz şu anda canlı yayında ayrıntıları anlatmaya devam ediyor. Bakan Yılmaz, “'Mahalli Yerleştirme Sistemi'ni getirdik. Öğrencimiz adresine en yakın okula yerleştirelecek. Esas şey bu. Bizim biliyorsunuz AK Parti hükümetlerinin programında da var. en iyi okul, eve en yakın okuldur diye sözümüz de var. Peki 2012 yılında 10’ncu kalkınma planı hazırlanıyor. 2014-2018 yıllarını içeren. Deniyor ki eğitimle ilgili bunlar bunlar bunlar yapılsın. Evlatlarımızı kendi tercihlerine alacağız, başvuru esnasında bir ekran önüne gelecek, bu ekrandan 5 tercih yapacak” dedi. Ayrıca Yılmaz konuşmasında, “Yeni sistem tamamlandı. Mevcut sistem bu ana kadar gelenlerin en iyisiydi. Bu sınav yarışının okul dışı kaynaklara öğrenciyi yönlendirdiği şeklinde algı var” cümlelerine yer verdi. Ayrıca Yılmaz konuşmasında, “Yeni sistemin temel felsefesinin sınava girmenin isteğe bağlı olduğuna dikkat çeken Bakan Yılmaz, "Velilerimiz çocuklarını bu sınava ister yönlendirir isterse de yönlendirmez. Bir liseye yerleşmek için bu sınava girmek zorunlu değildir. Mevcut TEOG'da mutlaka sınava girmek zorundaydınız. Sınav mecburiyeti ortadan kalktı." ifadelerini kullandı. TEOG yerine gelen MYS sınavı ile ilgili merak ettiğiniz birçok bilgi haberimizde sizlerle.

MYS NEDİR?

'Mahalli Yerleştirme Sistemi'ni getirdik. Öğrencimiz adresine en yakın okula yerleştirelecek.Esas şey bu. Bizim biliyorsunuz AK Parti hükümetlerinin programında da var. en iyi okul, eve en yakın okuldur diye sözümüz de var. Peki 2012 yılında 10’ncu kalkınma planı hazırlanıyor. 2014-2018 yıllarını içeren. Deniyor ki eğitimle ilgili bunlar bunlar bunlar yapılsın.

Evlatlarımızı kendi tercihlerine alacağız, başvuru esnasında bir ekran önüne gelecek, bu ekrandan 5 tercih yapacak.

LİSE GİRİŞ SINAVI NASIL OLACAK?

Liseye geçişte kaldırılan TEOG yerine getirilecek sistem, 47 gün sonra belli oluyor. Bu yıl Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi sınavlarına girmeye hazırlanan yaklaşık 1.2 milyon öğrenci ve velilerin endişeli bekleyişi sürerken, konuyla ilgili açıklamayı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yapıyor.

Konuşmasından satır başları:

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liselere girişte yeni sistem tamamlandığını açıkladı. Yılmaz, "Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemini getirdik. Bu sistemde veli ve öğrencimiz adresine en yakın okula yerleştirilecek." dedi.

"Öğrencinin karşısına 5 okul çıkacak, tercih yapacak"

Yılmaz, "Başvuruda öğrencinin karşısına 5 okul çıkacak, tercih yapacak." şeklinde konuştu. Yılmaz TEOG'un yerine getirilen yeni sistem hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim getirdiğimiz bu sistemde, evlatlarımızın kendi tercihlerini alacağız. Başvuru esnasında bir ekran önüne gelecek. Bu ekrandan 5 tane tercihte bulunacak. Her okul türüne göre hiçbir öğrencimizi, istemediği bir başka okul türüne yerleştirmeyeceğiz. O halde öğrencinin ve velisinin tercihi esastır burada."

