osym.gov.tr 2018 TUS sonuçları sorgula ÖSYM TUS soruları iptal mi sonuçlar açıklandı mı

TUS sonuçları açıklandı mı ÖSYM 2018 TUS sonuçları nasıl öğrenilecek soruların yanıtlarını bu haberimizde derledik. 25 Şubat'ta yapılan TUS'ta hiçbir soru iptal edilmedi ve sonuçlar planlandığı gibi 15 Mart'ta açıklanacak. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavlar arasında en fazla tartışma TUS üzerine yapılıyordu. Adayların soru iptali için mahkemeye başvurmaları, hem sonuçların açıklanmasını aylarca geciktiriyor hem de yerleştirmelerin gecikmesine ve bazen yeni yerleştirmelerin yapılmasına yol açıyordu. ÖSYM'nin 2018 TUS sonuçları sorgulama ekranından sonuçlar açıklanır açıklanmaz sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz. TUS, tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları belirlemek için uygulanıyor. Öğrenciler ÖSYM TUS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirler. Sonuçların ÖSYM'nin resmi internet sayfası sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılması bekleniyor. İşte TUS sonuçları ile ilgili ÖSYM'den gelen son açıklama..



Sınava giren adaylar sonuçlara 15 Mart'ta ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilir. ÖSYM'de TUS masaya yatırılmıştı. ÖSYM Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ve Tıpta Uzmanlık Kurulu üyeleri, YÖK üyeleri ve rektörlerle birlikte toplantılar yaparak süreci paydaşlarıyla detaylı bir şekilde ele almıştı.







ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, sınavla ilgili kendi iç süreçlerini de gözden geçirdiklerine ve sınavda soru iptallerine yol açan süreçlerde iyileştirmeler yaptıklarına ve iyileştirmelerin süreklilik arz edeceğine dair açıklamalar yapmıştı.



Bu çalışmaların ilk sonucu 25 Şubat'ta yapılan TUS'a yansıdı. Bu kapsamda, 25 Şubat'ta yapılan TUS'a yönelik soru iptaliyle ilgili mahkemeye başvuru olmadı. TUS'ta hiçbir soru iptal edilmedi ve sonuçlar planlandığı gibi zamanında, 15 Mart'ta açıklanacak.





TUS NE DEMEK?



TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı: 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.



Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.



YABANCI DİL SINAVI



İlk aşama olan Yabancı dil sınavında adaylara 20 metin üzerinden 5 soru olmak üzere toplam 100 soru sorulur. Adayların bu aşamayı geçebilmeleri için 50 puan almaları gerekmektedir. Kısacası her soru 1 puana denk gelmektedir. Yanlış cevaplarda doğru cevapları götürmemekte. Dolayısıyla adayların ilk aşamayı geçebilmeleri için 50 doğru cevap vermeleri yeterlidir. -Adaylar önceki iki yıl içinde yapılan dil sınavlarından en az birinden 50 puan üzeri almaları durumunda istekleri doğrultusunda yabancı dil sınavından muaf tutulabilmekteydi. Temmuz 2011 tarihinde alınan bir karara göre de 2011 TUS Sonbahar Döneminde son kez mesleki yabancı dil sınavı uygulanmıştır.- Mesleki yabancı dil yerine 2013 yılına kadar ÜDS ve KPDS puanları geçerli olmaktaydı. 2013 yılından itibaren de YDS ve TIPDIL sınavı puanı geçerli olmaya başladı. Bu sınavlardan da 50 puan almak yeterlidir ve puanların geçerlilikleri 5 yıldır. Ayrıca burada da yanlış doğruyu götürmemekte.







BİLİM SINAVI



Bu sınav tıp fakültesi dışından gelen adaylar içinde yapılmaktadır. Sınav Temek Tıp Bilimleri Testi-1 ve Klinik Tıp Bilimleri Testi olmak üzere iki testten oluşmaktadır. Tıp fakültesi dışından katılan adaylar için ayrılan kontenjanlar çok az olmakla birlikte bu adaylara Klinik Tıp Bilimleri Testi yerine Temel Tıp Bilimleri Testi-2 testi verilir. TTBT-1 testi anatomi, histoloji-embriyoloji, fizyoloji, tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji ve tıbbi farmakoloji konularına ilişkin sorular yer alırken KTBT testinde dahiliye, cerrahi, pediatri, kadın hastalıkları ve doğum konularına ilişkin sorular yer almaktadır.



Tıp fakültesi mezunlarına Temel Tıp Bilimleri Testinden 120, Klinik Tıp Bilimleri Testinden 120 olmak üzere toplam 240 soru sorulur. Sınav iki aşamaları olarak yapılır. İlk oturum sabah Temel Tıp Bilimleri Testi ile yapılır, ikinci oturumda öğleden sonra Klinik Tıp Bilimleri Testi ile yapılır. Sınav süreleri 150’şer dakikadır. Sınav için ayrılan toplam süre işe 5 saattir. Tıp fakültesi dışından katılan adaylar Klinik Tıp Bilimleri Testi yerine Temel Tıp Bilimleri Testini cevaplarlar. Soru sayısı ve verilen süre diğer adaylara verilenle aynıdır. İkinci aşamayı da başarıyla geçen adaylar tercihlerine göre Tıp fakülteleri, sağlık bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri veya adli tıp kurumlarında uzmanlık eğitimi alabilirler.



TUS HAKKINDA DİĞER BİLGİLER



Tıpta Uzmanlık Sınavlarına her yıl ortalama 10-12 bin kişi girer.



TUS’a hazırlık içinde dershaneler vardır. Ayrıca internet üzerinde de çeşitli sosyal medya sitelerinde TUS adayları için çeşitli topluluklar oluşturulmaktadır.



Son olarak TUS, Türkiye’nin en zor bilimsel sınavlarının başında, dünyanın en zor bilimsel sınavlarının da ikinci sırasında kabul edilmektedir. Rekabetin çok fazla ve hassas olduğu bir sınavdır. Adaylar geçmişten beri elde ettikleri birikim, bilgi ve tecrübelerini sonuna kadar kullanmak zorundadır. TUS’a girecek bütün adaylara hem sınavda hem de gelecekteki meslek hayatlarında başarılar diliyoruz.