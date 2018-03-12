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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan: 2018 yılı için 100 bin öğretmen ataması istiyoruz

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, 2018 yılı için 100 bin öğretmen ataması yapılmasını istediklerini bildirdi.

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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 2018 yılı için 100 bin öğretmen ataması yapılmasını istediklerini bildirdi.

Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 120 bin başvuru bulunduğunu belirterek, "Bu kadar az öğretmen atamasına, bu kadar çok başvuru yapılması yetkililerin şapkasını önüne alıp düşünmesini gerektiren bir tablodur." ifadesini kullandı.

Türkiye genelinde 63 bin 656 ücretli öğretmenin görev yaptığını belirten Geylan, ücretli öğretmen görevlendirmesinin yanı sıra öğretmen açığının Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıklamasına göre 109 bin 238 olduğunu aktardı.

Öğretmen atamalarının sözleşmeli ve mülakatlı olarak yapılmasını kabul etmediklerini belirten Geylan, "Türk Eğitim-Sen olarak her yıl 20 bin, 30 bin atama değil ülkemiz gerçeklerine ve beklentilere uygun olarak atama yapılmasını talep ediyoruz. Bu noktada talebimiz 2018 yılı için 100 bin atamadır." görüşüne yer verdi.

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