Bakan Yılmaz konuyla alakalı olarak, "Bundan sonra, adres bölgelerindeki liselere farklı akademik düzeylerde farklı ilgi ve birikimdeki öğrenciler gelecek, akademik çeşitlilik sağlanacak ve bu, okulun başarı seviyesini yükseltecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Ortaokulla lise arasındaki bir bağı biz kurmuş oluyoruz"

Veliler, ortaokula kaydettikleri zaman evlatlarının bundan sonra hangi liseye gideceğini de bilebilecek. Dolayısıyla da ortaokulla lise arasındaki bir bağı biz kurmuş oluyoruz." diyen Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Tercihe bağlı ve adrese en yakın okula yerleştirme olacağı için bu yaştaki öğrencilerin üzerinden sınav baskısı kalkmış olacaktır." dedi.

"Gayemiz sınavsız liselere geçişi sağlayabilmek"

TEOG yerine liselere geçişte uygulanacak yeni sistem konusunda, "Esas gayemiz sınavsız liselere geçişi sağlayabilmektir." şeklinde konuşan Bakan Yılmaz şunları kaydetti:

"Bunun için ne yapmak lazım? Bizim bütün liselerimizi fen lisesi ayarına, sosyal bilimler ayarına ve proje okulları ayarına çıkarmamız lazım. Bu yolda gerçekten çok büyük mesafe katettik, bunu gururla söyleyebilirim."

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Fen liseleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Fen lisesi sayımız 302, öğrenci sayısı 120 binin üzerinde. 12 bindi öğrenci sayısı, 120 binin üzerine çıkardık. 10 kattan fazla arttırdık. Hiçbir bölümde böyle bir artış da yok."

"İsteyen öğrencilerimizin girebileceği bir sınav hazırladık"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Ülke genelinde belirlediğimiz farklı illerdeki sınırlı sayıdaki okulumuza sadece isteyen 8. sınıf öğrencilerimizin girebileceği bir sınav hazırladık, isteğe bağlı. Bu liselerin ismini ve sayısını mayıs ayı gibi açıklayacağız." diye konuştu.

SINAVA GİRMEK ZORUNLU DEĞİL!

"Yeni sistemin temel felsefesi sınava girmek isteğe bağlı"

Yeni sistemin temel felsefesinin sınava girmenin isteğe bağlı olduğuna dikkat çeken Bakan Yılmaz, "Velilerimiz çocuklarını bu sınava ister yönlendirir isterse de yönlendirmez. Bir liseye yerleşmek için bu sınava girmek zorunlu değildir. Mevcut TEOG'da mutlaka sınava girmek zorundaydınız. Sınav mecburiyeti ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

3 MODEL GERİ ÇEVRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “TEOG’un kaldırılması lazım” sözlerinden 84 saat sonra, 19 Eylül’de TEOG kaldırılmıştı. Liselere geçişte açık uçlu sorulardan oluşacak bir sınav yapılacağı, hem Başbakan Binali Yıldırım hem de Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından duyurulmuştu.

Bu sınava ise yüzde 5 ile yüzde 10 diliminde yer alan öğrencilerin katılacağı, geri kalanların da adrese dayalı olarak liselere yerleştirileceği gündeme gelmişti. Veliler, gözde liselere yerleşmenin mümkün olması için “Taşınalım mı?” sorusunu sıkça sormaya başlamıştı. Daha önce MEB tarafından hazırlanan 3 model, Cumhurbaşkanlığı tarafından “uygun” bulunmayarak geri çevrildi.

BİNALİ YILDIRIM'DAN TEOG AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı Töreni'nde konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Düşününki dünyanın 200 ülkesinden öğrencilerimiz var. Sadece dil öğrenmiyorlar, Türklerin hayat tarzlarını öğreniyorlar, kabiliyetlerini öğreniyorlar. Sizin milyonlar harcayarak elde edemeyeceğiniz gönüllü elçiniz oluyor. Burada ne kadar çok misafir öğrencimiz olursa, ömür boyu tanıtımımızı yapan gönüllü elçilerimiz olur. Özellikle söylüyorum, bunu zorlaştırmayalım kolaylaştıralım.

