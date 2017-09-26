Türkiye'nin ilk yenilenebilir enerji lisesi eğitime başladı

Okulun isminin sibernetik alanında çığır açan buluşlarıyla bilinen bir alimden geldiğini ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, El-Cezeri'nin bu toprakların bilimle, ilimle, fenle, tarihin her alanıyla ne kadar iç içe olduğunun göstergelerinden biri olduğunu dile getirdi.

'DİĞER LİSELERE GÖRE YÜZDE 80 ENERJİ VERİMLİLİĞİ'

Okulun yaklaşık 39 bin metrekare alan üzerine bütünleşik bina sistemiyle inşa edildiğini anlatan Albayrak, standart bir okulun yıllık enerji tüketiminin yaklaşık 159 kilovatsaat olduğunu bildirdi. Bakan Albayrak, şöyle devam etti:

"Bu okulumuz yüksek enerji verimliliği sağlayan altyapısı sayesinde yıllık 23,6 kilovatsaat enerji tüketecek. Bu, diğer liselere göre toplamda en az yüzde 80 enerji verimliliği demek. Ayrıca, ısıtma, soğutma, aydınlatma ve havalandırma sistemleri için gereken enerji güneş panelleri ve rüzgar türbinlerinden üretilerek sağlanacak. Gelişmiş arıtma kapasitesine sahip sulama sistemleriyle de atık su ve yağmur suyunun geri dönüşümünden yüzde 70 oranında verimlilik sağlanacak. Standart bir lisede 60 yıllık toplam enerji, su, işletme ve bakım maliyetleri bugünkü değerleriyle yaklaşık 257 milyon lira. Bu okulumuzda bu rakam 71 milyon Türk lirası olacak. Yani 180 milyondan daha fazla bir tasarruf.

'9.5 YILDA AMORTİ EDECEK'

26 derslik, 6 laboratuvar, 10 atölye, kapalı spor salonu ve 147 yataklı pansiyona sahip okulumuz yaklaşık 26 milyon liraya mal oldu. Yani aynı özelliklerdeki standart bir liseye göre 1,5 kat daha fazla paraya mal olmasına rağmen, ortaya koyduğu bu tasarrufla bu yatırımı 9,5 yılda amorti edecek. Normal bir liseye göre daha fazla maliyet gerektiren bu ek yatırımları ise yani rüzgar, güneş, verimlilik noktasındaki yatırımların geri dönüşü 3 yılda sağlanacak."

12 MADEN LİSESİ İÇİN İMZA

Enerji alanında farkındalığı artıracak ve bilinçli nesiller yetişmesini sağlayacak bu okulun ilk olsa da tek olmayacağını belirten Albayrak, "İnşaallah, farklı şehirlerde de benzer yatırımları yapmaya, adımları atmaya devam edeceğiz. Maden teknolojileri alanında tüm ülkede 12 lisemiz için protokolü imzaladık, bu okulların sayısının artırılmasını hedefliyoruz." dedi.

12. YÜZYILDA ROBOT ALANININ ÖNCÜSÜ

12'nci yüzyılda tasarladığı 50'den fazla makinayla dünyada robot alanının öncüsü olarak nitelendirilen El-Cezeri, 1136 yılında Cizre'nin Tor mahallesinde doğdu.

Tam adı İsmail Ebul İz Bin Rezzaz El-Cezeri bu bilim insanı, sibernetik alanın kurucusu kabul edilirken, fizikçi, robot ve matrix ustası gibi sıfatlara da sahip.

Fizik ve mekanik alanlarında yoğunlaşan Cezeri, pek çok ilke ve buluşa imza attı. Ayrıca robotikle ilgili bilinen en eski yazılı kayıt Cezeri'ye âit.

Ünlü eserleri arasında; Fil Su Saati, Tavus Kuşlu İbrik, Mumlu Saatler, Fıskiyeler, Abdest Almak İçin Otomatlar, Suyu Yukarı çıkaran araçlar sayılabilir.

Diyarbakır Ulu Camii'nin ünlü Güneş Saati'nde de El Cezeri'nin imzası bulunuyor.