Bugünlerde sınav sistemine ilişkin değişikliğe gidildi. Basitleştirildi. Öğrencilerin stresi biraz daha azalmış olacak. Asıl problem üniversitelere girişin sadece sınava endekslenmesi. O tarihte yapılacak olan sınava bütün kaderimiz bağlanmamalı. Sayın Bahçeli sınavlar kalksın dedi. Kendisi de bir akademisyen. Söylediğine biraz daha dikkatle bakmak lazım. Biz de bunu dikkatle inceleyeceğiz.

2 milyon 400 bin geçmiş yıllardan gelen öğrencimiz var. Bunlarla ilgili bir çözüm üretmemiz lazım. Burada bir seçim metoduna öyle veya böyle kısa vadede ihtiyaç var.

TEOG'u bu seneden itibaren uygulamayacağız. Bunun üzerinden çeşitli tezviratlar yapılıyor. Bunların hiçbirisi gerçekle bağdaşmıyor. Öğrenciler okullarında okumaya devam ediyor. Bir hafta içinde detaylarını velilerle paylaşacağız. Daha konforlu bir şey getiriyoruz.

TEOG YERİNE GELEN YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “merkezi sınav olmasın” talimatını verdiği gün, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü illere bir yazı gönderdiği ortaya çıktı. Yazıda, 5. sınıflarda uygulanacak yeni bir sınava ilişkin hazırlık talimatları yer aldı. Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilecek sınav ilk kez 5. sınıflara aralık ayında uygulanacak. İlk planda çoğunluğunu test sorularının oluşturacağı belirtilen sınavda açık uçlu sorular da çocukların değerlendirilmesi için kullanılacak.

LİSE GİRİŞ SINAVI SORULARI NASIL OLACAK?

Sorular test değil. Sınıfta yaptığı klasik sorular olacak. Açık uçlu sorular sosyal bilgiler şunu anlat. Matematik şu problemi çöz. A şıkkı B şıkkı falan yok. Açık uçlu sorular sorulacak. Buradan alınacak sonuçlar da mezuniyete esas belirleyici notlar olacak. Üniversitelerde de sınavlar basitleştirilecek. Buna benzer bir şey. Bir sınav olacak tek bir sınav bir müddet daha ama bu da esasında ortaokuldan, liseden gelen başarıyla birleştirilerek bu sınav gerçekleştirilecek. Bu sınav tek başına belirleyici bir sınav olmayacak.

İkinci dönem sınavlarda ise tüm derslerden açık uçlu soru sorma planını yapan Bakanlık, soru örneklerini de "odsgm.meb.gov.tr" internet adresinden yayınlandı.

Alınan bilgiye göre, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 8. sınıflara yönelik 29-30 Kasım 2017'de gerçekleştirilecek 1. dönem merkezi ortak sınavlarda önceki yıllardan farklı olarak çoktan seçmeli test sorularının yanında açık uçlu sorular da yöneltilecek.

Açık uçlu sorular, 1. dönem ortak sınavlarda, Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinin oturumlarında kullanılacak. Bu derslerin her birinde yer alan 20 sorunun 18 tanesi çoktan seçmeli, 2 tanesi ise açık uçlu sorulardan oluşacak.

AÇIK UÇLU SORU NEDİR?

Kısa cevaplı sorular da denilebilir. Bu sorular; cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kağıdına yazılıyor ve/veya kodlanıyor.''

Adaylar, sorunun cevabını cevap kağıdının ilgili alanında yazacak ve kodlayacak. Bu soruların optik cevap alanları, cevap kağıtlarının arka yüzünde de yer alacak. Kısa cevaplı sorularda cevap kağıdının değerlendirilmesinde kodlanan bilgiler optik okuyucu tarafından okunacak. Doğru olarak yazılan ancak, kodlanmayan veya yanlış kodlanan cevaplar işleme alınmayacak.